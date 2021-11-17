В Кашкадарьинской области Узбекистана новый хоким - бывший таможенник Муротжон Азимов

11:17 18.11.2021

Указом президента Узбекистана Зоир Тоирович Мирзаев освобожден от должности хокима Кашкадарьинской области в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



Исполняющим обязанности хокима области назначен Муротжон Бердиалиевич Азимов, до этого работавший председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана.



Зоир Мирзаев возглавил Кашкадарьинскую область в октябре 2019 года, до этого был хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области, а ранее занимал посты вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства и хокима Самаркандской области.



Генерал-майор таможенной службы Муротжон Азимов (1976 года рождения) был назначен председателем ГТК в феврале 2019 года. До этого он занимал должности заместителя генерального прокурора и прокурора Бухарской области.