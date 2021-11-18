Развал энергохозяйства Казахстана: кто виноват и что делать? - Е.Косенко

15:17 19.11.2021 Части 1 и 2 см здесь

https://centrasia.org/newsA.php?st=1636111440



Чинить нельзя построить. Часть третья.

Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана?



Евгений Косенко



Петропавловский блэкаут, произошедший 1 ноября этого года, оставил без света и тепла 145 сел региона, где проживает свыше 37,5 тысяч человек, а в самом областном центре под "веерное отключение" попали 12 тысяч абонентов и 260 юридических лиц.



В районах практически сразу проявилась полная беспомощность местных властей, выражающаяся в неспособности сельских акиматов оперативно предоставить населению достоверную информацию о случившемся. Как отмечали журналисты области, сельские и поселковые чиновники буквально соревновались между собой по части "выдачи на гора" некорректной и непроверенной информации, как по самим причинам аварии, так и по срокам ее устранения (что в более чем десятиградусный мороз, который как на грех установился в регионе, вряд ли способствовало людскому умиротворению).



Спустя сутки, к вечеру 2 ноября, энерго- и теплоснабжение начали восстанавливать. Но самое интересное обнаружилось еще чуть позже – тогда, когда, наконец, появились официальные комментарии от ответственных лиц областного масштаба.



В частности, руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Северо-Казахстанской области Бахыт Ильясов рассказал представителям СМИ, что причиной аварии стал отказ турбоагрегата, что привело к повреждению трех котлов, честно признал, что причина поломки самого турбоагрегата пока так и не установлена. Заодно внезапно выяснилось, что никаких гарантий того, что ситуация не повторится зимой, когда будет еще холоднее, нет. И вообще, по словам главного акиматовского энергетика:



– Много лет оборудование ТЭЦ-2 требует масштабной модернизации. Ежегодная модернизация, которую проводят на предприятии, обеспечивают только текущее рабочее состояние. В целом ТЭЦ-2 требуется модернизация…



Журналисты удивились и припомнили бодрые отчеты руководства управляющего станцией АО "Севказэнерго" (оно является частью холдинга ЦАЭК) о постоянных модернизациях, в которые, по их словам, вкладывались миллиардные суммы. На это в очередной раз было пояснено что "инвестиционные программы¸ которые АО "Севказэнерго" осуществляет ежегодно, обеспечивают только текущее рабочее состояние станции…"



А особо любознательные представители СМИ смогли выяснить, что "фактическое исполнение инвестиционной программы" энергетиками не может проверить даже Департамент по регулированию естественных монополий СКО, поскольку "не обладает компетенцией в технической части".



– Департамент является лишь тарифным регулятором в сфере естественных монополий. Исполнение инвестиционной программы проверяется только в части освоения средств, заложенных в тарифную смету и непосредственно, влияющих на тариф, – пояснил руководитель антимонопольного ведомства Абай Балабеков, дав понять, что проверку технической части модернизации должен осуществлять кто-то другой, а кто конкретно – лично он не знает...



Северная энергетическая жемчужина



К увлекательной теме модернизации Петропавловской ТЭЦ-2 как таковой и ее финансовой составляющей в частности мы подробно вернемся чуть позже. А пока для лучшего понимания проблемы вкратце рассмотрим сам принцип функционирования этой станции (кстати являющейся одной из наиболее мощных теплоэлектроцентралей Казахстана на высокие параметры и даже некогда поэтично именовавшаяся в печати как "северная энергетическая жемчужина страны").



В отличие от большинства других городов страны, история энергетики Северного Казахстана ведет свой отсчет не с советских, а еще с дореволюционных времен, а точнее с 1912 года, когда в Петропавловске была построена первая электростанция, состоящая из трех котлов, двух турбин и имевшая мощность до 800 киловатт в сутки, что позволяло обеспечить электроэнергией до 1000 абонентов.



Строительство более мощной ТЭЦ, необходимой для функционирования промышленных объектов, началось в 1942–43 годах (называлась она Петропавловская ТЭЦ-1). В июне 1943 года состоялся пуск первой очереди Петропавловской ТЭЦ-1 мощностью 5 тысяч киловатт. В 1944 году пустили вторую очередь ТЭЦ-1 мощностью 4,5 тысячи киловатт.



Однако уже в 50-е годы с началом освоения целины потребовался более крупный источник энергоснабжения. Кроме того, строительство новой ТЭЦ (не в дополнение, а в замещение действующей) привязывалось к Транссибирской магистрали, а так же было запланирована прокладка межсистемной линии электропередачи 110 киловатт Омск-Петропавловск.



В 1961 году вступила в строй первая очередь ТЭЦ-2 мощностью 475 тысяч киловатт, что являлось рекордом для энергетики тогдашней КазССР. Электроэнергия, вырабатываемая станцией (базовым топливом которой был определен недорогой уголь Экибастуза), использовалась не только потребителями Северо-Казахстанской области, но и поступала в единую энергетическую систему Северного Казахстана и Урала. Вдобавок значительная часть электроэнергии направлялась в Кокчетавскую и Омскую области.



Последняя реорганизация была начата в 1971 году и после ее окончания в 1974 году, с вводом 12-го котла, ТЭЦ приняла свой окончательный вид и набрала мощность в 470 МВт, которая практически не изменялась до 2015 года.



В отличие, кстати, от собственников, которых за период независимости сменилось достаточно. Изначально ТЭЦ-2 входила в состав районного управления "Целинэнерго". В 1997 году, в рамках приватизации станция сначала была передана ТОО "Росказэнерго", а 1998 году продана американской инвестиционной корпорации "Access Industries", принадлежавшая уроженцу СССР и бизнесмену с неоднозначной репутацией Леониду Блаватнику. Еще чуть позже на ТЭЦ-2 засматривалась было другая американская корпорация – "AES", которой в ту пору принадлежала одна из Экибастузских ГРЭС, но по ряду причин, сделка сорвалась и после еще одной неудачной попытки продать ее "на сторону", в 2007 году имущественный комплекс Петропавловской ТЭЦ-2 приобрело АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (ЦАТЭК), выступающее единственным акционером корпорации ЦАЭК, помимо Петропавловской ТЭЦ-2, владеющей двумя ТЭЦ в Павлодаре и станцией в Экибастузе. В регионах управление станциями осуществляется через дочерние компании – АО "СевКазЭнерго" и АО "Павлодарэнерго". Что же до личностных персоналий, то основными акционерами ЦАТЭК значатся казахстанские бизнесмены Александр Клебанов и Сергей Кан. В марте 2021 года состав топ-менеджеров ЦАЭК расширился за счет выдвижения на пост председателя правления Багдада Орала, известного своим проектом ветровой электростанции "Астана EXPO-2017".



