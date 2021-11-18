"Для предателей не должно быть срока давности", - президент Жапаров

13:52 19.11.2021

Продолжение: 1,2 млрд сомов осваиваются в Баткенской области - Президент рассказал о проводимой работе в регионе

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы Баткенского областного медиацентра относительно социально-экономического развития региона.



Журналист отметил, что его как жителя Баткена интересует вопрос представленности баткенцев в Жогорку Кенеше и Кабинете министров.



"Если будет министр из Баткена, сделает ли он обязательно регион процветающим? Допустим, если за 30 лет было 30 министров и 30 депутатов, то почему тогда область стремительно не развивалась? Напротив, распродав земли, оставили регион неразвитым. Теперь из-за их деяний мы пытаемся вернуть эти земли", - ответил глава государства.



Его спросили, почему предателей не привлекают к ответственности.



"Всему свое время. Сейчас идет выборный процесс. В этом случае нельзя допрашивать. После выборов мы допросим, ​​проведем тщательное расследование и привлечем к ответственности виновных. Для предателей не должно быть срока давности", - сказал Жапаров.



"Баткенцы, не огорчайтесь, что нет министра и мало депутатов из вашей области. Я ваш министр, я ваш депутат и я ваш президент. 99 процентов моего сердца занимает Баткен. Кыргызстан начинается с Баткена. Если не будет защищена граница, не будет и безопасности в стране. Мы обращаем внимание сначала на безопасность, на рост благосостояния граждан, на экономику страны", - сказал Садыр Жапаров.



По его словам, для развития ряда сфер выделен 1 млрд 249 млн 806 тыс. сомов, готовится еще много проектов. "Поэтому не говорите, что нет министра или депутата из области. Мы всегда будем рассматривать справедливо и сбалансированно. Не будет такого, как раньше, что построят три школы в селе, выходцем из которого будет какой-либо сильный депутат или министр. Мы относимся ко всем областям и регионам одинаково. Депутаты пишут законы и следят за их исполнением, и все. Это их обязанности", - ответил президент.