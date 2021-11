The Spectator: Россия готова к вторжению на Украину?

00:56 19.11.2021

The Spectator, Великобритания

Украинский военный на линии разграничения между ДНР и Украиной



С появлением многотысячной российской армии у границ Украины многие заговорили об эскалации конфликта, пишет Spectator. Но нужна ли Москве эта война? Автор статьи считает, что у России есть проблемы поважнее. Но он приходит к неутешительному для Киева выводу: если бы Россия действительно захотела войны, никто бы ее не остановил.

The Spectator (Великобритания): Россия готовится напасть на Украину?



Дэвид Патрикаракос (David Patrikarakos)



Мне до сих пор слышатся звуки взрывов с полей сражений на востоке Украины. В полутора километрах от нас дислоцировались тысячи российских военнослужащих, и прямо рядом с нами падали снаряды. Было настолько холодно, что мой телефон постоянно выключался. С тех пор прошло семь лет, и на Украину снова приходит морозная зима. И снова возвращаются российские войска.



Москва сосредоточила на восточной границе Украины 90-тысячную группировку. Вашингтон сообщает данные разведки, по оценкам которой предполагается вторжение. Москва называет это паникерством и как обычно обвиняет НАТО в нагнетании страхов.



Как мы до этого дошли? По правде говоря, этот конфликт никогда не прекращался, он просто был заморожен. Но верно и то, что в этом году отношения между Киевом и Москвой ухудшились так, как никогда раньше. Украинский президент Владимир Зеленский бывший телевизионный комик с юго-востока страны, преимущественно разговаривающем на русском, вырос в период постсоветской неразберихи 1990-х годов. Это, а также опыт работы в индустрии развлечений и СМИ сформировали его как личность. Его подход не отличался идеологией, особенно к таким деликатным вопросам, как притеснение русского языка в пользу украинского, и к битвам за историю и культуру. Он просто хотел, чтобы все помирились.



Во время предвыборной кампании Зеленский обещал прекратить конфликт с Россией. Его администрация потихоньку стремилась к заключению договоренности с Москвой. Первый год президентства был потрачен на закулисные переговоры с Кремлем в надежде на то, что сделка возможна.



Но Зеленский понял то, что уяснили все украинские президенты: Владимир Путин не заинтересован в прекращении конфликта, по крайней мере, пока. Зеленский начал более решительно высказываться против российского вторжения в Крым в 2014 году и против наращивания российских войск на границе с Украиной. Сейчас президент призывает русскоязычное население востока вернуться под крыло Родины, если оно видит свое будущее в составе Украины. Полтора года назад Зеленский ни за что так не поступил бы.

Российское присутствие на востоке Украины формирует атмосферу в стране, ведь давление можно усилить либо ослабить по желанию Кремля. Но очередное наращивание сил и средств выглядит весьма серьезно. Появилось больше элитных механизированных батальонов, чем раньше. В последнее время началась эскалация боевых действий, почти ежедневно поступают сообщения о гибели украинских военных. Но поставки турецких беспилотников позволили украинцам более эффективно наносить контрудары по российским танкам и артиллерии. Отношения между Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в настоящее время теплые, но Анкара в этом конфликте неизменно встает на сторону Украины. А это вызывает еще большую агрессию со стороны России.



Сейчас русские увидели удачную возможность и делают то, что делали всегда, ищут слабые места и смотрят на ответную реакцию. Нападут ли они? Однако, у Москвы есть и другие проблемы. Она плохо справляется с пандемией Covid-19, и ей хронически не хватает денег. С другой стороны, цены на нефть снова поднялись до 80 долларов за баррель, и поэтому у Кремля появились ресурсы для того, чтобы доставлять неприятности другим. А Путин и раньше совершал нападения, это хорошо всем известно.



Российская агрессия воздействует на Украину не только физически, но и психологически. Потеря Крыма и наступление на востоке Украины стали унижением для страны, но одновременно сплотили ее. Вторжение сформировало мощное чувство общности, какого не было ранее. После 2014 года украинцы создали сильную военную машину и продемонстрировали не только свою боеспособность, но и сплоченность общества. Не помню, когда в последний раз я читал сообщения о диверсиях на территории Украины.



Кремль использует любые возможности, он видит, что администрация президента США провалила операцию по уходу из Афганистана и зациклилась на Китае. А также Россия является главным поставщиком газа в Европу, где вот-вот наступит зима. Кремль с радостью двинет свои войска на запад, если издержки будут приемлемыми.



Никто не хочет, чтобы Россия напала на Украину, но, если Путин решит ввести в бой половину своих вооруженных сил, его некому будет остановить. Запад должен действовать и как можно быстрее. Если он хочет навредить Москве, надо ударить по финансам тех нескольких людей, которые играют важную роль в этом конфликте. Надо подать сигнал, что будут финансовые последствия для кремлевской элиты, если российские войска снова пересекут границу. Сделать это легко: все деньги хранятся на Западе.



Но посреди всей этой неопределенности одно можно сказать наверняка: если Россия начнет наступление, украинцам придется сражаться в одиночку. Никто к ним на помощь не придет.



Оригинал публикации: Is Russia preparing to invade Ukraine?Опубликовано 16/11/2021