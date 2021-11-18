США задумали сбить цены на нефть за счет Китая? - О.Самофалова

00:03 19.11.2021

Богатые США тоже плачут из-за нефти

18 ноября 2021,

Ольга Самофалова

Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное?



США строят планы вместе с Китаем сбить цены на нефть путем распечатывания стратегических запасов в противовес России и Саудовской Аравии и остальным членам ОПЕК+, которые повышают квоты, но неспешно, удерживая нефтяные цены на высоких уровнях.



Президент США Джо Байден предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину распечатать часть нефти из стратегических резервов. Энергоснабжение является "насущной проблемой" как для Китая, так и для США, сейчас "энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали", уверяет источник South China Morning Post. Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай заявил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности.



Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. В South China Morning Post считают, что Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о распечатке резервов, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС.



Смогут ли США и Китай, объединившись, противостоять картелю ОПЕК+, куда входят Россия и Саудовская Аравия? США еще с лета пытаются надавить на ОПЕК, чтобы организация начала активней повышать добычу нефти. Однако в начале ноября на очередном совещании картель решил не торопить события и сохранить имеющийся план постепенного повышения добычи его членами.



Почему США и Китай так нервничают из-за нефти под 80 долларов, ведь бывали времена и более дорогого топлива? С Китаем все понятно. Это крупнейший импортер нефти, и чем она дешевле, тем китайской экономике лучше. "Китаю, как и другим нетто-импортерам нефти, высокие цены на черное золото невыгодны прежде всего потому, что они провоцируют инфляцию издержек и тормозят темпы экономического роста. Учитывая высокую закредитованность отдельных секторов экономики КНР, в частности, сектора недвижимости, замедление экономического роста может привести к реализации кредитных рисков и увеличению случаев некредитоспособности, аналогичных Evergrande", – отмечает Анна Зайцева, аналитик ФГ "Финам".



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"Китай – это фабрика мира, которая нуждается в энергии. Чем дороже энергоресурсы, тем дороже производство. Это выливается в рост цен, который приводит к падению спроса на продукцию "фабрики", – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

В США еще недавно кричали о сланцевой революции и обеспечении себя углеводородами, однако от революции осталось немного. Президент делает ставку на зеленую энергетику и не поддерживает местную нефтегазовую добычу. Как будут выживать нефтяники, его мало беспокоит, зато удорожание бензина внутри страны и ускорение инфляции беспокоит. Потому что это не нравится избирателям Джо Байдена.



"Растущая нефть приводит к подорожанию топлива на заправках США. Это повышает транспортные издержки, а потребитель получает инфляцию на полках в виде подорожавших товаров", – полагает Ананьев.



"Рост цен на нефть спровоцировал рекордное за последние 30 лет ускорение инфляции в США, которая по итогам октября достигла 6,2%", – в свою очередь подчеркивает Анна Зайцева. Как и Китай, США рискуют потерять покупателей из-за слишком резкого роста цен.



"Прибавляя двузначными годовыми темпами, цены на топливо в США приблизились к рекордным историческим максимумам. Это крайне негативно сказывается на рейтинге одобрения президента США Байдена. Такое политическое давление заставляет искать пути решения или делать вид поиска",



– поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.



Вашингтон мог бы вновь дать зеленый свет сланцевым проектам и перестать репрессировать нефтянку "зеленой повесткой". Но пока у власти демократы – это вряд ли произойдет, считает Ананьев.



Попытки США надавать на ОПЕК+ не сработали, поэтому Вашингтон и заговорил о распечатке резервов нефти и даже о запрете экспорта. В отличие от США, которые долго решаются, распечатывать ли резервы нефти или нет, Китай это уже делает без американцев. На самом деле, Китай еще в июле приступил к реализации нефти из стратегических резервов с целью сбить цены на топливо и поддержать национальные НПЗ, а в сентябре провел первый публичный аукцион по продажам нефти.



США медлят, вероятно, потому, что нефтяных резервов у них не так и много, и долго сбивать цены у них просто не получится. Этого запаса в 700 млн баррелей США хватило бы всего на месяц жизни при текущем уровне суточного потребления. При этом о продаже всех резервов речи пока не идет.



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При высвобождении от 15 до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на два доллара за баррель и падения цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра), заявил и. о. руководителя информационного управления при Минэнерго страны Стивен Нэлли. По его словам, "масштабы влияния" такого решения "будут относительно кратковременными" и могут продлиться всего несколько месяцев.



Купцикевич согласен, что эти угрозы некритичны: ранее в сентябре мы уже видели продажи нефти из резервов США и Китая, и этого хватило лишь на несколько дней, после чего котировки вновь пошли в рост. "Гораздо больше внимания стоит уделять балансу спроса и предложения. Мистер Рынок – намного более эффективный игрок, чем правительство стран-потребителей", – считает он.



К тому же резервы создавались совсем не для этого.



"Нефтяные резервы нужны для экстренных случаев, когда идут перебои с поставками. Нынешняя ситуация к экстренным случаям не относится: нефть есть, просто она дорогая",– замечает Ананьев.



Не исключено, что угрозы США так и останутся вербальными интервенциями. Попытка найти союзника в лице Китая тоже может быть манипулятивной игрой. Либо Вашингтон действительно верит, что вместе результат падения цен на нефть можно было бы удержать дольше. А потом подоспели бы другие факторы, сбивающие стоимость топлива. Дело в том, что уже в начале следующего года на мировом рынке нефти ожидается профицит нефти. "Последние данные по запасам и добыче зарождают надежды, что точка баланса спроса и предложения уже близка, если еще не пройдена", – говорит Купцикевич.



Кроме того, на рынке скоро может появиться иранская нефть. В конце ноября возобновляются переговоры по Тегеранской ядерной сделке. Если США снимут санкции с Ирана, а Байден в этом явно заинтересован, то иранцы собьют цены. Если еще и Европу накроет новая волна ковида, то спрос упадет, а это еще больше усилит негативные настроения на нефтяном рынке, отмечает Зайцева. В итоге США получат то, что желают – более низкую цену на нефть и на бензин.



Здесь уже странам ОПЕК+ надо будет думать, что делать в зависимости от динамики цен. "Но нашим доходам критический удар нанести уже не получится, так как мы уже компенсировали очень много. Средняя цена нефти в 2021-м уже выше 70 долларов за баррель, против 64 долларов в 2019 году, то есть она уже превышает доковидный уровень. А если учесть падение рубля с конца 2019 года, то бюджету вообще не на что жаловаться", – отмечает Ананьев. Россия еще и резервы до рекордных уровней накопила.