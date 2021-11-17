Китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила в харассменте вице-премьера Гаоли и... исчезла

09:08 19.11.2021

Китайскому теннису подают на вылет

WTA требует доказательств того, что Пэн Шуай в безопасности



Скандал, вызванный исчезновением из публичного пространства известной китайской теннисистки Пэн Шуай, становится более громким. Попытка китайских властей через государственные СМИ уверить общественность в том, что Пэн Шуай, обвинившая бывшего вице-премьера Государственного совета Китая Чжан Гаоли в сексуальном насилии, ничего такого не говорила, а на связь не выходит, потому что просто отдыхает, только подлила масла в огонь и вызвала еще более серьезные опасения относительно безопасности Пэн Шуай. В результате глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что, если не будут получены надежные доказательства того, что Пэн Шуай в безопасности, WTA пойдет на крайние меры, а именно: полное прекращение сотрудничества с Китаем и отмену всех женских теннисных турниров WTA, проводимых в стране. Всего их десять, включая и престижнейший итоговый чемпионат WTA.



Скандал с исчезновением из публичного пространства известной китайской теннисистки, двукратной победительницы турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon-2013 и Roland Garros-2014) Пэн Шуай вышел на новый уровень. Напомним, что Пэн Шуай еще в начале ноября в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter, сообщила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего вице-премьера Государственного совета Китая Чжан Гаоли. Она рассказала, что ее связь с высокопоставленным чиновником началась еще семь лет назад. Отношения были сложными, а три года назад Чжан Гаоли якобы принудил ее к сексу, после чего, по словам Пэн Шуай, она чувствовала себя как "живой труп". Заявление 35-летней теннисистки почти сразу было удалено из Weibo. Больше того, из китайского сегмента интернета пропали все ссылки на новости о спортсменке. Сама же она перестала выходить на связь, чем вызвала сильнейшее беспокойство руководства WTA.



В среду Пэн Шуай вроде бы объявилась. Правда, сделала это странным способом. В Twitter-аккаунте китайского государственного телеканала China Global Television Network (CGTN) было размещено письмо, якобы написанное Пэн Шуай. В роли получателя был указан глава WTA Стив Саймон. В письме теннисистка сообщает, что с ней все в порядке, что WTA распространяет о ней сведения без предварительного согласования, что информация о том, что она подверглась сексуальному насилию, не соответствует действительности, что на связь она не выходила, поскольку просто отдыхала. В заключение Пэн Шуай выражает стремление и далее работать в деле продвижения китайского тенниса и выражает надежду на то, что он будет становиться все лучше и лучше.



У WTA это письмо никакого доверия не вызвало. "Заявление, обнародованное китайским государственным СМИ, только усугубляет мои опасения относительно безопасности и местонахождения Пэн Шуай,- отметил господин Саймон.- Я с трудом могу поверить в то, что Пэн Шуай написала это письмо или одобрила такой текст". Президент WTA заявил также, что возглавляемая им организация настаивает на представлении доказательств того, что теннисистке ничего не угрожает, от независимых и надежных источников и ждет, когда Пэн Шуай свяжется лично с ним или с тем, кому доверяет в структуре WTA. "Пока же все мои попытки с ней связаться, а мы использовали все возможные способы, результата не дали",- сказал Стив Саймон.



Очевидно, что идеальным вариантом для WTA был бы выезд Пэн Шуай за пределы Китая. Но он, похоже, пока маловероятен. Китайские власти стараются делать вид, что ничего не произошло. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о том, куда пропала Пэн Шуай, заявил, что вообще не в курсе происходящего, и порекомендовал обращаться в китайские спортивные инстанции. Впрочем, в Ассоциации тенниса Китая также не говорят, куда делась спортсменка.



Примечательно, что крайнюю осторожность проявляет даже Международный олимпийский комитет (МОК). В его заявлении отмечается лишь, что комитет следит за новостями и находится в контакте с WTA. Осторожность МОК понять нетрудно. Уже в феврале 2022 года в Пекине стартует зимняя Олимпиада, и сейчас МОК, видимо, не готов портить отношения с китайскими властями. А вот WTA, по словам Стива Саймона, готова идти до конца. Вплоть до разрыва отношений с Китаем. "Если выяснится, что то, о чем мы просим, не сделано или не может быть сделано, мы готовы к тому, чтобы больше не вести бизнес в Китае",- заявил господин Саймон изданию Time. Похожее заявление главы WTA опубликовала и New York Times. На 2022 год у WTA запланировано проведение десяти турниров в Китае, включая и престижнейший итоговый чемпионат WTA, который, согласно планам, с 2022 по 2030 год должен принимать Шэньчжэнь.



Не стоит, правда, забывать, что не столько Китай заинтересован в сотрудничестве со спортивными структурами, сколько они стремятся на китайский рынок. И отлучение от него оборачивается серьезными потерями. Так, можно вспомнить, как в 2019 году генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокитс" Дэрил Мори подверг критике действия китайских властей во время протестов в Гонконге. В итоге Китай запретил всю активность НБА, включая трансляции матчей, в стране. Потери лиги от такого шага позже были оценены в $400 млн. Но НБА - одна из богатейших лиг мира с громадным запасом прочности. А вот способность WTA быстро и с минимальными потерями переместить сразу десять турниров из Китая вызывает вопросы.



Александр Петров