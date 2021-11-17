 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Памирский авторитет Мамадбокир отважно фрондирует режиму Рахмона
08:33 18.11.2021

ЕЩЕ ОДНА ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ В ХОРОГЕ: ЧТО БУДЕТ С МЕСТНЫМ ЛИДЕРОМ МАМАДБОКИРОМ?

Согласно информации источников "Бомдод", прошлая ночь в городе Хорог, административном центра Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) прошла в целом спокойно и без чрезвычайных происшествий, но у населения продолжает нарастать тревога по поводу ситуации в этом регионе. Ситуация в Хороге стала вновь вызывать озабоченность жителей после последнего конфликта, произошедшего 14 ноября на посту ГАИ между сотрудниками милиции и сторонниками местного неформального лидера Мамадбокира Мамадбокирова.

Сторонники Мамадбокирова считают, что власти вынашивают план его поимки и конфликт на посту ГАИ был частью этого плана, но люди оперативно среагировали и не дали милиционерам задержать его.

После того происшествия, чтобы предотвратить спеоперацию по его задержанию, сторонники Мамадбокирова стали дежурить в дорогах, ведущих к микрорайону Бархорог (Верхний Хорог), где проживает он и имеет большое влияние, а также в соседнем микрорайоне УПД, контролируемом людьми убитого 9 лет назада другого местного лидера Имумназара Имумназарова. Дежурные, в основном местная молодежь, должны предупредить всех в случае появления подозрительных машин или людей на подступах к Бархорогу.

Источники "Бомдод" сообщают также, что Мамадбокиров пригласил других неформальных лидеров региона, в том числе Толиба Аембекова и Едгора Мамадасламова сесть вместе и обсудить возникшую ситуацию. Пока неизвестно, что ответили другие лидеры на это предложение и если они согласились, где и когда пройдет их сходка?

Хорог полон и слухами о том, что освобождение Едгора Файзова от должности главы ГБАО также был связан с делом Мамадбокирова и якобы уже бывший глава региона отказался принять план по его задержанию как "опасный план". Неясно, насколько имеют под собой почву эти слухи, но ясно, что над головой Мамадбокирова собираются черные тучи, одна грознее другой. Особенно после последнего конфликта на посту ГАИ.

Сам Мамадбокиров до сих пор не высказался по поводе событий 14 ноября, но по словам свидетелей, в тот день он ехал один, что очень редко случается с ним. Обычно его всегда сопровождают его люди на нескольких машинах.

На посту ГАИ его машину остановили прикомандированные из Хатлонской области сотрудники милиции и якобы задержали Мамадбокира за вождение машины в нетрезвом состоянии. Вскоре появились его люди, которые отбили своего лидера у милиционеров, а во время словесной перепалки с угрожавшим ему высокопоставленным офицером угро, Мамадбокир якобы плюнул ему в лицо, после чего началась потасовка, во время которого одного из сотрудников милиции ранили топром.

Редакция "Бомдод" получила видео, на котором запечатлен момент, как Мамадбокир танцует на вечеринке или свадьбе в Хороге. Источники этой записи утверждают, что она записана за несколько часов до того конфликта на посту ГАИ.

Напомним, 22 февраля этого года 58-летний Мамадбокир Мамадбокиров с признаками отравления был госпитализирован в Медицинском центре Ага Хана, расположенном в подконтрольном ему микрорайоне Бархорог. Его близкие утверждали, что его отравили умышленно. Но неназванный источник в Медицинском центре Ага Хана тогда заявил, что Мамадбокира с ног свалил вирус.

Мамадбокир Мамадбокиров наряду с Толибом Аембековым, Едгором Мамадасламовым, Хурсандом Мазоровым, Мунавваром Шанбиевым, Зоиром Раджабовым и Амриддином Аловатшоевым был в числе 7 неформальных лидеров ГБАО, с кем в октябре 2018 года высокопоставленные руководители правоохранительных структур республики подписали специальное предупреждение. Согласно этому документу, неформальные лидеры ГБАО обязались сдать все имеющееся у них и их сторонников оружие, прекратить создание и руководство криминальных групп, призывать молодежь к массовым беспорядкам и захвату госурдарственных зданий и объектов, оскорбление представителей власти, хулиганство, контрабанду наркотиков, "сходок", уничтожение чужого имущества, а также выступать арбитрами в решении возникающих между жителями проблем.В случае невыполнения этих требований, власти угрожали привлечь их к уголовной ответственности.

Источник - bomdod.com
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