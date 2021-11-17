Иракским мигрантам покажут путь из Белоруссии назад, - "Къ"

18:22 18.11.2021

Из Минска вывезут часть застрявших на белорусско-польской границе



В урегулировании миграционного кризиса на польско-белорусской границе наметились первые успехи: в четверг власти Ирака вывезут из Минска как минимум 430 своих граждан. На этом фоне продолжаются контакты белорусских властей с представителями стран ЕС: в среду состоялся новый телефонный разговор между и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Впрочем, сам факт двусторонних контактов с Минском был воспринят в Евросоюзе неоднозначно. Варшава обвинила Берлин в попытках урегулирования проблемы "поверх голов", а Вильнюс предупредил о риске легитимизации белорусской власти. Правительство ФРГ парировало: о признании Александра Лукашенко президентом речи не идет, но с учетом остроты ситуации разговаривать с Минском надо.



Дипломатические усилия Евросоюза в рамках переговоров с третьими странами по решению миграционного кризиса стали приносить первые плоды. В четверг иракские власти добровольно вернут из Белоруссии обратно на родину как минимум 430 своих граждан. Об этом в эфире телеканала "Ас-Сумария" сообщил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф. Возвращение на родину для желающих будет бесплатным. Ожидается, что самолет сначала приземлится в Эрбиле (столица Иракского Курдистана), а затем в аэропорту Багдада.



Напомним, ранее, в разгар кризиса, все рейсы в Белоруссию отменила сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. А Turkish Airlines и "Белавиа" по требованиям турецких властей прекратили принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В среду польская сторона сообщила, что ограничения для путешественников по маршруту Бейрут-Минск устанавливает и Ливан: на рейсы попадут лишь некоторые категории пассажиров. С 17 ноября временный запрет на авиатранзит в Белоруссию для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии также ввел Узбекистан.



Такие результаты однозначно можно считать успехом в рамках попыток деэскалации. Между тем по поводу переговоров Ангелы Меркель с Александром Лукашенко, состоявшихся в среду, консенсуса в международном сообществе нет. "Канцлер Ангела Меркель нарушает все принципы ЕС, самостоятельно разговаривая с Минском и Москвой. Ее поведение напоминает наихудшие моменты истории, когда к странам Центральной Европы относились как к объектам политического торга",- возмутилась депутат Европарламента, экс-премьер Польши Беата Шидло.



О том, что Варшава не признает "никакого урегулирования ситуации на границе с Белоруссией, которое достигнуто поверх голов", в тот же день предупредил президент Польши Анджей Дуда.



"Мы суверенное государство, располагающее правом принимать самостоятельные решения, и мы используем это право при любых ситуациях",- настаивал он.



В Вильнюсе диалог с Минском тоже не считают целесообразным. Премьер Литвы Ингрида Шимоните в среду в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подчеркнула, что нужна "единая позиция ЕС по оказанию давления" на белорусские власти. "Двусторонние контакты чреваты риском их использования для легитимизации (белорусской власти.- "Ъ"). Пока, на мой взгляд, можно сделать больше ужесточением режима санкций",- заявил при этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Это мнение разделяет и глава эстонской дипломатии Эва-Мария Лийметс. Как пишет портал ERR, она отметила в среду, что было бы уместно наложить ограничения на авиакомпанию "Белавиа", якобы ответственную за переброску беженцев, и минский аэропорт. Министр уверена, что Александр Лукашенко добивается отмены санкций и официального признания себя европейскими руководителями легитимным президентом в обмен на урегулирование миграционного кризиса. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники написал, что Александр Лукашенко уже якобы потребовал от Берлина признания его легитимности, а также финансовой помощи для республики.



Корреспондент "Ъ" побывала в палаточном лагере на белорусско-польской границе

В Минске поспешили заверить: таких условий не выдвигалось, это "было бы ниже достоинства" президента. "Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было",- сказала "РИА Новости" пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. В это же время официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил: Берлин не признает легитимность Александра Лукашенко и поддерживает ужесточение санкций, но с теми, "кто в Минске имеет возможность изменить положение", нужно говорить, учитывая "вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей". Кроме того, он заверил, что диалог ведется в тесной координации с Еврокомиссией.



Телефонный разговор госпожи Меркель и Александра Лукашенко в среду, напомним, стал уже вторым за неделю (первый состоялся в понедельник). Об итогах вечером сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".



Во-первых, Минск и Берлин договорились вынести проблему на уровень Белоруссии и ЕС, назначить переговорщиков от двух сторон и немедленно вступить в переговоры.

Во-вторых, до Белоруссии была доведена просьба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, которые занимаются беженцами и мигрантами.

В-третьих, Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились поддерживать контакты в будущем.

В Еврокомиссии уже подтвердили, что проведут технические переговоры с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и Белоруссией по вопросам репатриации. Кроме того, в ЕС объявили, что выделят в помощь мигрантам на границе €700 тыс., из которых €200 тыс. передадут белорусскому отделению Красного Креста, а остальные средства распределят через другие гуманитарные организации.



Обострение на белорусско-польской границе наблюдается уже более недели. Сейчас со стороны Белоруссии находится несколько тысяч мигрантов, которые рассредоточены в трех местах. По сообщению польских пограничников, накануне мигранты создали еще один лагерь рядом с пунктом "Брузги", неподалеку от старого. Кроме того, многих по поручению белорусских властей разместили на ночлег в логистическом центре "Брузги". Проблемы есть и на литовской границе. В среду пограничники Литвы распространили видео, на котором видна группа мигрантов в сопровождении военных с автоматами. Издание Delfi сообщило, что речь идет о 13 иракцах, силой доставленных белорусскими силовиками к литовской границе.



Пока эскалации на границе Белоруссии с прибалтийскими странами не наблюдается. В среду пресс-секретарь Службы охраны госграницы республики Гедрюс Мишутис отчитался, что у границы находятся группы по 30 и 50 беженцев, но штурмом в республику они не прорываются. О том, что мигранты не пытались пересечь временное ограждение из колючей проволоки, сообщила в среду и латвийская сторона. В свою очередь, премьер Эстонии Кая Каллас отметила: ситуация "опасна и тревожна", но прямой угрозы границе пока нет.



Тем временем пограничные с Белоруссией страны принимают все новые меры предосторожности. Правительство Эстонии сообщило о намерении возвести временное заграждение на границе с РФ, для чего на дополнительные учебные сборы Okas-2021 будут призваны более 1,6 тыс. военнослужащих. В Минобороны страны пояснили, что это делается "для предотвращения возможных гибридных атак на границы ЕС и НАТО". Вильнюс в среду проинформировал, что литовское таможенное ведомство учредило мобильные контрольные группы в помощь пограничникам. Координировать шаги по вопросам безопасности также договорились на уровне заместителей министров иностранных дел Украина, Литва и Польша.



Марина Коваленко