Впрочем, это уже события дней нынешних. Если же вновь обратится к ретроспективе деятельности станции, то нельзя не обратить внимание на весьма существенные суммы, выделяемые на ее модернизацию в течении как минимум последних 12 лет.



Успехи в освоении миллиардов.



Так, в 2009 году тогдашним министром энергетики Сауатом Мынбаевым было подписано соглашение об инвестиционных обязательствах ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск" на 2009 год. В этом документе было определено освоить за счет собственных средств 1 миллиард 137 миллионов тенге на строительство золоотвала и порядка 310 миллионов тенге на реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов ТЭЦ-2.



Судя по всему, означенная сумма новых владельцев не напугала. Мало того, согласно пресс-релизу самого ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск", в 2009 году было решено выделить на ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 2 миллиарда 240 миллионов тенге, или около 15 миллионов долларов США по тогдашнему курсу.



"По графику ремонта и подготовки основного энергетического оборудования предусмотрено выполнить: капитальные ремонты двух котло- и двух турбоагрегатов, капремонт генератора шестой ступени, расширенный ремонт одного котла и текущие ремонты всех остальных котлов и турбин. В настоящее время уже выполнен текущий ремонт седьмого котла, а также четвертой, пятой турбин, на стадии завершения текущий ремонт шестого котлоагрегата. Приступили к восстановлению пятого и десятого котлов, полным ходом идет ремонт шестой турбины. Завершить эти работы планируется через полтора – два с половиной месяца", – говорилось в релизе, выпущенном в мае 2009 года.



Основная реконструкция завершилась к декабрю 2012 года. В январе этого же года увидел свет очередной, предварительный релиз с подробной информацией о ремонте одного из котлоагрегатов и потраченных на это благое дело деньгах. Суммы, надо признать, немого озадачивали: "Запущенный котлоагрегат №6, увеличил паропроизводительность с 220 до 270 тонн пара в час. Стоимость проекта составила 2696,435 млн. тенге, из них 1013,369 млн. тенге за счет инвестиционного займа АО ДБ Сбербанк РФ". То есть, только на один котлоагрегат было потрачены практически все средства, ранее намеченные на реконструкцию в целом.



Это косвенно подтвердилось чуть позже, когда были озвучены и вовсе монументальные цифры средств, пущенных на модернизацию ТЭЦ. В августе 2013 года был проведен пресс-тур, на котором руководство станции продемонстрировало свои успехи в деле реконструкции и сообщило о том, что "За 3,5 года в ТЭЦ-2 инвестировано почти 29 миллиардов тенге, из них свыше 11 миллиардов за счет привлечения облигационных и инвестиционных займов".



При этом, по словам директора ТЭЦ-2 Виктора Бармина, работы по-прежнему идут полным ходом: "Сейчас продолжается одно из самых крупных мероприятий – замена отработавшего свой ресурс турбоагрегата №4 на новую теплофикационную турбину… Ведутся работы по монтажу нового котлоагрегата №8, изготовленного в ОАО "Сибэнергомаш" пуск которого в эксплуатацию запланирован на апрель 2014 года. Сегодня работы по установке нового котла выполнены на 70,5%. Запланированная стоимость монтажа нового котла составляет 4698,181 миллионов тенге. В результате реализации программы к 2015 году на 35-40% будет обновлено устаревшее оборудование на энергоэффективное и современное".



Жители областного центра успехам энергетиков, безусловно, радовались, хотя и немного роптали на сложившийся в городе дефицит электроэнергии.



– Нет необходимых инженерных сетей, они не подкреплены инфраструктурой. Исчерпан лимит пропускной способности электрических подстанций города Петропавловска, – жаловался тогдашний аким области Самат Ескендиров Бакытжану Сагинтаеву, работавшему в то время первым заместителем премьер-министра и министром регионального развития. И очень просил выделить средства из республиканского бюджета на строительство подстанций. Вице-премьер обещал "взять вопрос на рассмотрение"…



Пока в высоких кабинетах Астаны "рассматривали вопросы", модернизация на ТЭЦ-2 продолжалась ударными темпами. В августе 2014 года пресс-служба областного акимата отрапортовала, что "в текущем году на реконструкцию, модернизацию и ремонтные работы основного оборудования ТЭЦ-2 выделено более восьми миллиардов тенге". И сделала уточнение о конкретно выполненных работах: "В текущем году проведен ремонт пяти котлоагрегатов и двух турбоагрегатов, проводятся ремонтные работы трех котлоагрегатов и одного турбоагрегата, Проводится замена турбоагрегата №1".



С турбоагрегатом №1, правда, удалось справиться только к середине следующего года, но зато комплексно: "За 2015 год была проделана большая работа: сначала замена турбогенератора ТГ1, что увеличило электрическую мощность на 21МВт, а это почти на 30% больше вырабатываемой энергии. Кроме того, была произведена замена деталей турбоагрегатов №6 и №7, которые обеспечили прочность и надежность работы генераторов".



Очередная трудовая победа была одержана в 2016-м году, когда было торжественно объявлено о том, что благодаря масштабной реконструкции и модернизации по сравнению с 2015 годом мощность станции выросла на 62 МВт (или на 11,5%).



