 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.11.2021
01:30  Европу скоро затопит афганский героин, - Г.Петров
01:04  Назло китайскому соседу. Об опасности перевербовки уйгурских боевиков в Афганистане, - Лариса Шашок
01:01  Спор с Филиппинами может втянуть Китай в войну против Соединенных Штатов, - В.Скосырев
00:56  The Spectator: Россия готова к вторжению на Украину?
00:40  77 лет насильственного изгнания ахысхаистанцев со своих исконных земель в Грузии, - Н.Мамедов
00:22  После русских в Казахстане "взялись" за уйгуров? - И.Джорбенадзе
00:03  США задумали сбить цены на нефть за счет Китая? - О.Самофалова

00:01  Акмалхужа Мавлонов назначен главой Таможни Узбекистана
00:00  Русские водолазы пытаются выудить со дна Средиземного моря брито-американский сверх-секретный F-35В
Четверг, 18.11.2021
20:10  Министрессу культуры Крыма Никольскую закрыли в кутузку. За откаты и "крышевание" театра кукол
18:22  Иракским мигрантам покажут путь из Белоруссии назад, - "Къ"
18:07  Защитить Тайвань США не могут, - Михаил Хазин
16:41  Симулякры. Политтехнологии погубят Россию, - Александр Дугин
15:05  Зеленский "перезагружается", чтобы не уйти в минус, - К.Карасев
14:16  США и Китай: столкновение или сотрудничество? - Патрик Бьюкенен
11:30  Архангельский министр образования Гнедышев оказался педофилом-растлителем. Сел под парту
11:17  В Кашкадарьинской области Узбекистана новый хоким - бывший таможенник Муротжон Азимов
11:15  "Самцы - это ошибка природы". Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин, - В.Кондратьева
11:08  Первый VIP-порно скандал в Узбекистане! Депутатка-училка Бабашева в кровати с чужим дядькой (видео)
11:04  "Вы из тех, кто нагнетает ксенофобию". Кому выгоден раздор между Москвой и Нур-Султаном, - К.Ляпунов
10:01  COVID-19 может убить... Казахстанских ирбисов (снежных барсов)
08:46  CNN обвинил вице-преза США в "полной дисфункции". Умеет ли Камала писать и читать?
08:42  УзбЗемлю передадут в частную собственность, Новый указ Мирзиеева
08:36  РосДумДеп Рашкин сознался в убийстве лося. Память вернулась к "слуге народа"
08:33  Памирский авторитет Мамадбокир отважно фрондирует режиму Рахмона
08:22  Сила есть, угроз не надо. Чего опасаются секретари Совбезов стран СНГ, - "Къ"
08:15  Позднепутинское государство. Множество противоречий и двусмысленностей, - Александр Проханов
08:05  Российский паспорт дорожает на черном рынке, - Е.Трифонова
08:04  Собянин поручил заменить мигрантов на стройках Москвы "людьми другого качества"
08:01  Елбасы призывает весь мир помочь Афганистану... через Казахстан. Зачем такой крюк?
00:32  Геном тоталитаризма. Россиян "приручат" с помощью экспертизы ДНК, поголовного учета и контроля, - "СП"
00:30  Гонфалоньер возрождения товарищ Си, - Ростислав Ищенко
00:28  Четвертая мировая войнушка. Украина на острие самоуничтожения, - К.Кеворкян
00:26  Как я [бездарно] руководил Министерством СНГ.., - мемуары А.Адамишина
00:25  КазМВД отрицает историю россиянина Котова - 20 лет бывшего рабом в Казахстане
00:22  Энергокризис в Кыргызстане: когда власти предложат запасаться кизяками? Опрос
00:20  Мутное дело на $500 млн. Казахстан отбился (окончательно?) от претензий румынского олигарха Стати
00:19  Общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом, - Д.Абдик
00:11  БелБатька молодец!. Белоруссия перекрыла Польше нефтяной вентиль
00:09  В Афгане вновь растет производство опиума. За что сражались...
00:06  Грузинский генерал Цителашвили признал, что Саакашвили нанимал снайперов для Евромайдана
00:01  Эмомали Рахмон сменил председателей 11 городов и районов Таджикистана. Кто куда назначен?
Среда, 17.11.2021
23:47  В Узбекистане новые: министр IT - Шерзод Шерматов и минобраз - Бахтиер Саидов
16:34  Дожили! Тихвин рулит. В России угнали... передвижной пункт вакцинации
14:22  "Уголь в дар" и "удар в затылок". Выборная суетня в Киргизии, - Д.Умотбай уулу
14:18  Маятник истории: тридцать лет после СССР, - Чжао Хуашэн
14:17  Троянский код: что известно о тайных знаках хакеров внутри вирусов
14:13  Как рассыпается Великая держава. Уникален ли советский опыт? - Ч.Кинг
14:09  Новая книга Александра Проханова "Человек Звезды. Книга снов"
14:04  Впервые в "Мисс Казахстан" победили сразу три участницы - Аня, Айдана и Назерке (видео)
14:02  Как Мустафа Шокай, пожертвовавший собой за отказ сотрудничать с нацистами, стал предателем? - Абдувахап Кара
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
После русских в Казахстане "взялись" за уйгуров? - И.Джорбенадзе
00:22 19.11.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Межнациональные конфликты в республике не только не прекратились, но участились. Власти замалчивают проблему, и это загоняет ее вглубь.

До сих пор широко известно было о проблемах уйгуров в Китае.

