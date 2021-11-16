Геном тоталитаризма. Россиян "приручат" с помощью экспертизы ДНК, поголовного учета и контроля, - "СП"

00:32 18.11.2021

Геном тоталитаризма

Россиян "приручат" с помощью экспертизы ДНК, поголовного учета и контроля



Владимир Волошин



В начале ноября зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что стоит расширить геномную экспертизу на всех жителей Российской Федерации. По словам чиновника, начинать надо с мигрантов, переходя к нарушителям закона, а затем и ко всем россиянам. Наверное, Выборный считает, что общество может поддержать такую инициативу. По крайней мере, судя по его словам, он на это наверняка надеется. В Государственной Думе же заявили, что сейчас рассматривается законопроект о процедуре по внесению ДНК в базу данных пока что только подозреваемых и преступников. Об этом сообщил глава профильного комитета Василий Пискарев.



За день до заявления Анатолия Выборного, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обязал своих подчиненных разработать предложения регистрировать ДНК трудовых мигрантов, потому что участились преступления с их стороны. Бастрыкина поддерживает зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Свою позицию он объясняет по сути тем, что геномная экспертиза поможет раскрывать преступления более эффективно.



В настоящий момент процедура регистрации генетического кода человека в России распространяется только на отбывающих свой срок в "местах не столь отдаленных" зеков. В этом году список внесенных в базу данных планируют расширять - правоохранительные органы "дотянутся" даже до подозреваемых и совершивших административное правонарушение.



Примечательно, что Выборный не видит в геномной экспертизе простых граждан ничего противоречащего правам и свободам человека. Зампред, как и Эрнест Валеев, считает, что преступления мигрантов снизятся к нулю за счет регистрации ДНК. Даже хулиганы, по словам Анатолия Выборного, подумают дважды, прежде чем, например, испортить стену надписями, ведь их уже давно как-бы внесли в общую базу данных. Кроме этого, будет легко установить личность потерпевшего в преступлении, считает Выборный.



Несогласных с такими утверждениями искать долго не пришлось - поручения Бастрыкина не понравились депутату Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, профессору Гаджимету Сафаралиеву. Слова Выборного же не понравились многим обывателям. Так, Сафаралиев заявляет, что ущемляются права приезжих, а приток трудовых мигрантов в Россию остановится. Для разбирательств с мигрантами есть миграционная служба, считает депутат седьмого созыва.



Вставшие против зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции жители России говорят, что человека, по сути, приравнивают к преступнику, так как данные о ДНК что нарушителя закона, что законопослушного гражданина находятся в единой базе. Но люди не понимают, что с помощью такой базы можно находить пропавших и опознавать погибших. В настоящий момент это, наверное, единственное оправдание ввести общую систему геномной экспертизы для населения России. В научных статьях, описывающих процедуру, сказано, что внесение ДНК в базу данных ничем не отличается от той же паспортизации. Но существует твердое мнение, что геномная экспертиза - очередной способ "приручить" российских жителей.



В эпоху пандемии с ее QR-кодами и запретом выходить из дома, даже если ты просто встретился с родным тебе человеком, который заболел коронавирусом, внесение ДНК невиновного человека в базу можно посчитать просто неуважительным поступком по отношению к этому человеку. Если геномную экспертизу введут на общем уровне, то присовокупленные к этому событию распознавание лиц на камерах видеонаблюдения и тот же Face Pay станут четким признаком антиутопии в нашей стране. Избитая отсылка к роману "1984" уже не покажется хоть чуточку смешной.



Остается добавить, что даже Русская Православная Церковь выступает против тотального контроля над жителями РФ. Конкретно священники говорят о цифровых технологиях, но при этом упоминают конец света. По словам многих верующих, Антихрист придет в момент установления полной слежки за человеком. Конечно, сегодня часть россиян не верит в Бога, но даже если РПЦ говорит о вреде такого контроля над людьми, стоит задуматься.



"Если у нас хотят, чтобы данные всех наших граждан были в руках ЦРУ, Моссада и так далее, то пусть вводят, что делать. Я считаю, геномную экспертизу надо делать всем приезжим, мигрантам - вот этим товарищам надо ее проводить. Чтобы можно было по ДНК определить преступника, потому что мигранты совершают очень много преступлений. Своих же граждан, я думаю, надо как-то обезопасить, и делать эту процедуру только с их согласия. Вот если человек согласится - пожалуйста, это его право, а делать все в приказном порядке, как вакцинацию, я считаю, что это неправильно" - так считает председатель Федерации профсоюзов работников органов внутренних дел России Михаил Пашкин. Эксперт ответил еще на пару вопросов.



- Как можно определить человека, совершившего административное правонарушение, по геномной экспертизе?



- Административные правонарушения разные бывают, допустим - пьянство, по бутылке, которую правонарушитель оставил или которой бросил в кого-то. На бутылке останутся отпечатки, его ДНК, слюна, по крайней мере. По всем правонарушениям не отследишь, когда, например, кто-то кого-то послал на три буквы, это по геномной экспертизе не определишь. Только когда человек оставил материал, то можно. Но в основном это будет использоваться, конечно, для уголовных преступлений.



- Что эффективнее с точки зрения контроля над россиянами - геномная экспертиза или цифровой контроль?



- В принципе, это одно и то же. Фактически, ДНК переводится в цифру, цифра витает в облачных серверах, оттуда хакеры могут грамотно ее скачать. Как говорится, "хрен редьки не слаще", скажем так.