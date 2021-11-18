Рустам Эмомали распорядился не сносить дом-музей Айни

17:27 19.11.2021

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Он поручил также обеспечить его дальнейшую сохранность и поддерживать благоустройство вокруг дома



Мэр города Душанбе Таджикистана Рустам Эмомали рассмотрев письма с просьбами и мнениями ряда ученых и писателей Таджикистана распорядился не сносить и не переносить дом-музей писателя, ученого, героя Таджикистана Садриддина Айни.



Информацию мэрия опубликовала на своей официальной странице в Facebook.



Мэр поручил не только не разрушать Дом-музей, но и обеспечить его дальнейшую сохранность, поддерживать благосостояние и красоту территории вокруг музея и проводить регулярные работы по благоустройству.

Дом-музей Садриддина Айни был основан в 1978 году в честь 100-летия писателя. Айни большую часть жизни провел в Самарканде, а здесь, в Душанбе, жил с 1951 по 1954 год, вплоть до своей смерти. Его семья проживала в этом доме еще много лет.



В настоящее время дом-музей является государственным культурным учреждением и находится на балансе Академии наук Республики Таджикистан.



В 2018 году в честь 140-летия писателя по поручению президента Эмомали Рахмона дом-музей был отреставрирован и открыт в торжественной обстановке.



На днях власти Душанбе предложили снести или перенести дом-музей основоположника современной таджикской литературы, а на его месте построить не известно что.



В связи с этим интеллигенция, гражданское общество, а также другие известные личности страны попросили пересмотреть вопрос о сносе дома-музея.