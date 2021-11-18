Подвиг "панфиловцев" бессмертен! Попытки дегероизировать советскую историю бесплодны, - Ю.Рубцов

15:06 19.11.2021

И в веках будут жить двадцать восемь самых храбрых твоих сынов...

Попытки дегероизировать советскую историю бесплодны



ЮРИЙ РУБЦОВ



С 16 ноября немецкая группа армий "Центр" предприняла второе и оказавшееся последним генеральное наступление на Москву. Две недели яростные бои шли в полном смысле у ворот столицы. На клинско-солнечногорском направлении врага сдерживала 16-я армия генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Она буквально истекала кровью, и командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков укреплял ее всем, чем мог. Он отдал приказ, в соответствии с которым каждая дивизия, оборонявшая центральный участок фронта, выделяла для 16-й армии по одному взводу (!) солдат, которых тут же бросали в бой.



Бои шли на рубеже нынешнего аэропорта Шереметьево, станции Крюково и Дедовска. Дальше враг не прошел. И не позволили ему продвинуться в том числе стоявшие насмерть под Волоколамском воины 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор И.В. Панфилов, из состава 16-й армии. "В беспрерывных месячных боях на подступах к Москве части дивизии не только удержали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии, уничтожив 9000 вражеских солдат и офицеров, более 80 танков, много орудий, минометов и другого оружия" – такую оценку боевым делам дивизии дал маршал Г.К. Жуков.



Многие годы в публицистике в качестве символа стойкости защитников Москвы показывался бой 28 воинов из состава 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, вступивших 16 ноября у разъезда Дубосеково (в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска) и деревни Петелино в противоборство с полусотней немецких танков.



Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам. Обе роты проявили себя стойко, отбив несколько танковых атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью. Политрук 6-й роты П.Б. Вихрев в разгар боя у деревни Петелино совместно с 14 бойцами уничтожил до взвода автоматчиков и пять немецких танков. Оставшись один, Вихрев отстреливался до последнего патрона и, когда его окружили немцы, чтобы не попасть в плен, застрелился. Ему первому в дивизии было присвоено звание Героя Советского Союза.



Многие воины батальона погибли в том бою. Но погибли недаром. Было подбито и сожжено 24 вражеских танка, более чем на четыре часа задержана танковая группировка противника, что не позволило ей в тот день прорваться к Волоколамскому шоссе, ведущему к Москве. Использовав задержку врага, части дивизии сумели отойти на заранее подготовленный рубеж, подтянуть резервы и перегруппироваться.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. 28 воинам батальона было присвоено звание Героя Советского Союза.



Позднее было установлено, что картина боя по его горячим следам была искажена журналистами "Красной звезды": не все из названных газетой воинов принимали в нем участие, не все погибли, да и было бойцов не 28, а более 100.



На этом основании некоторые сегодняшние журналисты и писатели объявляют бой с немецкими танками у Дубосеково и Петелино "мифическим". А приведенные газетой "Красная звезда" слова младшего политрука В.Г. Клочкова-Диева: "Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!", вскоре ставшие боевым девизом всех защитников столицы, предложили считать пропагандистским вымыслом.



Однако факт тяжелых и героических оборонительных боев против 2-й танковой дивизии вермахта на волоколамском направлении подтвержден документально.



Вот еще один эпизод беспримерного подвига воинов 316-й стрелковой дивизии. Близ села Строково Волоколамского района 11 воинов 1077-го стрелкового полка во главе с командиром саперного взвода младшим лейтенантом П.И. Фирстовым и политруком роты А.М. Павловым, прикрывая отход основных сил полка на новый рубеж обороны, 18 ноября вступили в бой с батальоном пехоты и 20 немецкими танками. В течение пяти часов панфиловцы отражали ожесточенные атаки врага. К концу боя из состава группы остался в живых лишь Фирстов, который последней гранатой подбил вражеский танк. Тяжелораненого командира фашисты казнили.



Насмерть стояли как бойцы, так и командиры. Подвиг был массовым: из героических действий отдельных бойцов складывался подвиг подразделений, частей, соединений. Недаром 316-я стрелковая дивизия по ходатайству генерала Жукова перед Верховным главнокомандующим 17 ноября 1941 г. была награждена орденом Красного Знамени, а на следующий день была преобразована в 8-ю гвардейскую.



Боевые дела бойцов панфиловской дивизии не могут дискредитировать ни журналистская торопливость, допущенная в горячие дни обороны Москвы, ни современные попытки дегероизировать советскую историю.



Сам комдив Панфилов 18 ноября погиб в бою в районе дер. Гусенево (Волоколамский район). Его имя постановлением ГКО СССР от 23 ноября 1941 г. было присвоено дивизии, которой он командовал, с которой ушел в бессмертие.



В 1975 г. в деревне Нелидово, что в 1,5 км от разъезда Дубосеково, где похоронены большинство погибших в тех ноябрьских боях, был сооружен мемориал в честь подвига героев-панфиловцев.