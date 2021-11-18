 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конгресс США "прокатил" кандидатуру казашки Омаровой. Припомнили членство в ВЛКСМ и дисер по "Капиталу" Маркса
12:26 19.11.2021

В Конгрессе США республиканцы раскритиковали кандидатуру Сауле Омаровой
Сенат США провел публичные слушания в рамках утверждения уроженки Казахстана Сауле Омаровой на должность главы управления финансового контроля США. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди спросил Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году, покинула ли она официально коммунистический союз молодежи.

Во время слушаний представители Республиканской партии критиковали Омарову за действия времен ее жизни в СССР – в частности, за членство в комсомоле и выбранную тему кандидатской диссертации.

Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди спросил Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году, покинула ли она официально коммунистический союз молодежи. "Вы отправили им официальное письмо об уходе?" - сказал он.

"Это было очень, очень давно, и, насколько я помню Советский Союз, с определенным возрастом ты автоматически перестаешь быть членом комсомола",- ответила Омарова. Кеннеди попросил ее все равно "поискать в документах, не осталась ли копия".

Во время слушаний республиканцы запросили у Саулы Омаровой копию написанной около 40 лет назад кандидатской диссертации на тему "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале"".

Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми связал ее работу времени СССР с ее более поздними академическими трудами и заявил, что она хочет "национализировать банковскую систему, ввести контроль за ценами и установить командную экономику".

Умарова ответила, что во время эмиграции не взяла с собой работу, которую она защитила в Московском государственном университете.

Сауле Омарова – профессор Корнельского университета. Она живет в США с 1991 года и позднее получила их гражданство. Президент США Джо Байден выдвинул ее кандидатуру в сентябре. В числе предложений, которые Омарова высказывала в научных дискуссиях – идея предоставлять потребительские кредиты напрямую от Федеральной резервной системы. В ходе слушаний в Сенате представители Демократической партии обвиняли республиканцев в том, что они представляют интересы банков.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kun.uz
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