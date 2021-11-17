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|Архангельский министр образования Гнедышев оказался педофилом-растлителем. Сел под парту
11:30 18.11.2021
Архангельский экс-министр приговорен к 5 годам тюрьмы за растление детей
Николай Спиридонов
Бывший и. о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев приговорен к тюремному заключению в колонии строгого режима по обвинению в растлении детей, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены в части", - заявили в ведомстве, отметив, что он частично признал свою вину.
Гнедышева взяли под стражу в зале Октябрьского районного суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Чиновник был задержан 9 октября 2020 года по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографических материалов.
11 октября его отправили под домашний арест.
По данным регионального СК России, в декабре 2019 года чиновник переписывался в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, "оказывая на них развращающее влияние", а также отправил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера. Гнедышева назначили врио министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. 8 октября 2020 года Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.