COVID-19 может убить... Казахстанских ирбисов (снежных барсов)

10:01 18.11.2021

COVID-19 может убить снежных барсов. Казахстанские ученые предлагают вакцину

Николай ИВАЩЕНКО



В зоопарках мира фиксируются случаи гибели крупных кошек из-за коронавируса. Под угрозой и краснокнижный символ Казахстана - снежный барс.

Так, недавно зоопарк американского штата Небраска сообщил о смерти сразу трех барсов. Ситуация пугающая, но ученые из Казахстана нашли выход. Об этом ЭК рассказал Кайсар ТАБЫНОВ, директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете.



Он и его коллеги бесплатно предлагают казахстанским зоопаркам свою вакцину. Препарат NARUVAX-C19 (pets) разработан совместно с австралийскими специалистами из Vaxine Pty Ltd. Он предназначен для вакцинации плотоядных животных.



"Вирус заражает ряд видов животных, особенно близко контактирующих с людьми и другими животными. Чаще всего кошек. Кошки заражаются от больных людей, потом вирус передается от кошек к кошкам. Основной риск даже не в том, что вирус истребит питомцев. Кошки могут стать резервуаром для сохранения коронавируса. В организмах кошек вирус может мутировать и вызвать новую волну, которая ударит по людям. Грубо говоря, между людьми вирус стихнет, но затем проявится вновь из-за кошек", - пояснил ТАБЫНОВ.



По словам специалиста, во многих зоопарках мира сейчас наблюдается форменная паника. Администрации ломают головы: что делать с крупными кошками и как защитить их от COVID-19?



Кстати, симптомы "короны" у кошек во многом похожи на человеческие - это кашель, выделения из носа, слабость и отказ от еды.



"В связи с этим мы подготовили свою вакцину. Сначала проверили ее на мышах, потом на хорьках и кошках. Опубликован препринт исследования, который рассматривается самым авторитетным журналом в этой области. В принципе в Казахстане есть возможности наладить производство препарата. Если будет понимание, то мы готовы участвовать в запуске производства", - подчеркнул ТАБЫНОВ.



Сейчас ученые располагают опытной партией вакцины. Ее достаточно, чтобы вакцинировать крупных кошек в зоопарках - в том числе снежных барсов, считающихся символом Казахстана.



Пока никакой реакции ни от одного казахстанского зоопарка не последовало. Зато есть поддержка от Министерства сельского хозяйства. Там смогут помочь в ускоренной регистрации препарата для экстренного применения. Это общемировая практика,



- заключил Кайсар ТАБЫНОВ.



Что думают в зоопарках?



ЭК узнал мнение администраций казахстанских зоопарков насчет предложения ученых. Так, в зоопарке Караганды про эту инициативу еще не слышали.



Если вакцина проверенная, то мы готовы ее использовать. Если это какой-то эксперимент, то мы на него не пойдем,



- кратко ответил представитель зоопарка.



В зоопарке Усть-Каменогорска, напротив, с обращением ТАБЫНОВА и коллег знакомы. В целом администрация готова изучить вопрос, но тут есть несколько тонкостей.



"У нас рыси и пумы зимуют в открытых вольерах. Потому зимой мы вакцину ставить не можем, это опасно. Вакцинация возможна только в теплое время года. Кроме того, к нам должно поступить письмо из ветеринарной инспекции с рекомендацией поставить такую-то вакцину. Без согласования со специальными органами это не делается", - пояснили в администрации.



Ранее ЭК сообщал, что в Казахстане осталось всего около 130 особей снежного барса. Общая мировая популяция не превышает 4 000.