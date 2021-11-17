 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские водолазы пытаются выудить со дна Средиземного моря брито-американский сверх-секретный F-35В
00:00 19.11.2021

Какие секреты скрыл упавший в Средиземное море истребитель F-35
Военный эксперт: "Для наших радаров он невидимкой не является"

Упавший на учениях в Средиземное море истребитель-невидимку F-35В ВВС Великобритании англичане ищут наперегонки с русскими. Об этом пишет британская Daily Mail. Она утверждает, что российских военных так сильно интересуют секретные технологии этого суперсовременного самолета 5-го поколения, что они готовы отправиться за ними на дно моря. И потому, чтобы не дать им овладеть технологическими тайнами, в районе падения F-35В сейчас дежурит команда охраны, состоящая их британских и американских военных.

Какие именно секреты они охраняют на дне Средиземного моря, "МК" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Напомним: это уже не первая авария новейшего американского F-35. В 2020 году F-35 четыре раза попадал в аварийные ситуации. В 2021-м трижды. Причем 13 июля сразу два истребителя F-35B попали под удар молнии. На сей раз палубный истребитель британских ВВС во время учений в Средиземном море взлетел с авианосца Queen Elizabeth, после чего у него случился отказ, по предварительным данным, двигателя. Летчику разрешили катапультировался, а самолет упал в море, где англичане сейчас его ищут.

F-35В – самый дорогой американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик разработки американской компании Lockheed Martin. Эта модификация в серийном производстве стоит $108,1 млн. При этом он считается менее надежным, чем обычный F-16. А также, по мнению авторитетного американского журнала National Interest, по большинству технических и боевых характеристик уступает даже российскому Су-35С поколения 4++.

Неужели в таком случае, нашим военным настолько важны секреты его технологии, что они готовы лазить за ними по дну Средиземного моря, идя на конфликт с американцами и англичанами?

- Нет конечно, - уверенно заявляет Алексей Леонков. - Что касается какой-то там суперсекретный аппаратуры, то могу сказать: когда мы делали свой самолет 5-го поколения Су-57, то продвинулись намного дальше создателей F-35. Мы просто не стали играть с американцами в догонялки, а пошли своим путем. Поставили на свой самолет то, что считали нужным, а не то, что делают американцы. Это раньше было: вот, дескать, американцы что-то сделали, так давайте и мы сделаем аналогичное. Они, к примеру, сделали в свое время "космический челнок" Space Shuttle, а мы сделаем такой же похожий "Буран". Ну сделали, и что? А сейчас мы идем своим путем. И поэтому нам не надо искать чужие секреты на дне моря.

Основная "изюминка" F-35, которой американцы раньше очень гордились, - поясняет эксперт, это технология "стелс". Их политики и военные прямо так и заявляли: дескать, самолет у нас самый что ни на есть невидимый, - рассказывает Леонков. - Американские аналитики доказывали, что ни один радар не способен его распознать. А наши военные всего лишь говорят о его пониженной радиолокационной заметности, так как для наших радаров он "невидимкой" не является. У нас есть уже несколько поколений радаров метрового диапазона, которые прекрасно видят этот самолет. Причем достаточно далеко. Он летит и даже не знает, что уже обнаружен.

Эксперт напомнил, что когда F-35 лишь создавался, его маневренность и скоростные характеристики были принесены в жертву стелс-технологии. В результате теперь в крейсерском режиме он не может летать на сверхзвуковой скорости, только на форсаже.

Кроме того, двигатель этого самолета очень ресурсоемкий. Ему нужен большой запас топлива для вертикального взлета и посадки, а также различных маневров в воздухе. Из-за этого F-35 имеет ряд ограничений по оборудованию и вооружению. К примеру, у него имеется всего лишь один оружейный отсек. Так что военным приходится выбирать: либо много топлива и больше летаешь, либо больше аппаратуры и вооружения, но меньшее время полета.

-Нырять в глубины моря за такими "секретами" - замечает эксперт, - оно того просто не стоит. Я надеюсь, тенденция – идти своим путем – у нас устойчивая и сохранится надолго. Когда мы в области вооружений делаем аналоги чьего-то изделия, то возможно у нас оно даже выходит лучше, но пока мы догоняем, копируя кого-то, сами все равно отстаем. И таких примеров много. Допустим, был у нас самолет Ту-4, который мы скопировали с американского бомбардировщика В-29. В войсках он так и прижился. А когда мы начали делать свою линейку самолетов, на основе собственных конструкторских идей, оборудования, двигателей, тогда у нас получились самолеты, не имеющее мировых аналогов. И сейчас мы уже не догоняем, а идем вперед своим путем. А потому искать чужие "секреты" на дне Средиземного моря – дорогое и бесполезное занятие. Тем более, вся "секретность" этого самолета стирается сразу же, как только его обнаруживает наш радар. А он его стабильно обнаруживает.

Так что, по мнению Алексея Леонкова, английское издание сильно обольщается относительно нашей заинтересованности в поисках утонувшего F-35. Мы могли бы это, конечно, сделать, но исключительно ради поиска "черных ящиков" своей собственной техники, чтобы расшифровать их и понять причину падения. А охотится за чужими самолетом мы точно не намерены.

Эксперт напомнил, что в свое время, когда у японцев также в море упал самолет, они тоже очень беспокоились: русские придут, найдут и узнают наши секреты.

-Здесь примерно такая же ситуация, - говорит Леонков, - Но я думаю, что Daily Мail просто нужно в очередной раз убедить своих читателей, что они вместе с США – великие державы, у которых имеются супер-секреты. Они ведь даже фильм сняли про F-35 и его стелс-неуловимость. Только знаете, неуловимость эта как в том анекдоте про неуловимого Джо: почему он неуловим? Да потому, что его никто не ловит.

Авторы: ОЛЬГА БОЖЬЕВА

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637269200
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