 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четвертая мировая войнушка. Украина на острие самоуничтожения, - К.Кеворкян
00:28 18.11.2021

Четвертая мировая войнушка. Украина на острие самоуничтожения

Константин Кеворкян

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к нации, в котором пообещал тысячу гривен каждому вакцинировавшемуся гражданину Украины, заверил, что отключений электричества не будет, а на страже рубежей Украины крепко стоят ВСУ и пограничники. Последнее замечание явно связано с нагнетаемой в последние дни жутковатой военной истерией

Гомерическое воровство и украинская война идут рука об руку: здесь и казнокрадство на военных поставках, и контрабанда через линию разграничения, растаскивание военной помощи от стран Запада, освоение бюджетов на милитаристскую пропаганду, рэкет парамилитарных формирований, и еще множество форм жизни паразитов. Украинцев сознательно и целенаправленно пугают грядущей битвой с Россией (хотя это сражение, если верить киевским пропагандистам, уже давно идет). А здесь еще мигранты на границе как новое "оружие Кремля" против всей демократической Европы, а "Украина - цэ Эвропа".

"Нужно понимать, что в данном случае польские пограничники имеют дело не с людьми, которые добиваются выполнения прав человека, которые добиваются реализации каких-то социальных вопросов, - в эфире телеканала "Эспрессо" разглагольствует один из самых ярых майданщиков Роман Бессмертный. - Эти люди собраны, как пушечное мясо, руками российских спецслужб для того, чтобы начать атаку на ЕС". То есть это "плохие" мигранты, их "плохие" жены и "плохие" дети. А "хорошие" по-видимому прорываются в Европу через Балканы и Средиземное море.

Логики не ищите - там ее просто нет, задачи перед нагнетающими военный психоз стоят совершенно другие. Печально наблюдать, с какой легкостью киевский режим готов жертвовать жизнями украинских граждан лишь ради того, чтобы преступники при власти продолжали безнаказанно грабить Украину. И в то время, когда почти 70% украинских пенсионеров оказались за чертой бедности, всяческие "ястребы" чувствуют себя вполне сытыми.

Вот, например, новый министр обороны Украины Алексей Резников, большой любитель антироссийской риторики. Согласно его декларации о доходах, в 2020 году (когда он был еще вице-премьером по делам "оккупированных территорий") пан Резников приобрел долю в офшорной компании Life Earth LLC с регистрацией на Британских Виргинских островах, а вскоре высокопоставленный чиновник стал владельцем еще одного офшора. И ничего - бывший адвокат давешнего кандидата в президенты Виктора Ющенко и экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко ощущает себя вполне уверенно, как и вся команда Зеленского, густо перемазанная в офшорных скандалах.

А вот его бывший шеф - господин Кличко - стыдливо перепрятал парк своих элитных автомобилей общей стоимостью 15 миллионов гривен. Один из главных "патриотов" и лидеров Евромайдана замаскировал целую серию авто под вывеской фирмы "Світодень" главы благотворительного "Фонда Кличко" Ангелины Осадчей. Об откатах и коррупционном схемах в Киевской мэрии и говорить не приходится - редкий месяц обходится без очередного скандала.

Да что там коммунальное хозяйство или военные бюджеты, когда из-под носа своих иностранных хозяев растаскивают даже западные кредиты. Теперь расхитители покусились на самое "святое" - "зеленую энергетику". "В случае, если кредит Европейского банка реконструкции и развития [на общую сумму $75 миллионов], выданный для погашения долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, будет использован не по целевому назначению, это окончательно похоронит инвестиционный климат в Украине, и разрушит фундамент Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в части проведения реформ", - возмущается директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ну, здесь ясно: в драке сошлись Офис Президента и бизнесмен Ринат Ахметов (основной бенефициар проекта "зеленой энергетики" на Украине), против которого разворачивается антиолигархическая кампания, в том числе расследование по схеме завышения стоимости угля через формулу "Роттердам+".

В своем обращении Зеленский одновременно упомянул некие "лживые телеканалы", пугающие энергетическим кризисом, и корабли, которые спешат Украине на помощь, чтобы не допустить энергетического кризиса. Ирония судьбы в том, что и "лживые телеканалы", и груз угля на упомянутых кораблях принадлежат господину Ахметову - тот уголь предназначен для его собственных электростанций. И "черного золота" в стране, что бы там ни говорил Зеленский, критически мало: согласно данным на 15 ноября, запасы угля на государственных теплоэлектростанциях опустились ниже 380 тысяч тонн и продолжают стремительно уменьшаться; из-за нехватки топлива не работают сразу 14 энергоблоков государственных ТЭС, что является печальным антирекордом.

