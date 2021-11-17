Сила есть, угроз не надо. Чего опасаются секретари Совбезов стран СНГ, - "Къ"

08:22 18.11.2021

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Мир становится все более опасным, обстановка усложняется и практически ежедневно вспыхивают "новые очаги конфронтации". Это констатировали участники девятой встречи секретарей Совбезов стран СНГ, которая состоялась в Москве в среду. Как выяснил корреспондент "Ъ" Павел Тарасенко, за закрытыми дверями силовики обсудили угрозу нашествия "многотысячной армии боевиков" из Афганистана, "создаваемый Западом изоляционный пояс" вокруг Белоруссии, "подмену традиционных моральных и культурных ценностей на чуждые человеческой природе стереотипы", а также "самый прогрессирующий вид преступности" - с использованием интернет-технологий.



Встреча секретарей советов безопасности государств СНГ



Цивилизация в опасности

Заседание секретарей Совбезов стран СНГ, в отличие от октябрьского юбилейного саммита (в этом году Содружеству исполнится 30 лет), прошло в очном формате - в Петровском путевом дворце XVIII века, сочетающем в себе черты готического возрождения и средневековой русской архитектуры. "Хорошее место выбрали",- делились впечатлениями с хозяевами встречи высокопоставленные гости. Было видно, что по очному общению силовики соскучились.



Между тем на самом заседании оптимистичные заявления оказались густо замешаны с алармистскими. "Обстановка в мире продолжает осложняться, налицо обострение существующих конфликтов, практически ежедневно вспыхивают новые очаги конфронтации в международных делах",- констатировал председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев. "В глобальном плане сегодня мир переживает чрезвычайно острую фазу своего развития. Существует общемировая тенденция разрастания кризисных явлений практически во всех сферах жизни и деятельности современной цивилизации",- развил эту мысль приглашенный на заседание генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.



В качестве примера он привел армяно-азербайджанский конфликт, вновь резко обострившийся на днях (см. "Ъ" от 17 ноября). Представители Совбезов двух стран Армен Григорян и Рамиль Усубов в ходе церемонии фотографирования были вынуждены встать у своих флагов, которые - к несчастью для двух силовиков - оказались рядом друг с другом.



Но за круглым столом господ Григоряна и Усубова быть соседями не заставили, а напротив, рассадили на максимально возможное расстояние.



По данным "Ъ", в ходе закрытой части встречи господин Григорян начал свое выступление именно с упоминания обострения 16 ноября, поблагодарив российскую сторону за усилия по деэскалации. А вот Рамиль Усубов о происходившем накануне на границе не сказал ни слова, сосредоточившись на официальной повестке заседания.



Как рассказал "Ъ" господин Григорян, никакого общения с его азербайджанским коллегой в рамках московской встречи не планировалось. Зато немало минут в перерыве представитель Армении провел, общаясь один на один со Станиславом Засем.



Напомним, что Армения рассчитывает на помощь ОДКБ и Москвы в противодействии тому, что считает "вторжением азербайджанских войск на суверенную армянскую территорию". На вопрос, какой именно помощи - военной или дипломатической - Ереван ждет от Москвы в первую очередь, господин Григорян ответил "Ъ": "Мы сторонники того, чтобы эта проблема решалась дипломатическим путем. Но если дипломатическим путем ее будет невозможно решить, то надо решать проблему военным путем". При этом он, как и днем ранее, не исключил возможности того, что в случае отсутствия реакции со стороны РФ и ОДКБ Армения обратится за помощью к другим международным партнерам.



В целом же в центре внимания заседания оказался другой конфликт - афганский. Его обсуждение шло в повестке первым пунктом. Приход к власти "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал "закономерным финалом двадцати лет безответственной политики США и их союзников", отметив: "в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении", а в дальнейшем события "могут развиваться по катастрофическому сценарию".



В разговоре с "Ъ" секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов среди всех угроз на пространстве СНГ самой опасной (по крайней мере, для стран Центральной Азии) назвал именно дестабилизацию в Афганистане. "Там много рисков и угроз, связанных с развитием общественно-политической ситуации. В стране финансовый кризис, мы ожидаем гуманитарную катастрофу, 18–20 млн афганцев могут ощутить на себе нехватку продовольствия,- заявил собеседник "Ъ".- Если будут боестолкновения и голод, то неминуемо появятся многотысячные потоки беженцев. Если они пойдут на север… Там Узбекистан и Таджикистан, дальше - Кыргызстан и Казахстан, а дальше - Россия". Господин Иманкулов обратил внимание на необходимость совместного укрепления границ, так как вместе с беженцами ситуацией могут воспользоваться члены "многотысячной армии боевиков", базирующейся в Афганистане (к их числу талибов господин Иманкулов не отнес, упомянув, в частности, запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Исламское движение Узбекистана"). Секретарь киргизского Совбеза напомнил: в 1999–2000 годах его страна подверглась нападениям боевиков, которые дислоцировались как раз на территории управлявшегося талибами Исламского Эмирата Афганистан.



