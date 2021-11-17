Европу скоро затопит афганский героин, - Г.Петров

01:30 19.11.2021

17.11.2021



Победа талибов привела к росту наркопроизводства, предупреждает ООН

Геннадий Петров



Выращивание опийного мака для афганских крестьян – способ выжить, а не нажиться.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало доклад по наркопроизводству в Афганистане. Его вывод неутешителен: если не будут приняты экстренные меры, экспорт опиатов из страны резко увеличится. В этих условиях новая власть Афганистана, запрещенная в РФ группировка "Талибан", пока не проявляет особой готовности бороться с наркопроизводством.



В докладе анализируются последствия урожая опиума 2021 года. Он оказался больше на 8% по сравнению с прошлогодним, рекордным, когда площадь посевов опийного мака увеличилась на 37%. В 2020 году на долю Афганистана приходилось 85% производства опиума в мире. В этом году этот печальный рекорд может быть побит. Кроме того, в Афганистане быстрыми темпами растет производство не только героина, но и метамфетаминов. Все это уже идет в Европу – основной рынок сбыта афганской наркопродукции.



Смена власти в стране привела к увеличению цен на опиум. В августе, когда "Талибан" взял Кабул, они выросли в два раза по сравнению с маем. В докладе выражается предположение, что это побудит афганцев увеличить посевы опийного мака. Его засевают в ноябре, так что масштабы бедствия еще не ясны.



Когда талибы в прошлый раз, 20 лет назад, взяли почти под полный контроль Афганистан, они быстро добились впечатляющих успехов в борьбе с наркопроизводством. То же УНП ООН в своих докладах с удивлением констатировало, что в 2000–2001 годах, после двух десятилетий непрерывного роста, площади маковых посевов в стране (точнее, в той ее части, где правил "Талибан") сократились на 91%: с примерно 82 млн га до примерно 7600 га. Талибы добились этого результата, используя не только силу, но и уступки по ряду вопросов местным племенам и общинам, занятым в наркопроизводстве. Бескомпромиссную борьбу с наркотиками тогдашние хозяева Афганистана могли себе позволить экономически. Куда большие доходы, чем от наркотрафика, они получали от контрабанды потребительских товаров через страну.



Но главным залогом успеха 20-летней давности стало то, что "Талибан" тогда был действительно заинтересован в нем. Талибы ожидали, что, лишив Афганистан сомнительной славы мировой наркожитницы, они откроют тем самым путь к международному признанию их власти. Этот расчет оказался неверным. После того как в 2001 году талибы потеряли контроль над Кабулом, все показатели роста наркопроизводства в стране опять поползли вверх.



Эксперты выделяют несколько причин, по которым миллионы афганских крестьян предпочитают выращивать опийный мак, а не другие культуры. Спрос на этот товар не снижается. Опиумный мак сравнительно легко выращивать и хранить. Наконец, наркодельцы кредитуют крестьян в счет будущего урожая. Хотя доход, получаемый обычными афганскими наркопроизводителями, мизерный (по данным УНП ООН, семья из 6–7 человек зарабатывает таким образом не более 1000 долл. в год), он все же стабилен, что для раздираемой постоянной гражданской войной страны очень важно. Ничего поделать с этой ситуацией ни американцы, ни лояльные им власти Афганистана не смогли.



Сейчас в международных переговорах по будущему страны тема борьбы с местным наркопроизводством не является главной. От талибов требуют создания инклюзивных органов власти, защиты прав женщин, но не борьбы с посевами опиумного мака. В самом "Талибане", в свою очередь, теперь увязывают вопрос противодействия наркопроизводству с предоставлением зарубежной финансовой помощи. Еще в августе представитель талибов Забихулла Муджахид заявлял, что Афганистан станет страной, свободной от наркотиков, только если новым властям будет оказана необходимая поддержка мирового сообщества. "Предоставьте нам альтернативные культуры, и мы положим наркотикам конец", – говорил он.



Однако до этого пока еще далеко. Нормальной внешнеэкономической деятельности с момента падения правительства Ашрафа Гани Афганистан не ведет. Активы государства заблокированы в зарубежных, главным образом американских, банках, и кто ими будет распоряжаться, старые или новые власти, ясности нет. При этом памятны многочисленные неудачные попытки и американцев, и лояльных им афганских правительств заместить наркокультуры. Нет оснований считать, что талибы будут успешнее, по крайней мере до тех пор, пока в стране продолжается кровопролитие и крестьяне остаются неуверенными в завтрашнем дне.