"В 2016 году на Петропавловской ТЭЦ-2 в рамках инвестиционной программы реализованы два крупных проекта – сданы в эксплуатацию турбоагрегат №5 после полной замены и котлоагрегат №12 после реконструкции. Новый турбоагрегат мощностью 95 МВт позволит выработать более 700 млн кВт/ч в год, а реконструированный котлоагрегат мощностью 270 тонн пара в час позволит дополнительно выработать электроэнергии на 363 млн кВт/ч больше относительно 2016 года. При этом общий коэффициент полезного действия турбин составит 39,7%, котлов – 90,8%. Результатом проведенных мероприятий по модернизации ТЭЦ-2 стало снижение износа оборудования станции с 89,24% до 59,74%".



Между делом, в 2017 закончился ремонт дымовой трубы, на который выделялось 112,2 миллионов тенге. Окрыленное успехом руководство АО "Севказэнерго" сообщило, что после полного окончания работ на первой дымовой трубе они приступят к ремонту остальных двух.



Затем наступил 2018 год, который принес с собой новые планы модернизации и новый бюджет в размере 3,5 миллиардов тенге. Очередной пресс-релиз АО "Севказэнерго" информировал о том, что на эти деньги планируют "реконструировать схему выдачи тепловой мощности, модернизировать топливоподачу, отремонтировать оборудование, приобрести автоматический трансформатор, нарастить ограждающие дамбы золоотвала и провести другие энергосберегающие мероприятия".



В июле 2020 года глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата рассказал, какой эффект дала очередная модернизация тепло- и электросетей и сколько это стоило:



– На модернизацию оборудования ТЭЦ-2 в Петропавловске за последние три года было выделено более 16 миллиардов тенге. В этом году потратили еще семь миллиардов тенге. Теперь горячая вода будет выходить из ТЭЦ и поступать в тепломагистрали одной температуры. Решится длительная проблема разницы температуры в домах различных микрорайонов города, сократит жалобы на нарушение температурного режима. После модернизации энергии будет больше. Это позволяет предприятию ежегодно направлять дополнительно до двух миллиардов тенге на ремонт станции…



А в конце сентября 2020 года на ТЭЦ-с прошел очередной пресс-тур. И как докладывал представителям СМИ директор Виктор Бармин:



– В этом году провели большую реконструкцию четвертого, пятого и шестого котлоагрегатов. Это позволит снизить риски аварийных ситуаций и потери электроэнергии. Также модернизировали автоматизированную систему управления техническими процессами. В случае сбоя компьютерного оборудования работа станции будет идти в прежнем режиме. Кроме того, отремонтировано 12 котлов и семь турбин. До первого октября мы все 11 котлов планируем отремонтировать…



В общем, до нынешнего года все было не просто хорошо, а можно даже сказать – замечательно.



Поэтому информация о том, что "ситуация неблагоприятная", впервые прозвучавшая в марте нынешнего года, грянула, можно сказать, как гром среди ясного неба. Тем более, что озвучена она была отнюдь не сторонними экспертами и наблюдателями, а… самим руководством АО "СевКазЭнерго".



Такие горькие реалии



Рассказывая журналистам о необходимости повышения тарифов на электроэнергию, генеральный директор АО Игорь Татаров не жалел красок расписывая плачевную ситуацию на ТЭЦ:



– Износ Петропавловской ТЭЦ-2, которая в этом году отметит свой 60-летний юбилей, составляет 67%! Она достигла критического уровня, и если износ будет увеличиваться, энергетики не смогут обеспечить надежность. Уже в этом году ТЭЦ-2 столкнулась с проблемой выбытия мощностей. Всего на теплоцентрали установлено 12 котлоагрегатов, пять из которых уже отработали более 50 лет. Согласно статистике, на основании экспертного заключения в этом году из работы будет выведен котлоагрегат станции №2. В 2022 году аналогичная ситуация сложится по котлоагрегату станции №1. В 2024 году из строя выйдут котлоагрегаты станции №3 и турбоагрегат станции №3. В 2025 году будет остановлен котлоагрегат станции №4. Таким образом, за ближайшие пять лет перестанут функционировать сразу пять позиций энергооборудования Петропавловской ТЭЦ-2…



Причем, поднятие тарифов для населения эту проблему не решит:



– Чтобы заменить котел №2 требуется потратить порядка девяти миллиардов тенге. Не трудно посчитать, сколько примерно средств необходимо на замену всего, фактически уже вышедшего из строя, оборудования. А ведь это обязательно предстоит сделать в ближайшие годы. Иначе ТЭЦ потеряет огромные мощности. Вопрос со вторым котлом сейчас прорабатывается на республиканском уровне. Если мы не начнем реконструкцию с этого года, со второго котла, то при выходе двух котлов, мы в паре потеряем 108 тонн с 2023 года. То есть, с этого времени ТЭЦ-2 вынуждено будет снижать электрическую мощность и поддерживать тепловую до технологического минимума, – дополнил мрачную картину главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 Вадим Ягодин.



Заодно было упомянуто и об остром кадровом голоде. Согласно озвученным данным, за пять лет на предприятии фактически полностью сменился персонал. И ежегодно текучка кадров только увеличивается. Правда, в апреле на предприятии благодаря повышению тарифа планируют поднять заработную плату на 10%. Однако этого мало, ведь в других сферах оклады выше чуть ли не в полтора раза…



В заключение Игорь Татаров недобрым словом помянул и вступающий в силу с первого июля текущего года новый Экологический кодекс, из-за которого, по его словам, "организации нужно будет либо выполнить фактически непосильные требования, либо перевести станцию на газовое оборудование. Иначе придется работать с нарушениями и платить огромные штрафы, либо вовсе закрыть ТЭЦ к 2026 году".



Вот такие неприятные новости. Правда, оставалось загадкой – почему еще совсем недавно декларируемый износ оборудования в 59% (после которого, вдобавок, оно, вроде как, еще неоднократно было модернизировано) внезапно вырос до 67%? И самое главное – куда делись все те десятки миллиардов тенге, ранее выделяемых на модернизацию?



