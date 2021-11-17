 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Собянин поручил заменить мигрантов на стройках Москвы "людьми другого качества"
08:04 18.11.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заменить иностранных рабочих на стройках жилья по программе реновации "людьми другого качества". Его слова приводит официальное информационное агентство городской информации. Вместо мигрантов он предложил привлекать больше людей из российских регионов. Но резкий дефицит рабочей силы отмечается во всей России, свидетельствует статистика.

"Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день", - приводит слова Собянина агентство "Москва". Мэр заявил об этом при осмотре строительства нового дома в центре города на улице Бауманской 17 ноября.

Первого ноября вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что городские власти готовят план по отказу от труда мигрантов на стройках. При этом он признал, что на строительных объектах наблюдается значительный дефицит рабочей силы после того, как число мигрантов сократилось на 80 тысяч за время пандемии. Другой вице-мэр города Владимир Ефимов в сентябре оценивал недостаток иностранной рабочей силы в городе в 200 тысяч человек.

В августе дефицит рабочей силы в строительстве во всей России оценивался в 3 миллиона человек, сообщала "Российская газета". Газета "Известия" сообщала, что стройки в России конкурируют за рабочую силу не только друг с другом, но и со строительными объектами в Узбекистане или Казахстане. Правительство уже предлагало использовать на объектах заключенных.

Нехватка рабочих отмечается одновременно с ростом объема жилищного строительства в России. По данным Росстата и Минстроя на июнь, в России ввели почти на 30 процентов больше квадратных метров, чем в 2020 году. По оценкам Дом.РФ, новое жилищное строительство в стране с января по май выросло на 78 процентов по сравнению с прошлым годом. Сочетание кадрового голода с увеличением масштабов строительства ведет к беспрецедентному росту зарплат в индустрии, писали "Ведомости". Это, в свою очередь, ведет к росту цен на жилье.

Источник - rus.ozodi.org
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