Руководство Казахстана твердит о том, что межнациональное согласие является одним из основных достижений республики, хотя уверения в "дружбе народов" здесь, кажется, несколько преувеличены, и столкновения на национальной почве приняли регулярный характер. Правительство не признает наличие этнических конфликтов и списывает их на "бытовые проблемы", на "провокаторов", еще на кого-то или что-то, и корень зла именно в этом. Но поступи оно иначе, пришлось бы расшифровывать, почему такое понятие как межэтническое согласие стало мифом, пропагандистским штампом. И тогда большая часть вины за это легла бы на власти. А они этого не хотят.

Не успел затихнуть скандал вокруг блогера Куата Ахметова, организовавшего устрашающие "языковые патрули" в Казахстане с принуждением русскоговорящих извиняться на камеру за то, что они изъясняются на "великом и могучем" и едва ли не клясться, что такое "безобразие" больше не повторится, как дело националиста продолжил его последователь, призывающий записывать аналогичные видеоролики. В общем ситуация вокруг русскоговорящих понятна, но актуализировалась и другая проблема - с уйгурами.

В принципе, наличие "некоторой неприязни" к этому народу, численность которого в Казахстане по состоянию на начало прошлого года составляла почти 275 тысяч человек, то есть около 1,5% населения страны, новостью не является, и стычки с уйгурами у этнических казахов уже были. Но недавний конфликт, произошедший в конце октября, в поселке Пиджим Алматинской области, где проживает около 5 тыс. уйгуров, стал самым масштабным. Он начался с драки между двумя старшеклассниками, а продолжился массовыми столкновениями между этническими казахами и уйгурами, битьем стекол домов, машин, снесением заборов и прочими противоправными действиями. Уголовные дела возбуждены по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О беспорядках на этнической почве - ни слова.

По сравнению с тем, что произошло в прошлом году в Кордайском районе Жамбылской области, это, можно сказать, ерунда - тогда массово схлестнулись казахское большинство и дунганское меньшинство. По официальным данным, в погромах и грабежах приняли участие около тысячи человек, 11 погибли, 185 получили увечья разной степени тяжести. Количество сожженных жилых домов, коммерческих объектов и транспортных средств перевалило за сотню, а порядка 20 тыс. дунган бежали в Киргизию. Приблизительно в это же время произошли столкновения между казахами и узбеками; ранее - казахами и таджиками (их дома сожгли); с чеченцами (5 человек погибли). К сожалению, и это не все.

Заметим, что в случае с Ахметовым на него было заведено уголовное дело о разжигании национальной розни и, по данным казахстанских СМИ, он уехал из страны. Вероятно, отнести "языковые рейды" к разряду "бытовых" на сей раз не получилось потому, что они вызвали огромный резонанс, и Москве пришлось отреагировать на них соответствующим заявлением. Но, повторимся, власти Казахстана стараются всячески пристегнуть межнациональные столкновения к так называемой "бытовухе". Либо обвинить "провокаторов".

Замалчивание наличия межнациональных конфликтов только загоняет проблему вглубь. А ведь она имеет причины, которые, при наличии политической воли, можно устранить четким и выверенным государственным управлением на разных уровнях. Этнический национализм должен быть уголовно наказуемым, но почему он цветет в такой многонациональной стране как Казахстан?

В числе причин, усугубляющих проблему, видится провозглашенная в свое время концепция "государствообразующей нации", то есть этнических казахов, являющихся "стержнем и надежной опорой народа Казахстана". Ее можно так, что именно она является главенствующей в стране, и народы, населяющие Казахстан, вовсе не равны.

По сути, с такой идеологией власти не борются, и не заморачивают головы этнических казахов тем, что чувство национального превосходства опасно - оно постепенно перерождается в национализм, к которому наиболее восприимчиво неоперившееся молодое поколение. Впрочем, это не сугубо казахский "феномен" - он характерен и для многих других стран. И как результат - исход из них, в основном, трудоспособного населения.

На развитие националистических настроений в Казахстане влияет и социально-экономическая ситуация, состояние рынка труда - особенно на периферии, в местах компактного проживания национальных меньшинств. Последние преимущественно заняты в сельском хозяйстве, и у представителей титульной нации вызывает раздражение то, что нацмены владеют казахской землей, производят продукцию и, соответственно, зарабатывают на этом. В массовом сознании националистически настроенных групп - зарабатывают на казахах.

Словом, если говорить о власти, она в Казахстане больше привержена проведению "пронациональной", а не интернациональной политики. В противном случае межэтнические столкновения не происходили бы в разных районах республики столь часто. К этому стоит добавить необходимость повышения, помимо идеологического уровня, и уровня образования - причем не только в районах компактного проживания нацменьшинств, но и повсеместно.

Но "межэтническое напряжение" президент РК Касым-Жомарт Токаев объясняет по-своему, сославшись на международный опыт. На недавнем заседании Ассамблеи народов Казахстана (а республику населяют представители 125 наций и народностей) он заявил, что компактное проживание различных этносов способствует их социокультурной изоляции, что приводит к возникновению этнических анклавов, языковых и культурных барьеров, "ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов". Поэтому - долой замкнутые этнические районы на селе и в городах.

Тут у президента Казахстана впору спросить: а как же опыт, к примеру, Швейцарии - одной из самых развитых стран мира, вышедшей на передовые позиции по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность, развитие человеческого потенциала, качество жизни. Ведь она имеет четыре основных языковых и культурных региона, население которых не передралось друг с другом из-за многоязычия и "культурных барьеров".

Разделение на языковые и культурные регионы - это нормальное явление, не имеющее в основе своей ничего общего с национальным превосходством и неравенством людей на этнической почве. И это вопрос демократических традиций политического и социального менталитета, при отсутствии которых в народе их должно формировать государство. А оно такую функцию на себя не взяло.

Это означает, что столкновения на национальной почве в Казахстане могут и не прекратиться. Причем не имеет значения, какие именно этносы пойдут "стенкой на стенку".

Ирина Джорбенадзе
18.11.21

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637270520
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  