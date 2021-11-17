Защитить Тайвань США не могут

18:07 18.11.2021

О чем говорили Гришка-самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе



МИХАИЛ ХАЗИН



Разумеется, мы не можем точно знать, о чем говорили Байден с Си целых три часа, а официальные комментарии ничего реального на эту тему не скажут. Но некоторые предположения мы сделать можем. Прежде всего, какие у сторон "хотелки"?



Если говорить о Си, то ответ очевиден. Он получил новый статус на последнем Пленуме ЦК КПК и должен, в соответствии с китайской традицией, этот статус подтвердить. Самый простой и самый ожидаемый способ сделать это – вернуть Тайвань в лоно родины. При этом есть и еще одна причина, предстоящий кризис неминуемо вызовет падение уровня жизни населения (серьезное падение) и если Тайвань вернется, то, в целом, Си это падение простят. А вот если нет… То шансов у него крайне мало.



С Байденом чуть сложнее. Он прекрасно понимает, что вернуть золотые времена конструктивного взаимодействия США и Китая 2000-х не получится, недаром он был вынужден продолжить политику Трампа в этом отношении. Но и отказаться от нее сразу он тоже не может, поскольку уровень жизни населения в США нужно поддерживать, а внутреннего дешевого производства товаров народного потребления США сегодня не имеют. Именно по этой причине в последние месяцы растет дефицит внешнеторгового баланса США и импорт из Китая.



Защитить Тайвань США не могут, это уже открыто говорят даже американские военные. Значит, после захвата Тайваня США придется реагировать и если они не объявят эмбарго на внешнюю торговлю Китая, то весь мир поймет, что гегемон уже "не тот". Со всеми вытекающими. А если объявят – это обвал рынков и жесткий кризис. Значит, главная задача Байдена в этой ситуации – придумать схему, при которой процесс захвата Тайваня не потребует жестких санкций против Китая.



Я вижу два варианта решения этой проблемы (кто сможет, дайте другие варианты).



Первый – уговорить Китай провести на Тайване референдум и присоединить его легитимно и мирно. Фокус в том, что такой вариант противоречит логике Китая, что Тайвань – это китайская территория и никакой референдум этой ситуации изменить не может, И поэтому такой вариант Китай не устраивает категорически.



Второй вариант – совершить размен. Грубо говоря, Китай получает Тайвань, но что-то отдает. И вот что – пока не ясно.



Я могу предложить вариант, но это вариант. Состоит он в том, что Китай соглашается отдать свои порты в Пакистане и вообще Пакистан как союзника. В этом случае быстро (с поддержкой США) создается новое государство Пуштуния, Север Афганистана и Пакистана объединяются в "Великий Таджикистан", восточный Белуджистан и западный Афганистан переходят Ирану, долину Инда занимает Индия. Противники Китая усиливаются, с Ираном США на этой почве договариваются, Китай резко теряет свои позиции в западной части Индийского океана.



Разумеется, это мой вариант. Но у Байдена точно есть и другие, они точно просчитаны, но, судя по всему, до сих пор с Китаем не были согласованы. И встреча получилась такая долгая, поскольку нужно было точно согласовать эти варианты. То есть шел торг, в логике, что если не согласуем, то уже в этом году начинается колоссальный кризис в котором проиграют и США, и Китай. А выиграют, к слову, Россия, Иран и Индия.



Отметим, что уход из внешних проектов Китай уже начал, поскольку ресурс ему понадобится в рамках антикризисных действий внутри страны и проблема стерилизации денежной массы на фоне постоянного роста становится второстепенной.



В общем, это, конечно, только вариант. Но кто может, пусть скажет лучше.