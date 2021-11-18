Рустам Асизбаев возглавил Национальный институт стратегических исследований Кыргызстана

14:19 19.11.2021

Рустам Асизбаев назначен директором Национального института стратегических исследований вместо Урана Ахметова.



Как сообщили АКИpress в НИСИ, он был назначен директором 4 ноября.



Резюме



Дата рождения: 1966 год.



Место рождения г. Жалал-Абад.



Национальность: кыргыз.



Знание языков: кыргызский, русский.



Трудовая деятельность



Работал бригадиром Винсовхозкомбината им. Ленина Аламединского района Чуйской области.



Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника Первомайского управления Социального фонда КР.



Начальник Панфиловского управления Социального фонда КР.



Заместитель директора Центра экономических стратегий при Министерстве экономики и торговли КР.



2010-2012 - директор Высшей школы магистратуры и научных программ при КЭУ им. М. Рыскулбекова.



2013 - проректор по учебной и внеучебной работе КЭУ им. М.Рыскулбекова.



С 9 декабря 2016 года работал проректором по учебной работе и развитию государственного языка Академии государственного управления при президенте КР.



Уран Ахметов был назначен директором НИСИ 23 марта 2021 года распоряжением премьер-министра КР У.Марипова.