В этой связи было весьма любопытно обнаружить новые данные по денежным вложениям в реконструкцию ТЭЦ, которые прозвучали в сентябре этого года, когда станцию посетил с визитом председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Асан Дарбаев. Целью командировки столичного чиновника было как раз выяснение деталей хода реализации инвестиционных программ и оценка эффективности вложенных средств на модернизацию.



– В последнее время аварии на таких предприятиях стали происходить чаще, – задумчиво сообщил главный антимонопольщик страны, начав свою ознакомительную программу по территории станции.



А еще чуть позже были озвучены и сами цифры инвестиций (как уже вложенных, так и грядущих). Итак, по варианту сентября 2021 года, за период 2016–2020 годов в модернизацию ТЭЦ было инвестировано 4,5 миллиарда тенге, что позволило обновить около 70% турбинного оборудования. В ближайшие годы работа по модернизации будет продолжена и потребует дополнительные вложения. На 2021–2025 год запланированы инвестиции в размере 7,2 миллиардов тенге, в том числе 837 миллионов тенге на первый год инвестиционной программы.



Стоп. Получается, что за последние три года инвестиционная программа не превышала 4,5 миллиардов тенге. Но ведь, как мы помним, в прошлом году, глава СКО Кумар Аксакалов говорил о 16 миллиардах тенге, потраченных за аналогичный период. А если даже бегло просмотреть приведенную выше инвестиционную ретроспективу, то можно будет убедиться, что, согласно официальной информации, за последний десяток лет в модернизацию ТЭЦ было вложено не менее 40 миллиардов. И куда все это делось? И почему износ постоянно модернизируемого оборудования только крепчает?



На этот вопрос в ноябре этого года попытались ответить пользователи социальных сетей Петропавловска, которые после аварии утверждали, что на самом деле оборудование ТЭЦ близко к критическому износу и модернизируется лишь косметически. Так что, мрачные прогнозы руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Северо-Казахстанской области Бахыта Ильясова насчет отсутствия гарантий от дальнейшей аварийности, дескать, вполне резонны и оправданы.



Понятно, что пользователи социальных сетей могут не обладать полной и достоверной информацией о степени проведенной модернизации (хотя, среди них вполне могут присутствовать как сотрудники ТЭЦ-2, так их ближайшее окружение).



Но кто тогда обладает подобной и, самое главное, достоверной информацией? Может быть аудиторы?



К сожалению, мои попытки прояснить ситуацию путем изучения аудиторских заключений (в том числе и технического аудита) потерпели неудачу. Из последних документов на сайте KASE есть лишь бодрый годовой отчет за 2019 год самого АО "СевКазЭнерго", во вступительном слове к которому генеральный директор АО Игорь Татаров о деятельности и инвестиционной программе Петропавловской ТЭЦ-2 говорит вполне комплементарно: "Увеличение производства стало возможным благодаря обновлению, поддержке, реконструкции и техническому перевооружению существующих активов теплоэлектроцентрали. В 2019 году на станции реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Это замена автотрансформатора, капитальный ремонт котлоагрегатов №10 и 11… В 2020 году запланирована замена трансформатора, модернизация топливоподачи, реконструкция кабельных тоннелей и модернизация котлоагрегата №2". Да и вообще: "На протяжении многих лет АО "СевКазЭнерго" демонстрирует стабильный рост по всем направлениям…"



Удалось обнаружить и небольшой документ под названием "О деятельности Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2018 года", в котором, помимо всего прочего, информируется о том, что "объем инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программе на 2018 год составил 780,5 миллионов тенге. Фактическое исполнение по итогам года составило 550,2 млн. тенге, данные средства были направлены на реконструкцию схемы выдачи тепловой мощности. Помимо капитальных вложений на предприятии ведется ремонтная кампания, согласованная с уполномоченным органом в размере 1 542,6 млн. тенге. Фактические затраты на проведение которой составили 1 515,1 млн. тенге (98,2%). Объем ремонтных работ в физических единицах выполнен в полном объеме".



Простейший арифметический подсчет дает нам общую сумму денег по факту вложенных в реконструкцию и модернизацию образца 2018 года в размере порядка 2 миллиарда 65 миллионов тенге. Таким образом, информация этого документа немного отличалась от информации пресс-релиза АО "СевКазЭнерго", увидевшего свет в апреле 2018 года, в котором черным по белому говорилось о 3,7 миллиардах тенге, выделенных на ремонт и реконструкцию станции.



Больше в открытом доступе файлов, посвященных хозяйственной деятельности ТЭЦ за последние годы и результатов аудиторских проверок (которые, возможно осуществляет ТОО "Делойт), к сожалению, найти не удалось.



Но в любом случае, даже исходя из имеющихся материалов, складывается впечатление о некоторых, скажем так, разночтениях в данных о вложенных в развитие ТЭЦ денежных средствах.



Конечно, здесь возможны определенные вариации в цепочке "озвученные планы – реальное выделение-фактическое исполнение", но на фоне последних заявлений о критическом износе оборудования (что подтвердилось недавней аварией) потребителям от этого отнюдь не легче. И жители региона с некоторой тревогой следят за погодными прогнозами, обещающими к середине ноября понижение температуры до 15 градусов. Ведь в случае очередной аварии (вдобавок, с трудно выясняемыми причинами) меньше всего станешь думать о процентности фактического исполнения грандиозных инвестпрограмм.



Да и новости из других регионов республики тоже мало способствуют оптимизму. Здесь и произошедший 7 ноября пожар на Жезказганской ТЭЦ и общий дефицит электроэнергии по стране (сначала, в нем попытались обвинить зловредных и корыстных майнеров, но затем прибавили к числу причин "неполадки на Мойнакской ГЭС").



Внес свою лепту в общую тревожную атмосферу и оператор магистральных электрических сетей Казахстана АО "KEGOC". С его стороны прозвучало разъяснение о том, что "значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах".



"В результате, сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана".



