Узбекистан и ЕАЭС. Интеграция есть, хотя и..., - А.Чичкин

16:00 19.11.2021

Узбекистан и ЕАЭС

О развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе

Алексей Чичкин

19.11.2021



В Москве прошел II Форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России. В Обращении к участникам Форума президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, занимая второе место в его внешнеторговом обороте. Даже в условиях пандемии наше экономическое взаимодействие продолжает развиваться".



Далее президент РФ сказал: "Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов, по оценкам, на общую сумму свыше 14 миллиардов долларов. Количество предприятий, созданных с участием российского капитала, за последние четыре года возросло в 2,5 раза и превысило две тысячи". Только в ходе Форума стороны подписали около 600 двусторонних соглашений на общую сумму 9 млрд долл. В числе подписанных документов - 141 инвестиционный проект на сумму 7,4 млрд долларов и 455 экспортных контрактов на сумму 1,6 млрд долл.



На Форуме также отметили, что администрации регионов двух стран приступят к проработке 75 новых инвестиционных проектов в перспективных отраслях. По мнению президента Владимира Путина: "Хорошие перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия открыло бы более плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза. В конце прошлого года Узбекистан уже получил статус наблюдателя в нашем интеграционном объединении, и мы уверены, что это принесет реальную выгоду, как узбекской стороне, так и всем другим государствам – членам ЕврАзЭс".



Ранее узбекистанский министр иностранных дел Аблулазиз Камилов отмечал, что отношения между Узбекистаном и Россией находятся на пике своего развития, но есть резервы для дальнейшего движения.



"За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества", - заявил Камилов. По его оценке, это включает практически все возможные сферы - политика, экономика, культура, социальный сектор, безопасность и взаимодействие на международной арене. "И отношения союзничества и стратегического партнерства действительно накапливаются таким серьезным предметным содержанием", - сказал министр.



И это действительно так. В последних числах октября. председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и вице-премьер, министр внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков приняли решение сформировать совместную дорожную карту торгового и инвестиционно-технологического сотрудничества Узбекистана с РФ и в целом с ЕАЭС, что позволит трансформировать статус наблюдателя в полноценное участие страны в Евразийском интеграционном объединении. Документ планируется представить на рассмотрение руководства обеих стран не позже января 2022 г.



Именно такой вектор двусторонних отношений был четко обозначен президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 14 октября с.г. Достаточно сказать, что объемы российско-узбекистанской торговли со второй половины 2010-х растут максимальными темпами. Те же тенденции характерны для торговли других стран ЕАЭС с Узбекистаном.



Эта страна к настоящему времени стала едва ли не крупнейшим поставщиком в РФ плодоовощной продукции, многих видов текстильных изделий. В свою очередь, быстро увеличивается импорт из РФ высокотехнологичных товаров и зерновых.



Уже реализуется свыше 50 совместных проектов, охватывающих около 20 производственных отраслей, включая, например, энергетику, химпром, машиностроение, текстильную отрасль, агропромышленный комплекс, фармацевтику. Все эти проекты нацелены на ускоренную индустриализацию экономики и, соответственно, экспорта, как из РФ, так и Узбекистана.



Такой характер взаимосвязей обусловлен, прежде всего, усложняющейся геополитической ситуацией, что, естественно, касается и Центральной Азии. Понятно, это обстоятельство не может игнорироваться российской стороной, Евразийским союзом и ОДКБ. Тем более что в этих объединениях наряду с РФ и Белоруссией участвуют Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.



И второе: реализация узбекистанской долгосрочной программы крупных индустриальных и экологических проектов требует все в большей мере зарубежных капиталовложений и современных технологий. Но то и другое предлагает именно российская сторона, причем без каких-либо политических условий.



