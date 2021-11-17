CNN обвинил вице-преза США в "полной дисфункции". Умеет ли Камала писать и читать?

08:46 18.11.2021

Камала Харрис пришлась не ко двору

СМИ сообщили о напряженности в Белом доме, которая может стоить вице-президенту кресла



Когда в Белом доме готовились к исторической встрече лидеров Китая и США, телеканал CNN выпустил скандальное расследование, в котором говорилось о непростых отношениях администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Одни источники телеканала видели причины конфликта в ее якобы некомпетентности, другие говорили, что вице-президенту просто ничего не дают делать. Эмоциональное опровержение пресс-секретаря Белого дома, которое появилось поздней ночью, лишь навело экспертов на мысль, что нет дыма без огня. Рассуждения о том, что же все-таки творится в Белом доме, не утихают, и эксперты не исключают, что американский лидер начинает подыскивать себе нового вице-президента.



В США разгорается очередной политический скандал, в центре которого оказалось второе лицо государства - вице-президент Камала Харрис. Лидер общественного мнения либеральных американцев телеканал CNN неожиданно выпустил крайне противоречивое расследование о ее деятельности. В нем говорится о росте взаимного недовольства между администрацией Байдена и госпожой Харрис, которая, по замечанию телеканала, возможно, в шаге от собственной президентской кампании, если учитывать сомнения многих политиков в том, что Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году из-за серьезных политических рисков.



По версии некоторых источников CNN в администрации и крупнейших доноров Демократической партии, Камала Харрис просто-напросто не справляется даже с нынешними обязанностями, и кабинет Байдена уже закрывает глаза на "укоренившуюся дисфункцию" в ее работе.



Другие собеседники парируют, что в администрации президента и не стремятся хоть чем-то помочь Камале Харрис, а просто отстраняют ее от текущих дел, в результате чего она чувствует себя в изоляции.



Ей также крайне сложно реализовывать свой политический потенциал, поскольку ее попытки действовать более смело всячески пресекаются. Помощники же госпожи Харрис боятся даже заикнуться о каких-то самостоятельных инициативах, поскольку "команда Байдена очень чувствительна к признакам нелояльности, особенно со стороны вице-президента".



Многие американские СМИ также разглядели в расследовании телеканала намек на продолжающуюся "ожесточенную вражду" между первой леди США Джилл Байден и госпожой Харрис. Противостояние началось еще в разгар последней президентской кампании. Тогда будущая первая леди, не стесняясь в выражениях, осадила Камалу Харрис, которая в ходе теледебатов обвинила господина Байдена в расизме (напомним, госпожа Харрис участвовала в борьбе за номинацию от Демократической партии). И хотя они официально помирились и даже обнялись в присутствии СМИ, знакомые с ситуацией источники заверяют, что это было жестом для публики.



"Харрис страдает от непростых отношений с некоторыми частями Белого дома",- говорится в расследовании CNN. При этом ее "давние сторонники чувствуют себя брошенными" и не видят в информационном пространстве позитивных результатов ее деятельности, того, "что она сделала или пыталась сделать в качестве вице-президента".



А то, что госпожа Харрис стала "первой женщиной и первой цветной женщиной" вице-президентом, не гарантирует ей отсутсвие критики и нападок даже за самые небольшие ошибки, добавляет телеканал.



При этом упущения Камалы Харрис, с точки зрения американской общественности, видимо, немалые. Согласно недавнему совместному опросу USA Today и Саффолкского университета, ее поддержка даже ниже, чем у президента Байдена (27,8% и 37,8% соответственно).



Резкое недовольство американцев, в частности, вызывает то, что госпожа Харрис никак не участвует в разрешении миграционного кризиса, хотя обычно этим занимается именно вице-президент. В марте она даже рассмеялась в ответ на вопрос журналиста о кризисе на границе. Однако вполне возможно, что ей просто нечего было сказать: упомянутое расследование CNN дает понять, что Камале Харрис просто не "дали полномочий" в этом вопросе, чем, кстати, сильно раздосадовали ее советников.



Рекордная непопулярность Камалы Харрис заставила FoxNews объявить ее "возможно, худшим вице-президентом" в истории США.



Контрибутор FoxNews и журнала The Hill Джо Конча, комментируя расследование, отметил, что ее не любят не только республиканцы, но и ее партия: "На самом деле никогда (и не любила.- "Ъ")". Госпожа Харрис "просто не соответствует занимаемой должности", добавил он.



Сам президент США Джо Байден расследование CNN пока никак не прокомментировал. Зато на него отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В своем аккаунте в Twitter она написала: "Для всех, кому надо это услышать. Вице-президент не только крайне важный партнер президента, но и смелый лидер, взявший на себя ключевые, важные задачи".



Такая бурная реакция в воскресенье ночью (утром по Москве), в канун подготовки саммита лидеров КНР и США натолкнула многих пользователей сети на мысль, что расследование задело Белый дом за живое. Активистка из Флориды Кристина Пушау в своем микроблоге написала: "Твитнув это импровизированное заявление в воскресенье вечером… она не могла сделать это (правдивость расследования.- "Ъ") более очевидным".



Интересно, что скандальное расследование CNN появилось после поездки вице-президента Харрис в Европу, где она впервые выступала в качестве главного представителя США на мировой арене.



Во Франции она провела личную встречу с главой государства Эмманюэлем Макроном и приняла участие в Парижском форуме мира, где обсудила с мировыми лидерами острые вопросы международной безопасности.



В целом ей удалось продвинуть вперед процесс нормализации отношений с Парижем, начатый президентом США Байденом на саммите G20. После конфликта, связанного со срывом по вине США закупок Австралией французских подводных лодок, отношения снова "на правильному пути", констатировал CNN, подводя итоги поездки госпожи Харрис. Журналисты по итогам этого официального визита даже задали ей вопрос, подготовил ли он к ее президентству. Присутствовавшие на встрече говорят, что от этого вопроса госпожа Харрис немного оторопела, но нашла, что ответить, заявив, что у нее был "очень продуктивный и хороший визит".



Однопартийцы Джо Байдена потеряли поддержку в традиционно лояльных штатах

Правда, и в этой поездке не обошлось без конфуза - на встрече c французскими учеными ее заподозрили в пародировании французского акцента, якобы таким образом она насмехается над французами. Экс-госсекретарь при президенте Дональде Трампе Майк Помпео заявил, что это "больше, чем неловко" и вообще-то США должно быть не до шуток в свете серьезных международных вызовов.



В беседе с "Ъ" старший научный сотрудник консервативной дискуссионной площадки Heritage Foundation Дакота Вуд продолжил, что происходящее вокруг госпожи Харрис не что иное, как просто провальная внешняя политика всей нынешней администрации и "у них просто нет целей для достижения", считает он.



Эксперт в области связей с общественностью Джон Вароли считает, что атака на госпожу Харрис и расследование CNN говорят лишь о том, что "это кому-то нужно". Господин Вароли добавляет, что беспокойство американцев по поводу здоровья президента Байдена в 2021 году лишь укрепилось, и в этой связи не стоит сбрасывать со счетов, что глава государства может раньше срока покинуть свой пост.



А госпожа Харрис - самый вероятный кандидат, который может временно исполнять его обязанности: "Но факт остается фактом, она по-прежнему не обладает достаточным опытом работы на высшем уровне, чтобы возглавить сверхдержаву".



Господин Вароли также не исключает, что факт расследования CNN может сыграть на руку спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая по табелю о рангах - третье лицо в американском руководстве после вице-президента.



Екатерина Мур, Вашингтон

17.11.21