Короче говоря, ситуация в энергетическом хозяйстве страны становится все более угрожающей. Хотя, это даже не удивляет – ведь практически каждая более менее значимая энергетическая станция страны, по своей сути, является самым настоящим сгустком проблем. Что, в частности, можно легко проиллюстрировать на примере северо-западных и центральных областей страны…



(Продолжение следует)



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Чинить нельзя построить. Часть 4. Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана?



Евгений Косенко



В середине октября этого года, жители Костаная были неприятно ошарашены известием о возможном отключении горячей воды и отопления. Причем - повально. Из серии - у всех и сразу. По крайней мере, так говорилось в информационном сообщении ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", которая, в свою очередь, процитировала письмо, полученное от костанайского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" и уведомлявшее о начале проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе "Карталы-Рудный".



В связи с ремонтом прекращалась поставка газа и, как говорилось в сообщении энергетиков, – "В случае прекращения подачи газа теплоисточники будут остановлены. Подача горячего водоснабжения и отопления будет возобновлена после восстановления газоснабжения котельных. Обо всех изменениях дополнительно будем вам сообщать".



То, что обычно АО "КазТрансГаз Аймак" не шутит, костанайцы знали не по наслышке - как никак, нечто аналогичное уже было в августе этого года, когда опять-таки из-за ремонта газопровода "Карталы-Рудный" без газа и горячей воды на четыре дня остались жители города Рудного и поселков Железнодорожный и Юбилейный.



А так как разница температурного режима августа и октября все-таки существенная, то были неудивительны те панические настроения, которые охватили жителей областного центра с населением порядка 248 тысяч человек.



Правда, чуть позже выяснилось, что катаклизма областного масштаба в целом удалось избежать. На сутки от газа оказались отключенными жители четырех сел (Свердловка, Подгорное, Жалтырколь, Архангельское), кое-где в самом Костанае жители фиксировали снижение температурного режима, но, как сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики Чингиз Кенжалы, благодаря наличию остаточного газа в трубах и задействованию других резервных мощностей полное отключение от тепла в этот раз все же удалось предотвратить.



Население облегченно выдохнуло, и в очередной раз посетовав в социальных сетях на "отсутствие стабильности", вернулось к привычному ритму жизни. Как, впрочем, и сами энергетики, которые уже довольно продолжительное время решают проблему увеличивающегося энергодефицита как в самом областном центре, так и в его ближайших окрестностях.



На сей раз в качестве спасительной меры был избран проект строительства новой подстанции "Батыс" мощностью 224 мВт/ч, которая позволит обеспечит электроэнергией микрорайоны "Юбилейный", "Арман", "Береке", а также такие социально значимые объекты как Ледовый дворец, олимпийский бассейн и несколько школ. И что особенно важно - этот проект подкупает своей выполнимостью, ведь забегая немного вперед, можно отметить, что Костанайская область может по праву считаться одним из рекордсменов по количеству заявляемых мегапроектов в отрасли энергетики, которые, увы, в большинстве своем, так и остались лишь головокружительными планами.



Впрочем, к обзору "громадья планов" мы подробнее вернемся чуть позже. А пока рассмотрим то, что имеется в наличие. И от полноценного функционирования чего, собственно, зависит энергетическая безопасность региона.



Суровая реальность и сладкие грезы



Изначально Кустанайская ТЭЦ (построенная в 1942 году и расположенная в центральной части города) предназначалась для электро- и теплоснабжения завода химического волокна. В качестве самостоятельного предприятия, снабжающего электричеством и теплом весь город, станция заработала лишь в 1961 году и тогда же впервые встал вопрос о ее расширении и модернизации. Первым делом в 1964 году был осуществлен перевод с угля на мазут. В 1968 году в связи с поступлением газа от газопровода Бухара-Урал появилась возможность резервного топлива в виде газа. Еще через 15 лет приоритеты сменились и основным топливом стал газ, а мазут был определен в качестве резерва. Постепенно на станции были установлены новые водогрейные котлы (румынского и белгородского производства), увеличено производство электроэнергии в 1,7 раз, а тепловая мощность и отпуск тепловой энергии возросли соответственно в 5,8 и 5,7 раза. Мощность станции практически не изменилась с 1985 года и составляет 12 МВт по электричеству и 436 Гкал/ч по теплу.



В 1990 году ТЭЦ вошла в состав ОГП "Кустанайэнерго", затем постановлением правительства было создано государственное коммунальное предприятие "Костанайские тепловые сети". И наконец, в 1998 году по решению акима Костаная "О реорганизации теплоэнергетического комплекса города" на базе предприятия было создано государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания").



На баланс ГКП "КТЭК" попала как сама ТЭЦ, так и связанные с ней две большие котельные, восемь малых и более трех километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.



Таким образом, в отличие от ряда других станций страны, находящихся в управлении частных энергетических компаний (типа той же ЦАТЭК), костанайская энергетика полностью подконтрольна и подотчетна государству. С которого, собственно, и должен вестись спрос по ее полноценному функционированию и развитию.



Наверное, именно государственным участием и объяснится та череда совершенно фантастических по размаху (и что немаловажно – периодически взаимоисключающих друг друга по смыслу) проектов. Кстати, довольно любопытным нюансом можно считать и тот факт, что в отличие от многих своих коллег из других регионов, которые ратуют за перевод вверенных им станций на газ, костанайские энергетики наоборот мечтают, как бы им от этого газа если и не избавиться полностью, то хотя бы существенно сократить его потребление.



Итак, говоря о проектах, из наиболее запомнившегося, можно смело упомянуть грандиозные планы областного акима Сергея Кулагина (руководившего областью в период 2004-2012 годов) по строительству сразу двух ТЭЦ. Особая изюминка этой задумки заключалась в идее полного отказа от использования в качестве топлива природного газа. То есть, эдакая программа-антипод нынешним модернизациям. Обосновывалось это заботой о нуждах Кушмурунского угольного месторождения, запасы которого оценивались в 60 миллиардов тонн угля. А его цена была куда дешевле российского газа, потребляемого действующей станцией. Ну а с учетом того, что сама костанайская ТЭЦ способна производить не более 30% потребляемой в регионе электроэнергии, а остальная часть поступает с Экибастузской ГРЭС с весьма солидной наценкой из-за транспортировки, патриотичный проект мог еще немного удешевить тарифы.



