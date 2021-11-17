 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбЗемлю передадут в частную собственность, Новый указ Мирзиеева
08:42 18.11.2021

УЗБЕКСКУЮ ЗЕМЛЮ ПЕРЕДАДУТ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
﻿﻿Президент Республики #Узбекистан подписал закон о приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения.
Узбекскую землю передадут в частную собственность
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".

Как отмечает Газета.uz, в соответствии с законом земельные участки приватизируются посредством выкупа земли, ранее принадлежащей по праву пожизненного владения. Право собственности также возникает при покупке земли через электронный онлайн-аукцион.

Так, согласно законУ могут быть приватизированы земли, предоставляемые юридическим лицам для ведения предпринимательской и градостроительной деятельности, наделы под индивидуальное жилищное строительство, а также участки, на которых расположены приватизируемые государственные объекты.

Средства от приватизации будут направляться в государственный бюджет. Ранее они шли в Фонд развития урбанизации.

В приватизации могут отказать из-за запрета или ареста, наложенного судом на земельный участок. Также отказ может последовать при наличии решения об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд, и еще по ряду причин.

Приватизированную землю могут изъять по решению суда. Также власти могут выкупить или реквизировать ее для государственных и общественных нужд.

Норма о национализации приватизированной земли исключена из закона.

Предыдущий закона о приватизации был подписан президентом в 2019 году, и действовал с марта 2020 года.

Источник - Газета.uz
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