США и Китай: столкновение или сотрудничество? - Патрик Бьюкенен

14:16 18.11.2021

Пекин стремится стать новой гегемонистской силой Восточной и Южной Азии

Патрик Бьюкенен

18.11.21



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В неожиданном заявлении на саммите в Глазго американский "климатический царь" Джон Керри и его китайский коллега заявили, что их две страны обязались работать вместе, чтобы замедлить глобальное потепление.



Тем не менее, прибытие днем ранее на Тайвань самолета ВМС США с авиабазы Кларк на Филиппинах, на борту которого находилась делегация конгресса США, вызвало иную реакцию Пекина:



"Народно-освободительная армия Китая… примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь любое вмешательство внешних сил и сепаратистские заговоры „за независимость Тайваня"".



Эти инциденты затрагивают один из величайших вопросов нашего времени.



Движутся ли Китай и США, ведущие мировые державы, к столкновению или к такому уровню взаимодействия, который позволит нам обоим избежать либо горячей войны, либо второй холодной войны?



За 10 месяцев, прошедших с тех пор, как Джо Байден стал президентом, пессимисты, похоже, в значительной степени оказались правы.



Всего через шесть недель после начала президентства Байдена США в своем ежегодном докладе о правах человека заявили: "На протяжении года имели место геноцид и преступления против человечности в отношении преимущественно мусульман-уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне".



Это приравнивание Соединенными Штатами поведения Китая к военным преступлениям, за которые в Нюрнберге нацистов были повешены, подготовило почву для того, что далее последовало.



Поведение Китая по отношению к новой администрации Байдена было почти повсеместно враждебным, а по отношению к протестам со стороны США - презрительным.



В течение первых 10 месяцев президентства Байдена Китай продолжал преследование уйгуров и систематически подавлял остатки демократических протестов в Гонконге.



Минувшим летом Китай испытал гиперзвуковую крылатую ракету, которая может достичь любой точки Соединенных Штатов и которой американские вооруженные силы не обладают.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что для этого поколения испытание гиперзвуковой ракеты может стать "моментом спутника", вспомнив тот день октября 1957 года, когда мы проснулись и узнали, что Советский Союз Никиты Хрущева стал лидером в космической гонке.



В последнее время мы узнали, что Китай возводит сотни шахт для размещения ракет, которые могут подвергнуть риску американские города от Лос-Анджелеса до Вашингтона.



За один четырехдневный период в октябре Китай направил 149 истребителей и бомбардировщиков через идентификационную зону ПВО Тайваня.



Также в октябре группа из пяти российских и пяти китайских военных кораблей прошла через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, вышла в западную часть Тихого океана, а затем через японский архипелаг вернулась в Японское море.



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Послание, которое Китай посылает своими ракетными испытаниями, военными кораблями и военными самолетами, заключается в следующем: "У нас также есть Доктрина Монро. Южно-Китайское море принадлежит нам, как и острова Спратли, и Парасельские острова внутри него, а также все скалы и рифы, которые мы заняли и укрепили. Тайваньский пролив принадлежит нам, как и остров Тайвань, и его народ. Любая попытка режима в Тайбэе и его союзников из США провозгласить независимость будет расценена Китаем как акт войны. Близлежащие острова Сенкаку, хотя на них претендует и оккупировала Япония, также принадлежат нам".



Послание Пекина Японии, Южной Корее и Филиппинам: "Поскольку 20-й век в Тихом океане был американским веком, 21-й век в Восточной Азии и западной части Тихого океана будет китайским веком".



Какова здесь цель Китая?



Почти наверняка - не война с Соединенными Штатами, которая может быстро перерасти в такую же большую катастрофу для нас обоих, какой была Вторая мировая война для многих победителей, равно как и побежденных.



Стратегическими целями Китая являются: распад альянсов США с Южной Кореей, Японией, Филиппинами и Австралией; принятие нейтральной или прокитайской позиции странами Восточной Азии и западной части Тихого океана; изгнание американских военных из этого региона обратно на Гуам и Гавайи; и всасывание региона в орбиту Китая, а не Америки.



Китай стремится стать новой гегемонистской державой Восточной и Южной Азии и в западной части Тихого океана, вытеснив Соединенные Штаты.



И это не такая уж безумная мечта.



В то время как китайский военно-морской флот сегодня не может сравниться с военно-морскими силами США с их авианосными боевыми группами, военно-морской флот и армия Китая больше, чем наши; они - крупнейшие в мире, и в любом конфликте будут сражаться за свою страну и из своей страны, а не за чужую и не из чужой.



Сегодня День ветеранов, напоминающий об 11-м дне 11-го месяца - ноября - 1918 года, когда величайшая война в современной истории закончилась перемирием после того, как война нанесла миллионы жертв среди военнослужащих и гражданского населения.



Все началось так, как и предсказывал канцлер Отто фон Бисмарк - из-за "какой-то проклятой глупости на Балканах" - убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево.



Если между Китаем и Соединенными Штатами начнется великая война, то, скорее всего, это произойдет из-за какой-нибудь проклятой глупости в Тайваньском проливе.



Предотвращение этой войны должно быть первоочередной задачей как Коммунистической партии Китая, так и демократических капиталистов Америки.



Автор - Патрик Джозеф "Пэт" Бьюкенен (Joseph Patrick "Pat" Buchanan) - американский политик и публицист, в 1969-2000 гг. - идеолог крайне правой фракции Республиканской партии. В 1969-1974 гг. - помощник и спичрайтер президента Ричарда Никсона. В 1974 году - советник президента Джеральда Форда. В 1985-1987 гг. - руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Рональда Рейгана. Баллотировался в президенты в 1992 и 1996 гг. от Республиканской партии и в 2000 г. - от Реформистской партии. Теле- и радиоведущий, журналист, писатель.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.