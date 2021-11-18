 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкому президенту вручили карту Тюркского мира с половиной территории РоссииТурецкому президенту вручили карту "Тюркского мира" с половиной территории России
15:03 19.11.2021

Лидер турецких националистов Бахчели подарил президенту #Турции Эрдогану карту "тюркского мира", на которой оказались и регионы РФ.

Информационный портал Sputnik (https://ru.armeniasputnik.am/) сообщил об оригинальном подарке, который преподнес лидер Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это карта "тюркского мира", включающая регионы Российской Федерации.

На карте Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан указаны красным цветом.

Оранжевым цветом обозначены некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.

Желтым цветом помечены Алтай, Якутия и Синцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Что означают эти цвета – доподлинно неизвестно.

В феврале этого года в эфире турецкого канала уже показывали карту с прогнозом Stratfor по "расширению турецкой сферы влияния". На ней были изображены регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область, республики Северного Кавказа и Сибирь, а также часть Балкан и Синцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Возглавляемая Бахчели партия курирует турецкую молодежную организацию ультраправых националистов "Серые волки" ("Бозкурт").

Партия националистического движения находится с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития в политическом альянсе, который имеет большинство голосов в парламенте Турции.

Ранее Ia-centr.ru сообщал о прошедшем в Стамбуле саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который принял решение изменить свое название и стал Организацией тюркских государств. На встрече была утверждена Концепция тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, а в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.

Источник - ia-centr.ru
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