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|Литва отважно открыла у себя посольство Тайваня
10:38 19.11.2021
НАЧАЛО РАБОТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТАЙВАНЯ В ЛИТВЕ
Тайвань (#Тайвань) официально открыл представительство в Литве.
Начало работу представительство Тайваня в Литве
Информационный портал Sputnik cо ссылкой на Twitter-аккаунт ведомства, отвечающего за внешние связи Тайваня, опубликовал информацию об открытии в Литве тайваньского представительства. В сообщении говорится о готовности к расширению связей между Тайванем и Литовской республикой.
Тайвань ожидает, что открытие представительства в Вильнюсе ознаменует новый курс двусторонних отношений между Тайванем и Литвой. В заявлении говорится, что Тайвань и Литва имеют огромный потенциал для сотрудничества в высокотехнологичных отраслях.
В конце октября, во время визита тайваньской делегации в Литву, стороны подписали шесть меморандумов о взаимопонимании и более тесном сотрудничестве.
Такой шаг был сделан несмотря на неоднократные протесты КНР. Пекин считает островное государство своей отколовшейся провинцией и резко реагирует на попытки официального признания Тайваня отдельным государством.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа посоветовал китайским властям не нервничать из-за решений, принимаемых Вильнюсом. Комментируя планы по открытию в Вильнюсе представительства Тайваня, он подчеркивал, что Литва намерена развивать культурные и экономические связи с теми регионами и государствами, с которыми считает нужным.
В ответ на решение Вильнюса позволить Китайской Республике открыть на ее территории представительство Тайваня, Пекин отозвал из Литвы своего посла. О дипломатическом противостоянии двух стран ранее cообщал Ia-centr.
Александр Бочаров