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|Зачем КазАрмии завод по сборке турецких броневиков?
15:08 19.11.2021
Турецкая бронемашина ARMA в Казахстане: мимо цели
Лилия ИГЛИКОВА
Денис Кривошеев о проекте строительства завода по производству бронетехники