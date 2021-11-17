Российский паспорт дорожает на черном рынке, - Е.Трифонова

08:05 18.11.2021 Приезжие из бывших республик СССР быстро превращаются в граждан РФ

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

17.11.2021

Приобретение гражданства – долгая процедура, на ускорение которой есть и спрос, и предложение.

Силовые структуры только что накрыли еще одну из многих организованных преступных группировок (ОПГ), которые занимаются легализацией мигрантов. "Дело загсов", видимо, будет оперативно направлено в суд: судя по всему, доказательная база по нему в наличии. Однако, по словам экспертов "НГ", это не ликвидирует причину для продолжения подобной деятельности – коррумпированность госорганов. По информации "НГ", чиновники, "помогающие" получить гражданство по "упрощенной" схеме, имеют в виду суммы от 500 тыс. руб. Статистика МВД показывает, что, несмотря на ковид, число новоиспеченных граждан России, прибывших из стран СНГ, растет каждый год. Паспорт РФ, который дает приезжему возможность спокойно работать, уже выглядит неким символом коррупции.



ФСБ пресекла деятельность ОПГ, которая использовала загсы для легализации приезжих. По оперативной информации, только россиянам, готовым за деньги зарегистрировать брак с иностранцем, полагалось вознаграждение до 50 тыс. руб. Мигранты же за возможность претендовать на упрощение процедуры принятия в гражданство РФ платили еще больше. Ранее в СМИ были сообщения о разоблачении челябинской ОПГ, которая через фиктивную регистрацию и "помощь" со сдачей экзамена по русскому языку "узаконила" в стране более 10 тыс. мигрантов. Аналогичных разоблачений происходит немало, что только подчеркивает массовость применения подобных незаконных схем. И действительно, миграционная сфера – одна из наиболее коррумпированных.



"Действуют криминальные группировки, организующие нелегальную миграцию, процветает черный рынок", – пояснил "НГ" член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Он сообщил, что около 100–250 тыс. руб. приезжему приходится передавать посреднику только за то, чтобы тот нашел россиянина, готового вступить в фиктивный брак. За оформление под ключ, когда не надо нигде участвовать, только передать свой паспорт и ждать всех документов, берут не менее 600 тыс. руб. Причем, как выяснила "НГ", чем глубже завязки ОПГ в регистрирующих органах, тем выше сумма – скажем, пару лет назад просили 800 тыс. руб. только по знакомству. А в общем-то на каждой быстрой выдаче паспорта РФ приезжему преступные цепочки бизнесменов и чиновников зарабатывают по миллиону и больше.



При этом, подчеркнул Уваров, в ход идут не только фиктивные браки, но и "банальная подделка официальных документов или получение документов в обход регламентов и требований с учетом интереса должностных лиц". По его словам, "информация о таких возможностях передается из уст в уста, для некоторых за деньги приобретается сам паспорт, в других случаях покупается время, которое обычно затрачивается на легальную процедуру со всеми ее бюрократическими сложностями".



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Силовики взяли штурмом помещения, где действовали фигуранты "дела загсов". Кадр из видео ФСБ РФКак отметил доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда – сам бывший миграционщик, получение гражданства РФ через институт брака является довольно распространенной практикой, так что "подобные прецеденты раскрытия противозаконной деятельности отдельных структур не новы".

Поскольку законодательство предусматривает существенные преференции, в первую очередь по срокам, в приобретении российского паспорта через загс, понятно то громадное количество приезжих, которое желает поскорее вступить в брак. Выходит не только "быстрее", но и "дешевле", "надежнее", чем через иные процедуры с использованием "помощи" от легальных и полулегальных посредников, а также коррумпированных чиновников.



При этом доказать фиктивность таких брачных отношений практически невозможно. "На мой взгляд, более половины межнациональных браков, заключенных в РФ, – фиктивны, особенно если говорить о выходцах из стран СНГ", – заявил "НГ" Бурда. Хотя в мировой практике есть примеры, когда соответствующие службы наблюдают за подобными "браками", посещая молодоженов, проверяя, ведут ли они совместную жизнь, хозяйство и т.д. В России такого контроля нет, этот пробел, убежден эксперт, нужно скорее исправлять: "Миграционное законодательство, Семейный кодекс должны быть дополнены соответствующими дефинициями о "контроле брачных отношений с иностранными гражданами" в части выявления их фиктивности". К примеру, в Германии необходимо подтверждать совместное проживание, предоставлять фото и переписку из соцсетей, документы о совместном отдыхе и пр.



Как показывает статистика МВД, спрос на российский паспорт действительно постоянно растет. Количество иностранцев, принятых в гражданство, "увеличилось с 498 тыс. человек в 2019 году до 656 тыс. в 2020 году, в текущем году будет еще больше". Среди его получателей в основном жители юго-восточных областей Украины, выходцы из государств Средней Азии (больше всего из Казахстана и Таджикистана) или Закавказья. При этом, напомнил Бурда, "серьезные проблемы" с получением гражданства РФ возникают у этнических русских, исход которых с постсоветского пространства продолжается, хотя он и не такой массовый, как в 90-е годы. Эти люди как раз едут в РФ с семьями, а потому не могут получить паспорт через брак, и у них за спиной нет этнической диаспоры, которая заплатит чиновникам за паспорт.



