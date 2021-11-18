|Рустам Эмомали распорядился не сносить дом-музей Айни
17:27 19.11.2021
Нигина Аслонова, Asia-Plus
Он поручил также обеспечить его дальнейшую сохранность и поддерживать благоустройство вокруг дома
Мэр города Душанбе Таджикистана Рустам Эмомали рассмотрев письма с просьбами и мнениями ряда ученых и писателей Таджикистана распорядился не сносить и не переносить дом-музей писателя, ученого, героя Таджикистана Садриддина Айни.
Информацию мэрия опубликовала на своей официальной странице в Facebook.
Мэр поручил не только не разрушать Дом-музей, но и обеспечить его дальнейшую сохранность, поддерживать благосостояние и красоту территории вокруг музея и проводить регулярные работы по благоустройству.
Дом-музей Садриддина Айни был основан в 1978 году в честь 100-летия писателя. Айни большую часть жизни провел в Самарканде, а здесь, в Душанбе, жил с 1951 по 1954 год, вплоть до своей смерти. Его семья проживала в этом доме еще много лет.
В настоящее время дом-музей является государственным культурным учреждением и находится на балансе Академии наук Республики Таджикистан.
В 2018 году в честь 140-летия писателя по поручению президента Эмомали Рахмона дом-музей был отреставрирован и открыт в торжественной обстановке.
На днях власти Душанбе предложили снести или перенести дом-музей основоположника современной таджикской литературы, а на его месте построить не известно что.
В связи с этим интеллигенция, гражданское общество, а также другие известные личности страны попросили пересмотреть вопрос о сносе дома-музея.