РосПремьер уволил за прогул мамзельку Ксюшу (замминспорта). Кто ж ее назначал (и за что?)

00:09 20.11.2021

Мишустин уволил молодую замминистра за прогул

Алексей Иванов



Ксения Викторовна Машкова родилась 27 апреля 1989 года в г. Узловая Тульской области. В 2010-м окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук; тема диссертации - "Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека в гражданском и арбитражном процессах" (2014). В 2009-16 годах занимала различные должности в юридических службах коммерческих организаций. В 2017-20 годах трудилась в МГЮА, переименованной к этому времени в Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (старший преподаватель кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальник Управления международного сотрудничества, заведующая Научно-экспертным центром спортивного права).



3.03.2020 девушка назначена статс-секретарем - заместителем министра спорта Российской Федерации.



18.11.2021 премьер-министр Михаил Мишустин уволил 32-летнюю чиновницу за прогул. "Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе"", - говорится в распоряжении №3224-p.



Указанный подпункт "а" подразумевает "отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня".



"В октябре Машкова отправилась в Санкт-Петербург на трехдневный Евразийский женский форум, где участницы обсуждали глобальную миссию женщин в новой реальности. Но Ксения забыла оформить командировку, поэтому начальство восприняло отсутствие как прогул и решило уволить ее по статье за однократное грубое нарушение обязанностей", - пояснил всезнающий Mash.



"Я не комментирую решение, которое принимает председатель Правительства Российской Федерации. У нас работает замена, заместитель министра, который курирует вопросы, связанные с взаимодействием с Государственной Думой, Советом Федерации, ведомствами, связанными с законодательным блоком", - сообщил министра спорта РФ Олег Матыцин.



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И что? Да ничего. Уверены, что 99,99% жителей России (включая подавляющее большинство политологов/политтехнологов/журналистов/прочих экспертов) не заметило присутствия этой мамзели на высоком государственном посту. Была - и нетути. А была ли вообще...



Гриня

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Сегодня 02:10

Героиня мемов стала фигурантом дела. Знойная чиновница поймана на взятке в 25 млн



Павел-311

Капитонов-781

Сегодня в 06:44

А, депутатов будут увольнять за прогулы?



Борис

Сергеев

Сегодня в 08:18

Мамзель Голикова, конечно, более заметна, но этого не легче.



Александр

Трифонов

Сегодня в 09:01

Ну, "принципиальный" - молодец! Еще один "в гранит". Пусть купит себе чупа чупс. Он так же принципиально будет улучшать и жизнь народа эрэф. Как Путин? )))



Видно там ему совсем заняться нечем.



Сергей

Ужакин

Сегодня в 09:32

Пропагандистская дешевка. Хавчик для Путинского электората, типа, ого-го-го, какой этот премьер - мытарь крепкий хозяйственник.



Только для тех, кто понимает вкус в управлении, это сигнал об обратном. Это означает, что от них требуют не управлять отраслью, не вникать в то, чем и как живет страна, а протирать штаны и юбки за столом. Ковырять в носу от звонка до звонка.



Агония.



Владимир

Соболев

Сегодня в 10:04

Ужакин! Успокойтесь наконец. Что же вам везде электорат ВВП мерещится. Вы мне напоминаете героя из повести "Черный монах" Чехова.



Владимир

Соболев

Сегодня в 10:01

Что-то не так...

За однократное нарушение не должны бы сразу увольнять; да еще и в приказе отмечено "за однократное".

-----

Возможно она всех достала своей бесполезностью и только искали повод.

Возможно она вляпалась в историю - типа взятку взяла, как та дама в Крыму - органы копают, Мишустин узнал и заранее избавился.

----

Разберутся.

Куда вот она теперь денется, где всплывет; до пенсии еще далеко. А жить привыкла красиво. Впрочем, уверен, не пропадет, друзья помогут.

Но для прочих балбесов, протирателей штанов в органах власти ее увольнение пусть будет стимулом.



Маргарта

Медведева

Сегодня в 10:55

Владимир

Соболев..........................За однократное нарушение не должны бы сразу увольнять............................ НЕ знай как сейчас,но раньше ,прежде чем увольнять,на первый раз выносили выговор(я имею ввиду за нарушение труд. дисциплины)



Александр

Трифонов

Сегодня в 11:53

Возможно место для кого-то более своего подчистили. Может детки подросли.



Ефим-149

Липорт-576

Сегодня в 12:55

Владимир Соболев

Сегодня в 10:01

Что-то не так...

За однократное нарушение не должны бы сразу увольнять; да еще и в приказе отмечено "за однократное".