"Посредники тут виноваты меньше всего, они появляются лишь там, где есть спрос и предложение, но они не являются инициаторами ни того ни другого", – сказал "НГ" глава Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин (бывший замруководителя Федеральной миграционной службы). Сейчас, по его оценке, более 90% мигрантов получают в России гражданство в упрощенном порядке. И это, по словам Поставнина, говорит лишь о том, что "большинство из них платят деньги сотрудникам ведомств, чтобы их провели по ускоренной схеме". Он пояснил: "Давайте будем реалистами: сторонние посредники ничего не могут сделать без помощи чиновников, силовиков и тех же сотрудников загсов, в большинстве случаев все они работают в тесной связке". То есть получается замкнутый круг, когда государство постфактум борется с тем, что организуют сами госслужащие.



А сейчас тем же трудовым мигрантам проще стать гражданами РФ, чем постоянно работать по патентам. Потому что если они получат паспорт, то к ним уже не возникнет вопросов, к примеру, о регистрации, над ними не будет довлеть угроза депортации за два мелких правонарушения, так что "услуга востребована и среди обычных гастарбайтеров, многие из которых так или иначе видят свое будущее в России". Как подчеркнул эксперт, таким вот образом население России пополняется за счет людей с другими менталитетом и культурой, при этом абсолютно не интегрированным в общество. Очевидно, что власти давно махнули рукой на адаптацию приезжих, ведь до сих пор нет специального закона об этом, хотя наверху проблему постоянно и обсуждают. Однако, кроме правильных лозунгов, системной или хотя бы ощутимой работы в этом направлении нет. То есть в высоких кабинетах сами не знают, что им делать, хотя такое бездействие, уверен Поставнин, потенциально ведет к серьезным последствиям: "Мы уже видим ожесточенные драки и массовые столкновения с приезжими, которые постепенно начинают качать тут свои права. А в дальнейшем эти люди – не адаптированные и не интегрированные, но ведь все равно новоиспеченные россияне – могут составлять определенный слой населения страны. В первую очередь необразованный, поскольку доступ к высшему образованию им пока закрыт, так что такие люди явно будут склонны к нарушению закона. "И мы повторим опыт Франции и США, когда в наших городах начнут образовываться уже целые районы, где будут проживать отдельные национальности", – заметил эксперт.



По мнению председателя движения "Гражданская солидарность" Георгия Федорова, первое, на что стоит обратить внимание в "деле о ЗАГСах", - не готовила ли ОПГ документы о фиктивном отцовстве? Зарегистрировать фальшивый брак может кто угодно, а вот для организации фиктивного отцовства необходимы разветвленные коррупционные связи, включая органы, занимающиеся охраной прав детей. А такие преступления в принципе уже можно считать торговлей людьми. Он не исключил, что данная ОПГ могла и этим заниматься. В целом же по новости о разоблачении группы мошенников из ЗАГСов, по словам Федорова, есть только один серьезный вопрос: ответят ли по закону главные интересанты и заказчики преступного бизнеса. "Зачастую с поличным ловят какую-нибудь тетю, которая, возможно, искренне верит, что помогает обрести счастье безнадежно одиноким женщинам, а заодно и подрабатывает себе на лекарства. А вот коррупционеры в высоких кабинетах спокойно продолжают свое черные делишки, цинично меняя исполнителей преступлений", - заметил эксперт.

Поэтому-то применительно и к данному, и к другим разоблачениям надо, прежде всего, задуматься о сути нынешней миграционной политики, а не только возмущаться деяниями конкретных преступников: "Сейчас в России основной тренд миграционной политики – это замещение коренного населения преимущественно выходцами из государств бывшего СССР в Центральной Азии. Приезжая к нам, они, как правило, не желают интегрироваться в социально-культурную жизнь и живут по-своему". Но если изначально "верхушка кастового общества" обеспечила им зеленый свет для въезда в качестве сверхдешевой рабочей силы, готовой занимать неквалифицированные ниши, то сейчас политика изменилась: "Мигрантами сегодня активно занимаются позиции в среднем классе, включая учителей и врачей. Плохое знание ими русского языка и серьезный разрыв с российской ментальностью никого не смущает. Кастовой власти нужны послушные работники, не требующие защиты своих прав и справедливости. В этом отношении мигранты из Центральной Азии являются идеальным населением с единственной функцией – обслуживание "сливок общества" и их приближенных".

Как заявил "НГ" Федоров, вот это и представляет серьезнейшую угрозу для страны. Во власти как будто не понимают, что в скором времени при такой политике мигранты займут значимые позиции, скажем, в местном самоуправлении. А мигранты с гражданством, в том числе, приобретенном с помощью фиктивных браков, прорвутся в региональные и федеральные структуры управления и "уже с трибуны Госдумы будут переделывать под свои традиции российское законодательство, что может стать реальностью совсем скоро". Эксперт высказал жесткую оценку ситуации в сфере миграции: "Народ не хочет работать за зарплату на уровне выживания и нищеты? Народ начинает возмущаться и строить горизонтальные связи для своей защиты? В ответ на эти вызовы власть просто решила провести мигрантский апргейд народа". Источник - ng.ru

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