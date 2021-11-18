После русских в Казахстане "взялись" за уйгуров? - И.Джорбенадзе

00:22 19.11.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Межнациональные конфликты в республике не только не прекратились, но участились. Власти замалчивают проблему, и это загоняет ее вглубь.



До сих пор широко известно было о проблемах уйгуров в Китае.



Руководство Казахстана твердит о том, что межнациональное согласие является одним из основных достижений республики, хотя уверения в "дружбе народов" здесь, кажется, несколько преувеличены, и столкновения на национальной почве приняли регулярный характер. Правительство не признает наличие этнических конфликтов и списывает их на "бытовые проблемы", на "провокаторов", еще на кого-то или что-то, и корень зла именно в этом. Но поступи оно иначе, пришлось бы расшифровывать, почему такое понятие как межэтническое согласие стало мифом, пропагандистским штампом. И тогда большая часть вины за это легла бы на власти. А они этого не хотят.



Не успел затихнуть скандал вокруг блогера Куата Ахметова, организовавшего устрашающие "языковые патрули" в Казахстане с принуждением русскоговорящих извиняться на камеру за то, что они изъясняются на "великом и могучем" и едва ли не клясться, что такое "безобразие" больше не повторится, как дело националиста продолжил его последователь, призывающий записывать аналогичные видеоролики. В общем ситуация вокруг русскоговорящих понятна, но актуализировалась и другая проблема - с уйгурами.



В принципе, наличие "некоторой неприязни" к этому народу, численность которого в Казахстане по состоянию на начало прошлого года составляла почти 275 тысяч человек, то есть около 1,5% населения страны, новостью не является, и стычки с уйгурами у этнических казахов уже были. Но недавний конфликт, произошедший в конце октября, в поселке Пиджим Алматинской области, где проживает около 5 тыс. уйгуров, стал самым масштабным. Он начался с драки между двумя старшеклассниками, а продолжился массовыми столкновениями между этническими казахами и уйгурами, битьем стекол домов, машин, снесением заборов и прочими противоправными действиями. Уголовные дела возбуждены по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О беспорядках на этнической почве - ни слова.



По сравнению с тем, что произошло в прошлом году в Кордайском районе Жамбылской области, это, можно сказать, ерунда - тогда массово схлестнулись казахское большинство и дунганское меньшинство. По официальным данным, в погромах и грабежах приняли участие около тысячи человек, 11 погибли, 185 получили увечья разной степени тяжести. Количество сожженных жилых домов, коммерческих объектов и транспортных средств перевалило за сотню, а порядка 20 тыс. дунган бежали в Киргизию. Приблизительно в это же время произошли столкновения между казахами и узбеками; ранее - казахами и таджиками (их дома сожгли); с чеченцами (5 человек погибли). К сожалению, и это не все.



Заметим, что в случае с Ахметовым на него было заведено уголовное дело о разжигании национальной розни и, по данным казахстанских СМИ, он уехал из страны. Вероятно, отнести "языковые рейды" к разряду "бытовых" на сей раз не получилось потому, что они вызвали огромный резонанс, и Москве пришлось отреагировать на них соответствующим заявлением. Но, повторимся, власти Казахстана стараются всячески пристегнуть межнациональные столкновения к так называемой "бытовухе". Либо обвинить "провокаторов".



Замалчивание наличия межнациональных конфликтов только загоняет проблему вглубь. А ведь она имеет причины, которые, при наличии политической воли, можно устранить четким и выверенным государственным управлением на разных уровнях. Этнический национализм должен быть уголовно наказуемым, но почему он цветет в такой многонациональной стране как Казахстан?



В числе причин, усугубляющих проблему, видится провозглашенная в свое время концепция "государствообразующей нации", то есть этнических казахов, являющихся "стержнем и надежной опорой народа Казахстана". Ее можно так, что именно она является главенствующей в стране, и народы, населяющие Казахстан, вовсе не равны.



По сути, с такой идеологией власти не борются, и не заморачивают головы этнических казахов тем, что чувство национального превосходства опасно - оно постепенно перерождается в национализм, к которому наиболее восприимчиво неоперившееся молодое поколение. Впрочем, это не сугубо казахский "феномен" - он характерен и для многих других стран. И как результат - исход из них, в основном, трудоспособного населения.



На развитие националистических настроений в Казахстане влияет и социально-экономическая ситуация, состояние рынка труда - особенно на периферии, в местах компактного проживания национальных меньшинств. Последние преимущественно заняты в сельском хозяйстве, и у представителей титульной нации вызывает раздражение то, что нацмены владеют казахской землей, производят продукцию и, соответственно, зарабатывают на этом. В массовом сознании националистически настроенных групп - зарабатывают на казахах.



Словом, если говорить о власти, она в Казахстане больше привержена проведению "пронациональной", а не интернациональной политики. В противном случае межэтнические столкновения не происходили бы в разных районах республики столь часто. К этому стоит добавить необходимость повышения, помимо идеологического уровня, и уровня образования - причем не только в районах компактного проживания нацменьшинств, но и повсеместно.



Но "межэтническое напряжение" президент РК Касым-Жомарт Токаев объясняет по-своему, сославшись на международный опыт. На недавнем заседании Ассамблеи народов Казахстана (а республику населяют представители 125 наций и народностей) он заявил, что компактное проживание различных этносов способствует их социокультурной изоляции, что приводит к возникновению этнических анклавов, языковых и культурных барьеров, "ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов". Поэтому - долой замкнутые этнические районы на селе и в городах.



Тут у президента Казахстана впору спросить: а как же опыт, к примеру, Швейцарии - одной из самых развитых стран мира, вышедшей на передовые позиции по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность, развитие человеческого потенциала, качество жизни. Ведь она имеет четыре основных языковых и культурных региона, население которых не передралось друг с другом из-за многоязычия и "культурных барьеров".



Разделение на языковые и культурные регионы - это нормальное явление, не имеющее в основе своей ничего общего с национальным превосходством и неравенством людей на этнической почве. И это вопрос демократических традиций политического и социального менталитета, при отсутствии которых в народе их должно формировать государство. А оно такую функцию на себя не взяло.



Это означает, что столкновения на национальной почве в Казахстане могут и не прекратиться. Причем не имеет значения, какие именно этносы пойдут "стенкой на стенку".



Ирина Джорбенадзе

18.11.21