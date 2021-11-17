УзбКадры: Зойир Мирзаев теперь хоким Ташобласти, Даврон Хидоятов - понижен в хокима Чирчика

07:48 19.11.2021

Экс-глава Ташкентской области Даврон Хидоятов возглавил Чирчик

Бывший хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов стал хокимом Чирчика. Он проработал на должности главы области менее одного года.



Даврон Абдулпаттахович Хидоятов в четверг освобожден от должности хокима Ташкентской области. Он занял должность хокима Чирчика.



Как сообщила пресс-служба хокимията области, новый хоким был представлен активу Чирчика на заседании с участием главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова.



Предыдущий хоким Чирчика Санжар Юсупов покинул пост по собственному желанию. Он занимал его с февраля прошлого года.



Ранее сообщалось, что и. о. хокима Ташкентской области вместо Даврона Хидоятова стал бывший хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.



Даврон Хидоятов возглавлял Ташкентскую область с января (до марта - с приставкой "и. о."), до этого он был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (2018−2021).



Когда его утверждали на должность хокима Ташкентской области в марте, президент Шавкат Мирзиеев отмечал "активность, образованность, работу над собой" нового руководителя, а также его "соответствие нынешнему времени".



Даврон Хидоятов (1976 года рождения) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). Работал в системе Центрального банка Узбекистана (1996−2004), был председателем правления "Азия-Инвест Банка" (Москва, 2004−2005), исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan (2009−2012), генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan (2012−2014), председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (2014−2017). Он также работал хокимом Чиланзарского района Ташкента (2017−2018).