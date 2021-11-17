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|В Кашкадарьинской области Узбекистана новый хоким - бывший таможенник Муротжон Азимов
11:17 18.11.2021
Указом президента Узбекистана Зоир Тоирович Мирзаев освобожден от должности хокима Кашкадарьинской области в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Исполняющим обязанности хокима области назначен Муротжон Бердиалиевич Азимов, до этого работавший председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана.
Зоир Мирзаев возглавил Кашкадарьинскую область в октябре 2019 года, до этого был хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области, а ранее занимал посты вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства и хокима Самаркандской области.
Генерал-майор таможенной службы Муротжон Азимов (1976 года рождения) был назначен председателем ГТК в феврале 2019 года. До этого он занимал должности заместителя генерального прокурора и прокурора Бухарской области.