РосДумДеп Рашкин сознался в убийстве лося. Память вернулась к "слуге народа"

08:36 18.11.2021

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого нашли в его машине в лесу в Лысогорском районе Саратовской области 29 октября.



Депутат записал видеообращение, в котором рассказал, что он отправился в Саратовскую область отдохнуть с друзьями, которые заверили его, что все разрешения на охоту имеются.



В итоге Рашкин отправился охотиться один. Заметив животное, Рашкин сначала принял его за кабана.



Разделав тушу, Рашкин решил, что не сможет в одиночку не сможет погрузить ее в машину, и отправился за одним из своих друзей, вместе с которым они погрузили тушу в машину. На выезде из леса автомобиль заглох. Впоследствии Рашкин узнал, что охота на лося в этом районе запрещена.