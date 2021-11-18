Спор с Филиппинами может втянуть Китай в войну против Соединенных Штатов, - В.Скосырев

01:01 19.11.2021

Пекин не собирается уступить соседям ни пяди морской акватории

Владимир Скосырев



18.11.21



Полузатопленный корабль Sierra Madre позволяет филиппинским военным охранять спорный риф от китайцев.

Китайские корабли береговой охраны обстреляли из водяных пушек суда Филиппин, которые везли пищу их военным, охраняющим риф в Южно-Китайском море (ЮКМ). Манила заявила, что ее полузатопленный корабль не списан и в случае нападения на него США обязаны прийти Филиппинам на помощь. Этот инцидент показал, что конфликт КНР со странами ЮКМ не только не урегулирован, но обостряется из-за рейдов американских ВМС под предлогом защиты свободы судоходства. По мнению эксперта, ожидать смягчения позиции КНР нечего, поскольку на карту поставлена судьба базы китайского флота на острове Хайнань.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин сказал, что двум судам, которые везли продовольствие филиппинским подразделениям, охраняющим отмель Second Thomas, пришлось отказаться от выполнения задачи. Отмель, по его словам, находится в исключительной экономической зоне Филиппин, имеющей международное признание.



Агентство АР напоминает, что эта вспышка разногласий отражает давно тлеющие территориальные споры по поводу стратегически важных водных путей между Китаем и Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем, Тайванем. Китай фактически претендует на все Южно-Китайское море. Стремясь подкрепить свои притязания, он превратил семь отмелей в базы, охраняемые ракетами.



Филиппины выразили возмущение действиями китайцев. По словам Локсина, они подрывают "особые отношения" между Манилой и Пекином, которые с трудом выстроили президент Филиппин Родриго Дутерте и председатель КНР Си Цзиньпин. Филиппины собираются дать отпор китайцам. Чтобы реализовать свои законы о рыболовстве на отмели Second Thomas, Манила планирует послать туда корабли береговой охраны. ВМС Филиппин преднамеренно посадили на мель корабль времен Второй мировой войны Sierra Madre еще в 1999 году, чтобы разместить на нем небольшой контингент морской пехоты. По существу, это руины корабля, но филиппинское командование его не списало. А следовательно, нападение на эту посудину означает нападение на Филиппины.



Президент США Джозеф Байден и его предшественник Дональд Трамп неоднократно заверяли Филиппины, что США выполнят свои обязательства, закрепленные в Договоре о взаимной обороне, если филиппинские войска, корабли или самолеты подвергнутся нападению. Этот пакт был подписан в 1951 году. "Без сомнения, обладать таким соглашением с сильнейшей военной державой мира полезно. Но быть полностью зависимым от нее создает проблемы. Поэтому Дутерте в течение большей части своего президентского срока старался политически отдалиться от США", – утверждает Феликс Чан, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики.



Но поскольку Китай то и дело вторгается в район, который Филиппины считают своими территориальными водами, не дает доступа в эти воды филиппинским рыбакам, Дутерте стал укреплять ВМС страны и восстанавливать ослабшие военные связи с США. В частности, возобновлено действие еще одного военного соглашения с Вашингтоном о регулярных поездках американских военнослужащих на архипелаг с целью проведения совместных учений и тренировок. Это, по словам аналитика, поможет укрепить безопасность Филиппин.



Журнал Foreign Policy подтверждает, что Манила "продвинулась" к полному восстановлению оборонных связей и доверия с Вашингтоном. Выходит, что Пекин, настаивая на территориальных притязаниях к соседям не только на морях, но и на суше, как, например, в случае с Индией, вредит своим собственным интересам, позволяя Вашингтону выставить себя защитником обиженных Китаем стран. Характерно высказывание на научном форуме известного американского политолога Фарида Закарии, который сказал, что Си Цзиньпину не хватает глубины стратегического предвидения, которой обладал канцлер Германии Отто Бисмарк.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Рассуждения о том, как плох Китай и как плох китайский лидер, – это часть мейнстрима на Западе. Удивляться тут нечему. Это синдром разгорающейся холодной войны, когда соперники стремятся понизить авторитет друг друга в глазах международного сообщества. Но, подходя к вопросу объективно, нужно учесть то, как понимает состояние своей страны китайское руководство. Это третья эпоха китайского социализма. Первая эпоха – Мао Цзэдун, страна встала на ноги, обрела независимость и суверенитет. Вторая эпоха – это Дэн Сяопин, когда Китай стал богатым. И третья эпоха – Си Цзиньпин, когда Китай хочет стать сильной мировой державой. Естественно, нельзя ожидать, что в такой момент Китай не будет отстаивать свою территориальную целостность. Кстати, настоящие кровопролитные конфликты у Китая были не при Си Цзиньпине. Вспомним участие КНР в корейской войне, где погибшие исчислялись десятками тысяч, вторжение во Вьетнам при реформаторе Дэне. Сейчас ничего подобного нет. Американцы желают, чтобы, как при раннем Дэне, Китай скрывал свои возможности ради получения технологий. Но этот этап уже никогда не вернется".



Что касается Филиппин, то Китай на фоне соперничества с США желает гарантировать себе безопасность в Южно-Китайском море. На острове Хайнань базируются стратегические активы Китая (база подводных лодок). И его главная цель состоит в том, чтобы не допустить установления американского контроля над этим регионом, заключил Ломанов.