В ходе закрытого для СМИ выступления, по данным "Ъ", Марат Иманкулов призвал усилить обмен информацией, касающейся Афганистана, между спецслужбами стран СНГ. Афганской проблематике также уделили основное внимание секретари Совбезов Казахстана и Таджикистана Асет Исекешев и Насрулло Махмудзода.



Их белорусский коллега Александр Вольфович, по данным "Ъ", говорил о другой угрозе - со стороны Запада. Он, по словам гостя из Минска, "формирует изоляционный пояс" вокруг республики, провоцирует массовые беспорядки и осуществляет диверсии против белорусских органов власти, журналистов и обычных людей.



Секретарь туркменского Совбеза Чарымырат Аманов остановился на теме "безопасности Каспия" и выступил с призывом сделать его "регионом мира". А секретарь Совбеза при президенте Узбекистана Виктор Махмудов призвал коллег активнее противодействовать биологическим угрозам, число которых в последнее время растет.



Враг биологический и враг идеологический

Невидимому биологическому врагу - вирусу SARS-CoV-2 - на заседании было уделено немало внимания. Впрочем, из выступления Николая Патрушева следовало, что в СНГ вирус терпит одно поражение за другим. И особую роль, по словам секретаря Совбеза РФ, сыграла Россия: она "безвозмездно направляла партнерам по СНГ вакцины, тест-наборы лабораторной диагностики, медикаменты, средства индивидуальной защиты". Похвалил господин Патрушев и союзников - за то, что все они давно сертифицировали российскую вакцину "Спутник V". Все, за исключением Украины, которая формально остается участником СНГ, но на московское совещание (как и все другие подобные мероприятия последних лет) никого не отправила. "Считаем, что в непростых условиях пандемии коронавируса стратегические отношения между нашими странами прошли проверку на прочность",- резюмировал Николай Патрушев.



Наконец, есть еще один враг, о котором на подобных встречах никогда не забывают,- идеологический. "Крайне тревожной стала тенденция подмены традиционных моральных и культурных ценностей на чуждые человеческой природе стереотипы. На их внедрение в жизнь и быт людей, прежде всего молодежи, направлен мощный потенциал медиа- и интернет-ресурсов",- заявил в публичной части встречи Станислав Зась.



А уже за закрытыми дверями свой доклад представил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.



По данным "Ъ", он обратился к смежной теме, рассказав о засилии "фейков", которые "формируют негативное общественное мнение".



Его выступление в целом было посвящено различным угрозам, исходящим от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Олег Храмов назвал криминальные деяния с использованием ИКТ "самым прогрессирующим видом преступности". И Россия, по его словам, исключением не является. При этом в условиях пандемии коронавируса люди стали больше пользоваться "интернет-ресурсами и различными дистанционными услугами" - и, следовательно, выросло и число преступлений.



Перечисление типов этих преступлений заняло у Олега Храмова немало времени. Было сказано и о рядовых интернет-мошенниках, жертвами которых "нередко становятся пенсионеры и иные социально незащищенные граждане". И о "преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе нарушении неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, различных сообщений". И о преступлениях "против общественной безопасности и общественной нравственности" (в частности, о незаконном приобретении оружия, а также сильнодействующих и ядовитых веществ). И о преступлениях против жизни и здоровья (включая доведение до самоубийства или содействие совершению самоубийства). И о "распространении деструктивной идеологии в сети Интернет как инструмента вербовки новых членов экстремистской деятельности, для коммуникации и организации акций антиконституционного характера и террористических акций".



Если с терактами все было понятно, то вот понятие "акции антиконституционного характера", пожалуй, требовало расшифровки. Но ее не последовало: видимо, на пространстве СНГ никаких лингвистических разночтений по этому поводу нет.



Для закрепления материала по теме противодействия использованию ИКТ в преступных целях участники совещания во второй половине дня отправились в офис "Сбера", где им рассказали об информационной безопасности, а также об искусственном интеллекте. Затем последовал рабочий ужин. Дискуссии завершились поздним вечером: число угроз для стран СНГ с каждым годом, похоже, лишь растет, и все их на первой за долгое время очной встрече силовикам хотелось обсудить.

17.11.21