Как известно, особая, притом весьма сложная проблема в регионе - это преодоление губительных последствий практически для всей Центральной Азии высыхания Аральского моря. Но, как показывает практика, только на региональном уровне аральские проблемы не могут быть решены. В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Узбекистана Ш. Мирзиеев подчеркнул, что узбекистанская сторона рассчитывает "на активное участие партнеров из стран ЕАЭС в совместных проектах зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье, особый статус которого определен резолюцией Генеральной ассамблеей ООН". Конкретные проекты в этой сфере, совместные с Евразийским союзом, глава Узбекистана предложил обсудить в сентябре 2022 г. в Нукусе, столице приаральской Каракалпакии, автономной республики Узбекистана. Там планируется провести международный форум по "зеленой" энергетике.



Тем временем российско-узбекистанский проект по реконструкции одной из крупнейших в регионе Сырдарьинской ТЭС, реализуемый с середины 2010-х, как раз и нацелен на увеличение полноводности этой трансграничной реки - одной из основных в регионе, составляющей наряду с Амударьей бассейн Аральского моря. При этом гидроэнергоресурсы Сырдарьи не могут по максимуму использоваться в энергетике региона, так как ее полноводность имеет едва ли не решающее значение для реабилитации Аральского бассейна. Поэтому расширяются мощности газомазутной теплоэлектростанции, расположенной в верхнем течении Сырдарьи (вблизи границ Узбекистана с Киргизстаном и Таджикистаном).



Проект реализуется с участием российского холдинга "Силовые машины". 10-й, наиболее мощный энергоблок этой ТЭС, в середине октября был подключен к энергосистеме Узбекистана. Мощность его вскоре достигнет 325 МВт - рекордного уровня для всего региона.



Это позволит практически полностью обеспечить потребности юго-восточного и восточного Узбекистана, также возможно увеличение поставок электричества в сопредельные районы Кыргызстана (члена ЕАЭС) и Таджикистана. По данным "Узбекэнерго", используемое в проекте российское оборудование обладает высокой эксплуатационной надежностью, длительным сроком службы (не меньше 40 лет) и максимальной экологической безопасностью. Завершение проекта запланировано на январь 2022 г.



Также развивается плодотворное сотрудничество в сфере производства и сбыта удобрений для узбекистанского земледелия. Эта отрасль национального АПК давно испытывает дефицит органических удобрений, а их расширенное использование предусмотрено государственной долгосрочной программой по повышению экологической эффективности экономики Узбекистана. По вопросу реализации этого совместного с Россией проекта в Сибирском отделении РАН в середине октября состоялись переговоры председателя СО РАН академика Валентина Пармона с генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске Тимуром Рахмановым. Как сообщает бюллетень Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии (4-8 октября 2021 г.), у Сибирского отделения РАН уже имеется готовый проект, "в котором крайне заинтересован бизнес обеих сторон: это поставка в Узбекистан разработанных сибирскими учеными экологически чистых удобрений". По оценке обеих сторон, проект нацелен на то, чтобы максимально замедлить деградацию узбекистанских сельхозземель из-за применения химудобрений (особенно актуальна эта проблема в северо-западном Узбекистане и Ферганской долине). Его реализацию планируется начать весной 2022 г.



Характерно, что в развитии узбекистанской хлопковой отрасли акцент в последние годы тоже делается на инвестиционно-технологическом партнерстве с российской стороной, заинтересованной, в свою очередь, в стабильных поставках разнообразной хлопковой продукции, особенно сырья (хлопка-сырца) и его полуфабрикатов.



В этой связи президент Союзлегпрома (РФ) Андрей Разбродин на днях пояснил автору, что "сегодня российские предприниматели активнее инвестируют в хлопкопрядильное производство Узбекистана. Уже действуют в отрасли и совместные предприятия двух стран; ряд российских брендов шьют одежду в Узбекистане". По оценке эксперта, если в ближайшее время текстиль включат в перечень отраслей, по которым будут межгосударственные соглашения РФ и Узбекистана по расширению обоюдных льгот для бизнеса, то это ускорит обоюдную интеграцию в текстильной индустрии. И плюс к тому поспособствует совместным текстильным предприятиям активнее выходить с готовой продукцией на зарубежные рынки.



Таким, образом, не будет преувеличением сказать, что российско-узбекистанское сотрудничество - это основа участия Узбекистана в интеграционных процессах Евразийского экономического союза.