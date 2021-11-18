Кто распадется раньше: Россия или Украина? - "СП"

16:36 19.11.2021 Бандеровские стервятники готовятся собирать упавшие куски русских земель

Дмитрий Родионов

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Владимир Лепехин



Распад России - это дело одного поколения. Так считает бывший лидер "Правого сектора*" Дмитрий Ярош, недавно назначенный советником главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.



"Не думаю, что это очень далекая перспектива. Мне кажется, что это дело одного поколения. Но я, например, в 1989 году и подумать не мог, что в 1991-м Советский Союз развалится", - заявил Ярош, отметив, что в России всегда смерть царя - это потрясение, смута.



Он также добавил, что Китай уже практически владеет Дальним Востоком и Сибирью и вырубает там тайгу, а мусульманский фактор является миной замедленного действия, "которая в любой момент может взорваться, и империи придет конец".



"Мы видим, какое влияние имеет тот же Кадыров на Северном Кавказе. Такое впечатление, что ему дань платит Кремль за удержание этих мятежных территорий", - отметил Ярош.



Ну, про кавказский сепаратизм, "захват Дальнего Востока и Сибири" - уже приевшиеся страшилки. В России едва ли их кто-то воспринимает всерьез. А на Украине, похоже, верят. А во что им еще остается верить? В прошлом месяце бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Киев может вернуть полуостров Крым под свою юрисдикцию только в случае "развала" России. Ну, или, как сказал американский обозреватель Анатоль Ливен, только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.



С другой стороны, Ярош прав в том, что и распад СССР никто не мог предвидеть, и даже наши геополитические противники в лице США тогда ужаснулись перспективам расползания атомного оружия по различным непонятным государственным образованиям. Но сейчас времена иные.



Об этом, кстати, недавно говорил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, утверждавший, что Россия может распасться на "десять нормальных стран". Цифра, конечно, скорее всего, взята с потолка, вопрос то не в этом.



По словам дипломата, в российских регионах люди выходят с лозунгом "Хватит кормить Москву!", в конце 1980-х годов так же говорили в столицах советских республик. Исходя из этого, н сделал вывод, что Россия "повторяет путь СССР, как под копирку".



"Думаю, что реакция Запада на этот процесс будет такой же, как была в отношении СССР: они этого не хотят, они этого боятся. Но, я думаю, что наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную", - заявил тогда Огрызко.



Еще раньше о том, что Россия не может развалиться, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится", - заявил он, добавив, что Россия многонациональная страна, и, по его мнению, все народы должны жить отдельно друг от друга.



Очевидно, что Украине и впрямь не на что больше надеяться. Для многих украинских политиков, к тому же, такие заявления - способ набора политических очков или просто напомнить о себе. Ну, понятно, когда "хайповые" заявления делает тот же Ярош, но вот Огрызко, дипломат, бывший министр… Они там с ума посходили?



- На Украине во власти сегодня не может быть серьезных политиков, способных на ответственные заявления, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Мы все время забываем, что к власти в этой стране пришел (его привели) реальный клоун, и правительство у него под стать - сплошь комедианты, задача которых разыгрывать на любом материале и по любому поводу две известные комедии: одна - "евроинтеграция", вторая - "война с Россией".



"СП": - Украинские спикеры указывают на серьезные проблемы в России, сравнивая ситуацию с тем, что было в начале 90-х…



- Да, в России нарастают проблемы. Да, этому во многом способствует Украина своей русофобской политикой. Но если Россия только движется к коллапсу, то на Украине он уже произошел - "незалежная" перестала существовать как независимое государство, превратившись в химеру, где главными отраслями экономики давно стали мародерство и секс-туризм.



"СП": - Ярош утверждает, что распад России - дело одного поколения, мол в распад СССР тоже никто не верил. В последнем он прав же…



- Распад России вполне вероятен, да только в этом случае Ярошу и Украине все равно здесь ничего не достанется. Хотя возможно Яроша греет мечта стать полицаем на оккупированных Западом российских территориях… Такая вот "маленькая украинская мечта" бандеровцев - дослужиться до уровня гауляйтеров и палачей русских при евро-американских хозяевах.