В итоге, в 2007 году проекты возведения двух ТЭЦ были представлены на рассмотрения правительства, где похоже и сгинули, так как уже в 2009 году фигурировали уже немного иные планы.



В ноябре 2009 года выходит в свет постановление правительства "О генеральном плане города Костаная Костанайской области", согласно которому, к 2020 году в областном центре планируется строительство крупной, очень могучей ТЭЦ с установленной тепловой мощностью 430 МВт. При этом в качестве топлива по-прежнему рассматривался исключительно дешевый кушмурунский уголь.



В общем, проект из двух станций явно решили слить в одну мега-станцию, но при этом так и не смогли определиться, где она будет располагаться - на территории действующей ТЭЦ ( что маловероятно, так как она туда элементарно бы не влезла) или где-то в другом месте.



Впрочем, это уже были детали, которые, по мнению авторов документа, очевидно, легко решились бы в рабочем порядке. Главное, что в генеральном плане были заложены обоснования под строительство энергетического гиганта. А именно - определение Костаная как "опорного города Северного региона", являющегося "катализатором формирования здесь кластеров и развития предпринимательства". Дальше вообще привлекательно: "Рост промышленного потенциала города в проектный период будет обусловлен существенным увеличением выпуска продукции в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности. Таковыми в перспективе являются производства по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятия машиностроения, химии, промышленности строительных материалов, целлюлозно-бумажной промышленности, деревообработки…"



С тех пор о столь судьбоносном документе вспоминали нечасто. Последний раз к нему немного обратились осенью 2019 года, когда на сессии костанайского областного маслихата, депутаты решали вопрос о новой стратегии развития города. В отчетных докладах прозвучали мнения о том, что "динамика объема промышленного производства за последние 10 лет представляет ломаную линую с подъемами и падениями, но в целом этот показатель вырос в четыре раза, хотя некоторые данные требуют дополнительного уточнения". Больше говорили о проблемах, типа износа системы водоснабжения составляющей 79%, электропередач - 73,8%, износа канализационных сетей - 71%, тепловых сетей - 64%, газоснабжения - 25%.



Попутно выяснилось, что только на реализацию проекта по строительству канализационно-очистных сооружений понадобится 8 миллиардов тенге. А если еще реализовать проект ливневой канализации, то надо добавить 16 миллиардов тенге, которые пока непонятно где взять.



В общем, решили ни с чем не спешить, а сама стратегия была принята на период до 2050 года, с ориентировочными сроками реализации довольно большой части проектов примерно в 2030 году.



Кстати, подробного расклада энергетического будущего города в стратегии не было. Но зато таковому было уделено немало места в новом варианте правительственного постановления "О генеральном плане города Костаная Костанайской области", которое было подписано в середине ноября прошлого года (и первым делом, признавало утратившим силу предыдущее постановление образца 2009 года).



В новом документе о строительстве супер-ТЭЦ даже не вспоминали, а все внимание было уделено подробному плану развитию действующей теплоэлектроцентрали. К этим важным нюансам мы обратимся чуть позже, а пока продолжим наш ретроспективной энерго-обзор.



Извечное латание заплат



О плохо решаемых проблемах действующей ТЭЦ начали активно говорить примерно с 2014 года, когда работавший в то время акимом города Ахматбек Ахметжанов (в 2016 году, приговоренный было к 13 годам лишения свободы за получение взяток, но затем после сокращения срока освобожденный условно-досрочно) признал низкий КПД главного городского теплоисточника и сообщил, что согласно разработанным в 2012 году планам ее реконструкции требуется не менее 22 миллиардов тенге. Но таких денег у города нет. С ним, в принципе, согласился первый заместитель областного акима Евгений Аман, который, отметив, что "ни один бюджет такой суммы не потянет", предложил искать иные источники финансирования.



Заодно были озвучены малоутешительные данные, согласно которым коэффициент полезного действия у ТЭЦ - всего 60%, а вот износ основного оборудования, по данным КТЭК, составляет 74%.



- Первые очереди паровых газомазутных котлов и турбогенераторов введены в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия. Паровые котлы введены в эксплуатацию с 1961-го по 1974 годы, водогрейные - с 1968-го по 1980 годы, турбогенераторы - с 1957-го по 1961 годы, - заявил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Аубакир Тайкешов (в конце 2014 года, он был освобожден от занимаемой должности и отдан под суд по обвинению в халатности).



- Кроме того, существующие котельные агрегаты на сегодняшний день имеют низкий КПД и не соответствуют экологическим требованиям по выбросам вредных веществ в атмосферу. Но для того, чтобы даже это оборудование работало надежно и бесперебойно, требуются ежегодные капитальные и текущие ремонты. В тарифе предусмотрены ежегодные ремонты на сумму 155 миллионов тенге, но этого недостаточно для проведения полномасштабной реконструкции оборудования и тепловых сетей. В скором времени может возникнуть дефицит тепловой мощности на теплоисточниках города. Учитывая, что районы теплоснабжения не связаны друг с другом, можно сказать, что дефицит мощности вызовет замедление экономического развития областного центра, - докладывал тогдашний главный энергетик акимата на очередном заседании ведомства, посвященном перспективам развития ТЭЦ.



- Мы сейчас разрабатываем проект финансирования реконструкции ТЭЦ через Европейский банк реконструкции и развития. Нужно изучить их условия и поставить ТЭЦ на долгосрочный ремонт, - предложил первый заместитель главы области Евгений Аман. - В наше время все крупные ремонты на государственных предприятиях могут быть только на коммерческой основе. Уже давно ни в областном, ни в республиканском бюджете нет таких средств, чтобы финансировать реконструкцию или строительство. Это ведь непросто. Это ремонт, который нельзя сделать на безвозвратной основе. Схема финансирования может быть только такой, какую мы предлагаем для костанайской ТЭЦ - через банк с последующей выплатой кредита. Есть вариант гранта, но в эту программу еще нужно попасть и подойти под все условия…



В принципе, как выяснилось, некое ТЭО по этому проекту уже существовало и по нему даже планировалось увеличить КПД ТЭЦ с 60% до 90%, а износ оборудования наоборот снизить с 74% до 26%. Однако проект (срок исполнения которого был обозначен как 2015 год) давно лежал без движения и было ясно, что ни о какой реконструкции в 2015 году речь уже не идет...