///////////////////////

ВОВА , ЗРИШЬ В КОРЕНЬ ! Видно кресло понадобилось другому человеку .

Про ту даму в Крыму : Написано взяли с поличным ,так укажите при каких обстоятельствах ,

кто дал взятку . Аксенов сказал ,шта суд разберется ,ну канешна разберется в пользу

следствия , один только раз удалось ГОЛУНОВУ выскользнуть из цепких рук СК .

Вова ,как жизнь ? Дровами ,углем запасся ?

Штойто на тебя Ужакин зуб имеет ,неровно дышит в твою сторону .



Владимир

Соболев

Сегодня в 17:22

Ефим, спасибо за заботу, за внимание.

А живу я хорошо, чего и вам желаю.



Дров у меня запасено; а дровами я только что баню топлю. По четвергам. А так уж кое-как газом топлюсь. Скучно оно, по правде сказать. Бывалоча возля печурки сядешь, - дровешки трещат, огоньки скачут...

Да-а-а. Опять же для разминки хорошо топором помахать.

Вообще-то у меня сад все чищу и чищу, а он все зарастает. Вот тут березу здоровенную спилил. Нет, вообще-то березу узбеки (или таджики, их не разберешь) спилили. Десять тысяч отдал. Но спилили аккуратно, молодцы.

А что делать, - так бы она на избу свалилась.



Липорту, почет и уважение.



Галина

Савельева

Сегодня в 10:14

Это у них там Наверху игры такие, сидят в госсоветах меняют того, кто сидит на стульях; сидят в министерствах тоЖА меняют сидящих на стульях, а такЖА в госдуме аж в 2-х палатах меняют иногда сидящих и спящих, а караван как-то все идет, только вот куда идет.........



Михаил

Уткин

Сегодня в 10:17

Статья для совсем уж наивных людей. Подобные формулировки используют когда хотят уволить, но вроде не за что. Помню у нас так уволили профессора, который поехал на профессиональный съезд за свой счет и отсутствовал 3 дня. Прелесть была в том, что в московской медицине давно перестали выписывать и предоставлять командировки для участия в научных форумах и все мы ездили на них за свой счет, а кому повезет, за счет спонсоров. Вон Ужакин сразу просек ситуацию. даром что кадровик. Действительно премьеру нечем больше заняться, как отслеживать почасовую явку членов правительства.



Сергей

Ужакин

Сегодня в 10:42

Уткин, что значит - даром, что...))) Как жестянщик скажу, увольнение за однократное нарушение, является одним из самых трудных увольнений.



Оно используется когда нарушение совершенно очевидно. Скажем укушался водки и борогозил с девками. А здесь все шито белыми нитками. Принесет барышня справку, что трамваи не ходили и впаяют мытарь-премьеру штраф, а бабенку вернут на работу. У меня такое чувство, что премьера тупо подставляют.)))



А насчет командировок, вы меня удивили. Вы работаете в коммерческой медицине?? Тогда, это возможно. А вот в ряде фирм, скажем - Нестле, так там платят даже за твои завтраки, обеды и ужины в кафе и ресторане, где ты пожелаешь. Только привези чеки. А не тупые триста рублей суточных.



Владимир

Ищенко

Сегодня в 14:48

-----------В октябре Машкова отправилась в Санкт-Петербург на трехдневный Евразийский женский форум, где участницы обсуждали глобальную миссию женщин в новой реальности. Но Ксения забыла оформить командировку,--------------



Значит Ксюша "спалилась" очень, очень по-крупному.



Сергей

Ужакин

Сегодня в 18:32

Владимир, сомневаюсь, что эта Гюльчатай сама оформляет командировку. В принципе это дело структурки, типа Административного или Общего департамента, или управления. Это они должны были издать приказ, выписать командировочное удостоверение. Хотя в Правительстве они давно уже перешли на электронный документооборот и ничего этого не требуется, главное, чтобы приказ был.



И если эта клуша поехала на тусовку не расписавшись в приказе, то тогда Мишустин и мог волосы на свое голове рвать - Мол, непорядок. Не потерплю, сгною, на галеры.



Но еще раз повторю, увольнение работника за одноразовое грубое нарушение для исполнения очень трудно. Оно как раз стоит после увольнения по сокращению штатов. Если посмотреть юридическую практику, то видно, что в 99 случаях суды становятся на сторону работника. Конечно, Мишустину они не указ и он может рявкнуть, - Стоять бояться. В очередь, сукины дети.



Но такое увольнение требует серьезного документального оформления, начиная с объяснительной от работника, и кончая актом, подтверждающим, что работник действительно отсутствовал, а Мишустин вместе со своими замами его искал)))