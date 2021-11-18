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Не озорничать! У Узбекистана теперь новый закон "О чрезвычайном положении"
14:33 19.11.2021

Сенат одобрил конституционный закон о чрезвычайном положении
Сенат одобрил конституционный закон "О чрезвычайном положении". Он регламентирует условия и порядок введения ЧП, применяемые меры и ограничения, гарантии прав граждан и юрлиц, деятельность судов и другие вопросы. Согласно закону, срок действия ЧП на всей территории страны не может превышать 30 суток и может быть продлен указом президента с одобрением парламента.
Сегодня, 11:02 Политика
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 21-м пленарном заседании в пятницу одобрил конституционный закон "О чрезвычайном положении", сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Как отмечалось на заседании, принятие закона послужит защите прав, свобод и законных интересов граждан в случае введения в стране чрезвычайного положения. Документ содержит нормы, направленные на регулирование отношений, возникающих при введении чрезвычайного положения. Его основной целью является обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя и территориальной целостности.

В законе описаны условия и порядок введения ЧП, применяемые меры и ограничения, специальный государственный орган на период действия ЧП, гарантии прав физических и юридических лиц, а также должностных лиц в условиях ЧП, нормы, регулирующие деятельность судов в условиях ЧП, и другие положения.

Закон определяет список чрезвычайных мер и их степень воздействия, установление временных ограничений прав и свобод граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц, возложение на них дополнительных обязанностей, время их вступления в силу, а также срок действия чрезвычайного положения.

Законом устанавливается, что срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Узбекистана, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях - 60 суток.

Действие чрезвычайного положения может быть продлено еще на один срок указом президента, если цели введения ЧП не были достигнуты. Однако такой указ должен быть утвержден на совместном заседании палат парламента.

Вместе с тем, закон предусматривает для обеспечения режима ЧП использование сил и средств Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также других государственных органов и организаций, входящих в Государственную систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

В исключительных случаях на основании указа президента в дополнение к вышеуказанным силам и средствам для поддержания режима ЧП могут привлекаться силы и средства Министерства обороны.

Закон также предусматривает, что сопредельные государства уведомляются о введении чрезвычайного положения по дипломатическим каналам.

"Газета.uz" писала, что депутаты начали рассматривать законопроект "О чрезвычайном положении" год назад. Аналогичный проект разрабатывался в 2016 году, но принят не был. Вопрос необходимости закона о ЧП стал актуальным с введением в стране ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637321580
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