И действительно, что- то более определенное и предметное появилось на свет лишь в мае 2016 года, когда ГКП "КТЭК" был подписан кредитный договор с ЕБРР с гарантией от акимата Костанайской области. А вот подробности для чего был подписан договор стали широко известны лишь в сентябре 2018 года, когда на сайте "КТЭК" был опубликован релиз о модернизации городской системы теплоснабжения:



"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" (ГКП "КТЭК") и акиматом Костанайской области разработали и реализуют Проект модернизации системы теплоснабжения г. Костанай в Республике Казахстан.



План инвестиций проекта, включает в себя следующие компоненты: Реконструкция и модернизация ТЭЦ и котельных; Модернизация сетей центрального теплоснабжения;



Результатами реализации проекта будут повышение энергоэффективности, снижение потерь тепла и воды, улучшение экологических стандартов, включая уменьшение выбросов СО2. Это будет способствовать коммерциализации деятельности по теплоснабжению в целом, таким образом содействуя реформированию сектора и оказывая большой демонстрационный эффект в стране. Объем финансирования по Проекту составляет - 6.644.77 млрд. тенге, из которых 3,7 млрд. тенге заемные средства у ЕБРР".



Судя по всему, какие-то ремонтные и модернизационные работы на ТЭЦ и основных котельных действительно проводились. По крайней мере, в 2018 году аким области Архимед Мухамбетов настойчиво интересовался у руководства станции о причинах задержки с началом ремонта турбины.



В ответ главный инженер ГКП "КТЭК" Николай Беляк посетовал на поставщиков, которые два раза отказывались от поставок необходимых деталей и на долгие процедуры конкурсов по закупкам, которых провели аж три. А потом сосредоточился на более приятных новостях, сообщив, что в котельной №8, отапливающей, установили новый экспериментальный котел. Для работы он использует пеллеты (то есть, гранулы) из прессованной соломы, которые автоматически подаются из расположенных рядом емкостей.



- Правда, мы еще его не испытывали, - честно отметил главный инженер. – Но он эффективен замещением газа - цена пеллетов в два раза дешевле, чем газ…



Испытания, похоже, затянулись еще на год, так как в июле 2019 года директор ГКП "КТЭК" Аскар Бекмаганбетов (в августе нынешнего года ему было предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере) рассказывал о том, что новое, пеллетное оборудование в котельной №8 уже практически готово к отопительному сезону и осталось найти лишь поставщиков самих пеллет:



- Мы ищем поставщиков, чья цена нас бы устроила, раз мы говорим об альтернативе газу. Из чего исходим? Мы покупаем газ сейчас по 24 000 тенге за 1000 кубометров. Теплосодержание этого количества газа – 8 гигакалорий. Сжигание тонны пеллетного топлива дает 3,5-4 гигакалории. Это означает, что мы должны покупать тонну его не дороже 11000-12000 тенге. О стопроцентной замене газа никто, конечно, не говорит. Пока лишь речь идет об одном котле одной котельной…



В том же 2018 году выяснилось и то, что с поступлением денег опять произошла заминка. На ремонт всех котельных и теплосетей города было выделено более 3 миллиардов тенге. Одни из самых дорогостоящих работ среди всех котельных приходятся на центральную.



- В этом году по инвестпрограмме идет третий водогрейный котел. Порядка 21 миллиона тенге. Замена горелок. Есть обязательства, по ремонту второй турбины., - рассказывал журналистам главный инженер ТЭЦ Константин Нагорный. - Работы мы могли начать и раньше. Однако главный инвестор - Европейский банк реконструкции и развития, затянул с финансированием…



Более подробно о сделанном, несделанном и запланированном стало известно в 2019 году после обстоятельного интервью директора ГКП "КТЭК" Аскара Бекмаганбетов республиканским СМИ.



Например, стало понятно, что часть выделенных ЕБРР кредитных средств была направлено на ремонт тепловых сетей:



- От состояния магистральных трубопроводов, внутриквартальных разводящих сетей качество теплоснабжения зависит не меньше, чем от работы самих теплоисточников. К сожалению, общий износ у нас составляет почти 70% из 235 км сетей теплоснабжения. Срок эксплуатации труб 20 лет, поэтому каждый год нам нужно менять 11,7 км сетей. Но мы в этом году планируем поменять только 3,8 км. К сожалению, на большее просто нет средств.



Из-за износа теплосетей потери по прошлому году составили 17,85%. Это почти на 21% меньше, чем в 2016 году (тогда они составили 22,66%). За счет кредита, полученного от Евразийского банка развития, мы выполнили значительный объем работ по замене теплосетей, и потери снизились…



Что же до планов, то их реализация опять-таки упиралась в банковский кредит, деньги от которого на момент дачи интервью не поступили:



– В 2019 году для дальнейшей модернизации системы теплоснабжения Костаная планировалось получить кредитных средств из ЕББР, а также софинансирование из республиканского и местного бюджетов на общую сумму 3 миллиарда 503 млн. тенге. Эти деньги мы планируем использовать на реализацию 15 проектов. В их числе – строительство двух паровых турбин и реконструкция энергооборудования на котельной №2. Второй дорогостоящий, но перспективный проект – установка частотно-регулируемых приводов на насосы ТЭЦ. Проектно-сметная документация готова, но деньги на реализацию проектов пока еще не поступили…



Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что модернизационные работы велись как минимум с серьезным с отставанием от графика, оборудование продолжало стареть, так что, наверное, не удивительно, что периодически со стороны Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики на ГКП "КТЭК" накладывались штрафы за низкую температуру воздуха в квартирах горожан.



