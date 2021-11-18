Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги? - Е.Сейткемел

15:10 19.11.2021

Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги?



Владислав ЮРИЦЫН



Культуролог Ельдес Сейткемел о положении Казахстана между пульсирующими империями