Зато: "…мы не покупаем уголь у сепаратистов, - хвастается господин Зеленский, - мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины…". Что, опять?!!

И тем не менее рейтинг Владимира Александровича обваливается в тартарары: КМИС публикует результаты опроса, по которым 44,9% украинцев считают власть Зеленского ничем не отличающейся от режима Порошенко, а 29,9% опрошенных считают ее еще хуже. Личный рейтинг президента Украины опустился до 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания его главой государства (данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 11 ноября).

Самое время подтявкнуть, что Россия снова собирается напасть на Украину - проверенный способ отвлечь украинский народ от реальных проблем. Мы недавно давали подробный разбор, почему лично Зеленскому мало улыбается перспектива начинать боевые действия в Донбассе, но его режим марионеточный и обязан подпевать в общем хоре. После некоторых колебаний и нескольких опровержений заявлений западных СМИ о концентрации войск РФ на границе, все же прошла серия трелей в унисон с западными партнерами.

Так заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью ICTV прогнозирует обострение, начиная с декабря. "У нас нет расхождений со странами-партнерами и с разведками, с которыми мы обмениваемся информацией, о цифрах, фактах, - говорит госпожа Маляр, - приблизительным временем кризиса называют зиму этого года, с декабря".

По результатам встречи глав МИД Украины, Германии и Франции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Франция и Германия заверили меня, что в случае если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для нее очень тяжелые последствия. Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с Российской Федерацией для того, чтобы, скажем так, "демотивировать" ее от любых агрессивных действий". В общем, если Россия не нападет - значит, испугалась. Очередная "перемога" у Украины уже в кармане.

Но по большому счету ни Германия, ни Франция не верят в грядущую агрессию России. Да и комментарий Кулебы по украинским меркам довольно сдержанный. Иное дело активно нещадно поддающие жару англосаксы и поляки. С последними все понятно: миграционный кризис на границе с Белоруссией заставил ЕС демонстрировать солидарность с Варшавой и снять с повестки дня многочисленные претензии к польскому правительству, которое нагло и системно нарушает общеевропейское законодательство, а заодно сытно паразитирует за счет ЕС (похоже, именно этот пример государственного тунеядства вдохновляет власти Украины на вступление в Евросоюз).

Но и поведение Белого Дома тоже не "бином Ньютона". Согласно данным последнего опроса от ABC News/Washington Post poll, уже более половины американцев (51% против 41%) заявляют, что поддержат республиканцев на промежуточных выборах следующей осенью. Продолжает падать и рейтинг Джо Байдена: по данным того же опроса, он опустился до нового минимума в 41% (на 11 пунктов ниже, чем в апреле). При этом семь из десяти десяти американцев заявили, что экономика США находится в "плохом состоянии". Отсюда перенос внимания общественности на внешний контур - обычная тактика американского правящего класса, к которому привычно присоединяются сателлиты (в частности, Великобритания и Польша), и холопы, вроде киевского режима.

"Действия режима Лукашенко… нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, и в разговоре с министром иностранных дел Польши выразил признательность официальной Варшаве за ее решительную "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По его словам, США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна "заплатить высокую цену" за "агрессивные действия". "Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной, это продолжает нас беспокоить" (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби); данную тему подхватывают и раздувают Washington Post, Politico, Bloomberg, Guardian, Financial Times и прочие.

Усиливаются ежедневные обстрелы неподконтрольных Киеву городов Донбасса, а британское правительство договорилось до того, что якобы готово отправить свои войска на "защиту" Польши и Украины. Виртуальная мировая война в самом разгаре, и дай бог, чтобы она виртуальной оставалась - Европе хватает вполне реальной войны в Донбассе и самоубийственного опыта предыдущих мировых войн.

Еще в начале XVI века великий европейский мыслитель Эразм Роттердамский писал, что обычно война "ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами". От провидческих слов роттердамского философа эпохи Возрождения до коррупционной схемы "Роттердам+" в майданной Украине XXI столетия дистанция не столь уж велика.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637184480
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