Архангельский министр образования Гнедышев оказался педофилом-растлителем. Сел под парту

11:30 18.11.2021

Архангельский экс-министр приговорен к 5 годам тюрьмы за растление детей

Николай Спиридонов



Бывший и. о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев приговорен к тюремному заключению в колонии строгого режима по обвинению в растлении детей, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



"Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены в части", - заявили в ведомстве, отметив, что он частично признал свою вину.



Гнедышева взяли под стражу в зале Октябрьского районного суда. Приговор пока не вступил в законную силу.



Чиновник был задержан 9 октября 2020 года по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографических материалов.



11 октября его отправили под домашний арест.



По данным регионального СК России, в декабре 2019 года чиновник переписывался в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, "оказывая на них развращающее влияние", а также отправил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера. Гнедышева назначили врио министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. 8 октября 2020 года Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.