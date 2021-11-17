Елбасы призывает весь мир помочь Афганистану... через Казахстан. Зачем такой крюк?

08:01 18.11.2021

Назарбаев призвал оказывать гуманитарную помощь Афганистану через Казахстан

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев



Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании политического форума в столице 17 ноября сказал, что Казахстан готов увеличить объемы гуманитарной продовольственной помощи Афганистану. Говоря о необходимости консолидировать международные усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, бывший президент сказал, что Казахстан имеет большой потенциал для того, чтобы выступить "важным центром" в этом процессе.



"Мы и до этого вместе с господином [Хамидом] Карзаем, когда он был президентом, вместе начинали работать, и тысячи афганских студентов обучались в казахстанских учебных заведениях, получали профессии и возвращались. Постоянно оказывали гуманитарную помощь, и сейчас мы к этому готовы", – сказал на заседании Astana Club 2021 бывший президент Казахстана, слова которого приводят официальные СМИ.



Он сказал, что ООН поддержала инициативу Нур-Султана о создании международного логистического хаба в Алматы для доставки гуманитарной помощи Афганистану. Также он отметил прошедший в прошлом месяце визит казахстанской делегации в Кабул, "которая доставила пять тысяч тонн казахстанской муки для афганского народа".



"Хотел бы призвать международных доноров к активному использованию Казахстана в оказании гуманитарной помощи и восстановлении Афганистана", – заявил бывший президент. "В этом контексте возрастает актуальность моей идеи о создании в Алматы международного центра ООН по реабилитации Афганистана. Казахстан готов через механизмы ООН увеличить механизмы поставок продовольствия афганскому народу, здесь должно активно действовать созданное в Казахстане агентство международного развития KazAID", – добавил он.



Посланник президента Казахстана Ержан Казыхан во время визита казахстанской делегации в Кабул в середине октября обсудил с высокопоставленными членами администрации талибов гуманитарную помощь Афганистану и возобновление торгово-экономических связей, что вызвало критику в социальных сетях. Критики высказывали мнение, что передачу пяти тысяч тонн муки в качестве гуманитарной помощи Афганистану следует рассматривать как финансирование терроризма: движение "Талибан" казахстанским судом признано террористическим и запрещено.



В конце прошлого месяца глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, комментируя контакты Нур-Султана с радикальным исламистским движением, сказал, что сейчас о политических переговорах с новой администрацией Афганистана речи не идет. "Речь идет именно о помощи афганскому народу", – сказал Тлеуберди.