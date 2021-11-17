Министрессу культуры Крыма Никольскую закрыли в кутузку. За откаты и "крышевание" театра кукол

20:10 18.11.2021

Министра культуры Крыма задержали по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей



Министр культуры Крыма Арина Новосельская была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет России. По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски, говорится в заявлении ведомства.



По версии следствия, Новосельская в 2018 г. получила от бенефициара реставрационно-строительной компании "Меандр" взятку в размере 25 млн руб. за "общее покровительство" при выполнении компанией работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.



Изначально строительство центра планировалось завершить в 2019 г., затем срок сдачи его в эксплуатацию перенесли на декабрь 2022 г. Ранее Новосельская заявляла, что строительство центра задерживается из-за необходимости пересчета сметы. "Меандр" покинул строительную площадку в ноябре прошлого года.



В июне Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал "Меандр" банкротом, компания задолжала Минкультуры РФ почти 31 млн руб. за неисполненные обязательства по нескольким контрактам.



Новосельская возглавляет Минкультуры Крыма с 2014 г., до этого она работала заместителем главы министерства и руководила Крымским академическим театром кукол.