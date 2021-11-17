Зеленский "перезагружается", чтобы не уйти в минус, - К.Карасев

15:05 18.11.2021

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Президент Украины, как полагают многие политологи, начал спешно готовиться к внеочередным выборам - то ли парламентским, то ли президентским.



Глава украинского государства уже пообещал всем привившимся согражданам по тысяче гривен - наверное, это только начало.

© Фото с сайта президента Украины

На Украине на съезде "Слуги народа" избрали новую главу партии. Ею стала заместитель главы фракции в параменте Елена Шуляк. О ней известно, что она до нового назначения была также замглавы комитета Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Предыдущий председатель партии, Александр Корниенко, теперь "сосредоточится" на работе в качестве первого заместителя спикера парламента. Казалось бы - что в этих перестановках важного? Попробуем разобраться.



Интересно уже то, что съезд прошел без прежнего пафоса, совсем тихо и без публичных обсуждений (насколько это вообще возможно на Украине), кто кому "злой Буратино". Причина такой сдержанности и закрытости - банальная растерянность партийного руководства. Дело в том, что рейтинги и партии, и самого Владимира Зеленского падают, а "слуг-депутатов" всех уровней и политических активистов на местах все успешнее перекупают олигархи.



Результаты свежего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", показали, что Владимиру Зеленскому доверяют 38% респондентов. Да, действующий президент Украины все еще возглавляет рейтинг доверия к политикам, но имея при этом в пассиве 59% "недоверчивых", сложно с уверенностью смотреть в будущее (впервые он возглавил антирейтинг украинских политиков). Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то за Зеленского отдали бы свои голоса всего 23,1% респондентов. Не будем сравнивать с 73%, отдавшими ему свои голоса во втором туре в 2019-м, но ведь и в первом было более 30%. Куда они делись?



Исследования "Центра Разумкова", проведенные месяц назад, давали Владимиру Александровичу больше - 26%. Есть и еще приятные для него данные: во втором туре он побил бы всех своих оппонетов 59% против 41% в поединке с Петром Порошенко (но ведь и это не 73 на 25, как два с половиной года назад). Потерпев тогда поражение, Порошенко смог перестроиться, и теперь играет "вдолгую", умело эксплуатируя "патриотическую" тему и откусывая по кусочку от электоральной поддержки Зеленского.



В паре с лидером ВО "Батьківщина" Юлией Тимошенко у Зеленского также было бы 59% голосов против 41%, а с представителем пророссийского "Оппозиционного блока - За жизнь" Юрием Бойко - 62% на 38%.



Что же касается рейтинга (по данным "Рейтинга") партии "Слуга народа", если бы в ближайшее время в Украине проходили выборы в Верховную раду, ее поддержали бы лишь 18% избирателей. Также только 18,8% опрошенных считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. 42,9% полагают, что она ничем не отличается. 32,4% утверждают, что она хуже.



Такие результаты опросов заставили Владимира Зеленского срочно заняться "тушением пожара". Последовали не только перестановки в его партии. Сам президент стал активнее в медийном пространстве. К примеру, 15 ноября он лично решил заявить, что на Украину направляются семь судов с углем, что позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года. Зеленский заверил также, что Украина не покупает уголь у "сепаратистов" в Донбассе. А еще он анонсировал очередное проявление "государственной щедрости": с 19 декабря каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить тысячу гривен (2770 российских рублей).



Ну и, наконец, глава государства пообещал помощь в условиях продолжающейся пандемии: "Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор".



Итак, что украинцы имеют на сегодняшний день, выбрав в 2019 году вместо "барыги" Порошенко кавээнщика Зеленского. Веселее их жизнь не стала - скорее, наоборот. Оказалось, что крупный бизнесмен у руля страны все же, наверное, чуточку эффективнее комедийного актера. И даже на Covid-19 (как раньше на войну в Донбассе) все провалы нынешней власти уже не спишешь. Поэтому украинские политологи, с которыми общается журналист "Росбалта", все чаще приходят к выводу: смена главы партии "Слуга народа", раздача 1000 гривен вакцинировавшимся избирателям, активизация темы электронного голосования - все это выглядит, как начавшаяся подготовка к досрочным выборам. Причем, вполне вероятно, как парламентским (попытка вернуть монобольшинство), так и президентским.



Кирилл Карасев, Киев

17.11.21