Призрачная "многовекторность"



Параллельно с вялотекущей модернизацией (а точнее - бесконечным выбиванием на таковую денежного финансирования) руководство области пыталось проводить интересные эксперименты с "зеленой энергетикой", которые, впрочем, довольно долго тоже заканчивались ничем.



Например, в конце октября 2016 года в ходе заседания региональной профильной комиссии по направлению "Развитие высоких технологий" в областном филиале партии "Нур Отан с ноткой разочарования было объявлено о том, что некогда широко разрекламированный проект строительства сразу трех мощных ветро-электростанций, стоимостью более 32 миллиардов тенге приостановлен на неопределенное время.



К этим планам (в изрядно сокращенном варианте) вернулись лишь в 2019 году, когда китайские инвесторы вроде согласились поучаствовать в проекте строительства ветропарка вблизи села Заречный Костанайского района. Инвестиционный план составил 50 миллионов долларов США (чуть более 19 миллиардов тенге по тогдашнему курсу). Вырабатываемая мощность электроэнергии планировалась до 50 МВт.



Строительство началось в августе прошлого года и ровно через год, в августе года нынешнего, областной аким Архимед Мухамбетов с гордостью сообщил, что на ветровой электростанции "Ыбырай" впервые заработали ветроэнергоустановки. Заодно выяснилось, что проект удорожал до 26,3 миллиардов тенге. А вот проектная мощность изрядно снизилась. Сейчас все больше говорят о плановых 3,2 МВт, а по факту в нынешнем августе пока вырабатывалось вообще 0,5 МВт, но как говорится, "лиха беда начала"



Примерно такая же затяжная эпопея была и с другим "зеленым проектом" - строительством солнечной электростанции, о которой заговорили в 2018 году. Сам проект оценивался в 122,6 миллионов тенге (причем, что любопытно - собственных средств ГКП "КТЭК". То есть, тех самых, которых у них вечно не хватает даже на модернизацию действующего оборудования).



Так что, наверное, вряд ли станет удивительной ситуация, при которой реализация тянулась довольно долго, пока не трансформировалась в новый проект уже образца нынешнего года.



В феврале 2021 года, аким области Мухамбетов рассказал о своей встрече с потенциальными инвесторами - компанией "Hevel Kazakhstan", которая в свою очередь, входит в инвестиционную ГК "Hevel" (Россия) и ведет деятельность в отрасли солнечной энергетики.



Правда, чуть позже было уточнено, что "встреча пока носила сугубо ознакомительный характер, потенциальные инвесторы изучают возможности области, а акимат начал сбор и обмен информацией о возможных местах установки солнечных электростанций…"



Короче говоря, становится понятно, что громадного "энергетического прорыва" в ближайшем будущем в области так и не предвидится. И наиболее реальным, становится тот проект, что заложен в уже упомянутым выше постановлении "О генеральном плане города Костаная Костанайской области", принятом в конце прошлого года. Там все прозаично, буднично и неспешно: "Для обеспечения тепловых нагрузок потребителей зоны ТЭЦ в период до 2035 года предусматривается поэтапная реконструкция станции с заменой физически и морально устаревших котлоагрегатов, котельновспомогательного оборудования, турбин и водогрейных котлов".



Часть работ (например, заменить водогрейные котлы на ТЭЦ) планируется выполнить до 2025 года, еще часть (выполнить замену паровых котлов и турбин на новые) - до 2035-го. Причем сразу оговаривается, что "состав и производительность основного оборудования уточняется при выполнении проектных работ"



Ну и кое-что делается уже сейчас. Так, в мае нынешнего года было торжественно объявлено о том, что на ТЭЦ удалось провести реконструкцию четырех паровых котлов. Причем, с экономией средств, так как работы производились силами самих сотрудников :



- По проекту реконструкции паровых котлов №1 и №2 Костанайской ТЭЦ планировалось потратить 156 752 990 тенге, но стоимость работ по договорам с подрядчиками составила 62 031 156 тенге. Мы сэкономили 94 721 834 тенге, выполняя некоторые функции сами. Демонтаж и монтаж конструкций проводили сотрудники ГКП. Такая же ситуация сложилась с реконструкцией паровых котлов №4 и №5, где экономия по выполненным работам составила 19 940 746 тенге, - с гордостью сообщил начальник производственно-технического отдела ГКП "КТЭК" Тимур Альчимбаев.



В общем, по большему счету, пока все происходит по принципу "сделай сам". Неспешно и небольшими объемами. С точки зрения охвата территории и живущего на ней населения, до недавнего времени все это было вполне приемлемо – ведь, несмотря на все радужные демографические прогнозы, количество жителей областного центра только уменьшалось (с 272 тысяч человек в 1992 году до 243 тысяч в 2019-м). Однако, по прикидкам разработчиков стратегии развития Костаная, впереди ожидается прямо скажем, внушительный рост населения. Как минимум до 293 600 человек, а может даже до 412 700. Здесь, по их версии, скажется и внутренняя миграция из особо депрессивных населенных пунктов области, и возможный рост рождаемости и еще что-нибудь, что пока еще точно не сформулировано. И вот им надо будет чем-то подсвечивать их жизнь и по возможности чем-то согревать в холодное время года. И одними реконструкциями не сильно мощных котлов здесь будет уже не обойтись, так что вполне ожидаемо громадье энергопроектов через некоторое время вспыхнет в области с новой силой…



Ну а пока алматинские и астанинские энергетики мечтают о переходе на газ, а их костанайские коллеги наоборот ломают головы как им снизить газовую нагрузку на ТЭЦ и избавиться от растущего энергодефицита, у их соседей в Акмолинской области совсем иные проблемы. В частности, город Кокшетау является единственным в стране областным центром, у котором вообще нет никакой собственной ТЭЦ - ни угольной, ни газовой. А есть лишь находящиеся на грани полной выработки ресурса локальные котельные. И как тут полноценно обеспечить теплом 146 тысяч жителей - вопрос достаточно интересный. И как выяснится –весьма болезненный…



(Продолжение следует) Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637324220

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