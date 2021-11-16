Игровая эпидемия (гемблинг) захватывает Мир, - К.Ляпунов

11:40 19.11.2021

20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом

16 ноября 2021



Автор проекта "20 идей по развитию России", предприниматель Дмитрий Давыдов дополнил свои предложения. Они еще более актуальны, чем предыдущие, и все так же направлены на улучшение качества жизни россиян и привлечение инвестиций из-за рубежа.



Мало кто задумывается о том, что у развития современных информационных технологий могут быть и негативные последствия. Участвовать в азартных играх, делать ставки на деньги (гемблинг) стало как никогда доступным и привело к беспрецедентному росту числа игроков. Соответственно, все чаще подобные увлечения стали перерастать в патологическую зависимость, от которой крайне трудно избавиться.



Такое явление встречается повсеместно. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от лудомании страдают около 350 миллионов людей в год, а уровень зависимых от азартных игр достиг 5,8 процента от взрослого населения планеты. В связи с этим ВОЗ указывает на эпидемиологический характер лудомании по всему миру, подчеркивая необходимость заняться проблемой и выработать стратегию по предупреждению и лечению болезни на международном уровне, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение и ухудшение ситуации.



Россия - не исключение

Эта неприятная тенденция не обошла стороной и Россию. Тем или иным образом многие россияне хоть раз в жизни сталкивались с негативными последствиями увлечения азартными играми и ставками. Но при этом в стране до сих пор нет организаций, которые могли бы помочь игроманам, таких как National Council on Problem Gambling в США, Gamling Help Online в Австралии, BeGambleAware в Великобритании и другие.



Как правило, за профессиональной помощью в России решают обратиться лишь в самых крайних случаях, но при этом большинство лудоманов не могут позволить себе дорогостоящих специалистов, поскольку неконтролируемая игра, в частности, вызывает финансовые проблемы. В нашей стране пока что не существует даже ни одного сайта, который мог бы содержать официальную информацию о профилактике игровой зависимости и предоставлять возможность консультативной поддержке на эту тему.



При этом у зарубежных стран накопилось достаточно опыта по борьбе с лудоманией. В 2005 году в Сингапуре появился Национальный совет по проблемному гемблингу (NCPG), основной задачей которого стал контроль соблюдения операторами игорного бизнеса политики ответственной игры. Помимо этого, в функции NCGP входило поддерживать и проводить программы по массовому просвещению относительно лудомании, консультировать все заинтересованные стороны по вопросам гэмблинга, оказывать профессиональную помощь проблемным игрокам и их семьям, а также проводить исследования в этой области. Сейчас в NCPG входит 17 влиятельных экспертов из самых разных сфер, включая психологию и консультирование, их финансируют сами операторы игорного бизнеса.



Так, по мнению Дмитрия Давыдова, чтобы уменьшить негативные последствия от азартных игр, нужно вводить предупредительные меры и пропагандировать принципы "ответственной игры", а также сделать доступной психологическую поддержку оказавшимся в тяжелой ситуации зависимых от азартных игр и их близким.



Ответственный гемблинг

Автор идеи предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, занимающимся деятельностью, имеющей отношение к борьбе с негативными последствиями азартных игр. Сюда может относиться консультативная помощь страдающим от игорной зависимости игрокам и их семьям, проведение предупредительных и образовательно-просветительских мероприятий, терапия патологических лудоманов и научные исследования в сфере профилактики и лечения зависимости от азартных игр.



При этом, по мнению Давыдова, чтобы получить финансовую помощь, организаторы должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса. Они должны соответствовать ряду критериев, среди которых, может быть, опыт в обозначенных выше видах деятельности не менее одного года, отсутствие связей с операторами игорного бизнеса и выполнение требований регулятора. Например, предоставление отчетности и гарантии целевого использования полученных средств.



"Благодаря предлагаемой реформе, создадутся новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях; предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесет никаких расходов", - уверяет предприниматель, полагая, что социально-ответственные операторы игорного бизнеса не будут против этого, поскольку они также заинтересованы в снижении негативного влияния азартных игр на население.



Фото: Nayan Bhalotia / Unsplash

Предприниматель также обращает внимание на законодательно утвержденную программу внебюджетной поддержки развития спорта средствами от игорного бизнеса. Давыдов уверен, что, если точно так же утвердить поддержку организаций, которые занимаются решением проблем, вызванных гемблингом, огромное количество зависимых от азартных игр и ставок россиян смогут воспользоваться простым и бесплатным доступом к квалифицированной помощи.



"Население, и в особенности, молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля. Поскольку проблемный гемблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, то внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом", - уверен автор идей.



Он подчеркивает, что реализация данной идеи полностью зависит от законодательной поддержки со стороны государства, потому надеется, что власти обратят на нее внимание.



Константин Ляпунов