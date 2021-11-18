КазЕлбасы: "Мир балансирует на грани ядерной войны"

10:33 19.11.2021

НАЗАРБАЕВ: МИР УЖЕ БАЛАНСИРУЕТ НА ГРАНИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что кризисная ситуация в мире требует новых подходов к кооперации.

Назарбаев: мир уже балансирует на грани ядерной войны

В своем выступлении на VI заседании "Астана клуба" Нурсултан Назарбаев уделил отдельное внимание мировым вызовам и глобальным угрозам современности, среди которых – распространение коронавируса, усиление противостояния мировых держав, ситуация вокруг Афганистана и сложное положение в сфере ядерной стратегической стабильности. Информацию о заседании клуба распространил информационный портал Elbasy.kz.



Нурсултан Назарбаев рассказал, что в начале года так называемые часы "Судного дня" (метафорический прибор, в котором стрелки указывают близость к моменту уничтожения нашего мира) были установлены на 100 секундах до полуночи, то есть мир уже балансирует на грани ядерной войны. Наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов к кооперации в Большой Евразии, добавил Назарбаев.



Елбасы (Лидер Нации) также напомнил, что он уже предлагал разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН. План должен был включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения. По его мнению, особое значение в этой сфере приобретет Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ). По словам Назарбаева, идею его создания поддержали 70 известных мировых политиков.



Кроме того, на заседании "Астана клуба" политик высказался о необходимости развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. Для этого он предложил создать четырехсторонний экономический форум "Большая Евразия".