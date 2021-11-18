Экономика, оружие и безопасность – темы переговоров президентов России и Узбекистана, - В.Панфилова

00:01 20.11.2021

Шавката Мирзиеева ждут в Москве с визитом

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.11.21

Президенту Мирзиееву предстоят серьезные переговоры в столице РФ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 ноября прибудет в Москву. Государственный визит узбекского лидера должен был состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии дважды переносился. На переговорах с главой РФ Владимиром Путиным он обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, в военно-технической и гуманитарных сферах. Особое внимание будет уделено развитию русского языка в республике. Ташкент поддержал предложение Путина провести в 2023 году акцию "Русский язык как язык межнационального общения в СНГ".

В Узбекистане инициатива Владимира Путина была воспринята с большим интересом, об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр иностранных дел Узбекистана Абдуллазиз Камилов. По его словам, у республики есть "большой исторический опыт". Еще в 70-е годы в Ташкенте был проведен масштабный форум с участием представителей научно-академических кругов "Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов". За время независимости русский язык сдал позиции, уступив первенство государственному узбекскому. Такая ситуация характерна для всех стран постсоветских республик. Впрочем, в Узбекистане в последнее время начался обратный процесс и сфера применения и изучения русского языка расширяется. В стране открыты 14 филиалов российских вузов. В следующем году их станет 16. Таким количеством российских вузов не может похвастать ни одна из стран СНГ. Еще более 45 тыс. узбекских студентов обучаются в РФ.



"В Узбекистане идет подготовка целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах страны", – заявил Владимир Путин в ходе онлайн-форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который состоялся 17 ноября.



Русский язык важен для страны, поскольку большая часть экономических проектов связана с Россией, которая во внешнеторговом обороте Узбекистана занимает второе место. Напомним, что по итогам первого государственного визита Мирзиеева в Москву в 2017 году было подписано контрактов на 15 млрд долл. Еще через год в ходе визита главы РФ Владимира Путина в Ташкент стороны подписали соглашений 27 млрд долл. Главы государств ставили цель – довести товарооборот до 10 млрд долл. Однако из-за пандемии пока не достигли этого уровня, вышли только на 6 млрд долл.



К нынешнему визиту в ходе межрегионального форума было заключено 700 соглашений на 9 млрд долл., сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По его словам, подписанные соглашения имеют не разовый характер, а представляют собой "сложившуюся систему взаимодействия" на уровне регионов РФ и Узбекистана.



Кстати, наиболее активный из регионов в этом плане – Татарстан. Представители татарского бизнеса наладили в Узбекистане сборку "КамАЗов". Собираются построить в Ташкентской области свой Технопарк. Есть у Казани и образовательные проекты – открытие филиалов своих вузов.



Эксперты считают, что пришло время провести ревизию всех заявленных проектов. "Были предложены сотни проектов, некоторые из них уже успешно работают, по другим продолжаются переговоры. Например, проект атомной электростанции. Стороны уже определись с местом под площадку для АЭС, создали агентство "Узатом". Ташкент рассматривает несколько конвенций МАГАТЭ, которые Узбекистан должен подписать, прежде чем начать строительство станции. По этому проекту идет работа, и предполагалась, что он может быть подписан в ходе визита Мирзиеева в Москву.



Этот крупнейший, на 11 млрд долл., прорывной проект имеет важное значение как для Узбекистана, так и для России. "Росатом получит в Центральной Азии полигон для дальнейшего продвижения, а Узбекистан – необходимую электроэнергию, спрос на которую увеличивается с каждым годом", – сказал "НГ" директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.



В Узбекистане население достигло почти 35 млн человек, растет количество промышленных предприятий, реализуются строительные проекты. Спрос на электроэнергию увеличивается с каждым годом, подчеркнул эксперт.



В частности, в республике действуют более 2 тыс. совместных предприятий с участием российского капитала, в том числе по переработке и поставкам плодоовощной продукции, производству сельхозтехники, экскаваторов, запасных частей для автомобильной промышленности, компрессорного оборудования и строительных материалов. И это только начало. Для российского бизнеса, как заявил Шавкат Мирзиеев, будут созданы благоприятные условия. "В настоящее время объем накопленных российских инвестиций в нашей стране превышает 10 млрд долл., и этот показатель продолжает динамично расти", – сообщил лидер Узбекистана в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Он рассказал, что в Ташкентской области с партнерами из Татарстана создается высокотехнологичный индустриальный парк "Химград", в Джезакской области с инвесторами из Московского региона скоро будет запущен многофункциональный агрологистический центр. Компании из Самарской области приступили к строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре, с предпринимателями из Ингушетии реализуется проект расширения текстильного кластера в Ферганской долине, сообщил президент Узбекистана. Таких примеров очень много, в том числе на территории России с участием узбекского бизнеса, добавил Мирзиеев.



Особое внимание в двусторонних отношениях стоит обратить на военно-техническое сотрудничество, которое в последние годы развивается динамично, что особенно актуально на фоне новых угроз и вызовов. РФ является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере и крупнейшим поставщиком вооружения для узбекских Вооруженных сил. Ташкент не скрывает, что перевооружает свою армию российской военной техникой, в том числе за счет российского государственного экспортного кредита. Москва и Ташкент еще в 2016 году подписали соглашение, обеспечивающее поставки вооружений Узбекистану по внутрироссийским ценам. И это несмотря на то, что страна вышла из состава ОДКБ.



По военной мощи Узбекистан в рейтинге Global Firepower занимает 51-е место из 140 возможных. В приоритете у Ташкента – ударная авиация, средства ПВО, бронетехника сухопутных войск. Узбекская армия получает истребители Су-30СМ (за счет российского государственного экспортного кредита), ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, современные радиолокационные комплексы "Сопка-2". Эксперты не исключают, что в ходе визита узбекского лидера возможно обсуждение поставок беспилотников.



Военный бюджет страны достигает 4% ВВП, и на ближайшие десятилетия Россия останется для Узбекистана важнейшим поставщиком оружия. Более 300 узбекских военнослужащих учатся в вузах Минобороны РФ. Узбекские военнослужащие принимают активное участие в учениях как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. После того как в Афганистане власть перешла в руки движения "Талибан" (запрещено в РФ), Россия и центральноазиатские партнеры провели на территории Таджикистана и Узбекистана серию совместных учений по предотвращению проникновению экстремистов в регион. Одной из актуальных тем переговоров, как сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, станет ситуация в Афганистане.



Узбекистан наиболее активно взаимодействует с новой афганской властью. Более того, как стало известно на днях, Узбекистан приступает к реконструкции афганского аэропорта в Мазари-Шарифе. Об этом сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. По его словам, Узбекистан направил группу из 30 специалистов в Афганистан, 83 сотрудника Министерства транспорта и гражданской авиации Афганистана пройдут обучение в Узбекистане.