"СП": - Ранее Огрызко предрекал распад России "на 10 нормальных стран". Цифра взята с потолка?



- Старая байка русофобов, что на месте Российской "империи" хорошо бы создать с десяток новых независимых государств… Что ж, на месте советской "империи" образовалось 15 независимых государств - и что? Назовите мне хоть одно нормальное…



Впечатление более или менее нормального государства производят сегодня лишь Белоруссия (да и то за счет поддержки со стороны РФ) и Узбекистан. Соответственно, при распаде России (допустим, это случится), на ее месте образуется несколько бантустанов, которые будут разграблены зарубежными бандитами - вот и все.



Киевские клоуны не понимают (или делают вид), что Запад почти разграбил Украину, но усердно надувают щеки, изображая неких действующих лиц чуть ли не первого плана.



"СП": - Насколько Западу сегодня распад России был бы выгоден?



- Запад всегда видел в России своего главного врага и вожделенную добычу. И в этом смысле он готов поддержать любую схему развала и последующего передела РФ. Разумеется, никому не интересно обсуждать какие-то там последствия, даже связанные с утилизацией ядерного оружия. И кто сказал, что США не поддержали распад СССР? В 1991 году они фактически захватили СССР, а потом новую Россию - и только в этот период были ВРЕМЕННО не заинтересованы в эскалации распада.



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Соответственно, как только во главе РФ появился строптивый Путин, все вернулось на круги своя - сегодня Запад и США вновь добиваются распада России и ее последующей утилизации.



- Мало кто мог подумать осенью 2013 года, что Украина лишится трех своих областей и этим еще легко отделается, лишь из-за политической близорукости Кремля не расколовшись по Днепру на две части, - отмечает член политсовета незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" ** Андрей Милюк.



- На месте Яроша я бы не увлекался историческими аналогиями - они одинаково хорошо работают в обе стороны. Ярош берет в общем-то известные проблемы России, банальные и множество раз проговоренные противоречия и выкручивает их на максимум. Это не политическая аналитика, а наивные мечты. Так можно и состариться, ожидая, пока труп врага проплывет по реке.



Если немного поразмышлять, то станет понятно, что первым и самым яростным защитником российского суверенитета окажется Рамзан Ахмадович Кадыров. Не из любви ко всему русскому, но из любви к собственной жизни. Россия, конечно, покупает мир в Чечне, довольно дорого покупает, но и Кадыров удерживает власть в республике благодаря опоре на федеральный центр. Утрать Кремль свою силу, и на следующий же день у резиденции Кадырова выстроится очередь желающих свести с ним счеты и разрешить давние противоречия.



То же самое и с другими тезисами Яроша. Китайцы, мусульмане, сепаратисты из малых народов - это мины замедленного действия, которые Путин заложил под российскую государственность. Рано или поздно они все сработают, но скорее поздно, чем рано. Это точно не вопрос одного поколения - должны вырасти дети, при жизни которых будут забыты криминал 90-х и межнациональная резня по окраинам бывшего Советского Союза.



День распада России, случись такое, станет траурным днем для Украины. Единственный смысл существования этой страны - быть врагом России, санитарным кордоном между Россией и Европой, ежедневно отравляя жизнь обитателям Кремля. Лишившись своего врага, Украина немедленно обнаружит, что осталась без поддержки Запада наедине со своими экономическими проблемами и унылым сельскохозяйственным национализмом.



Украине еще сильно повезет, если она не будет втянута в воронку всеобщего распада, и хотя бы останется при своих землях - не то что вернет Крым и Донбасс. Занимаясь политическими спекуляциями, нужно помнить, что самые очевидные проблемы обычно "не выстреливают" ровно потому, что они очевидны для всех, и все готовы к ним, готовы разрешить внезапно возникший кризис. Опасности нужно ждать от каких-то подспудных противоречий, еще не проявленных, но уже отравляющих жизнь наших сограждан. Но Яроша мы об этом забыли спросить…



* Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года "Правый сектор" был признан в России экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена.



** Организация не зарегистрирована Минюстом России. Источник - svpressa.ru

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