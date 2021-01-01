 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосПремьер уволил за прогул мамзельку Ксюшу (замминспорта). Кто ж ее назначал (и за что?)
00:09 20.11.2021

Мишустин уволил молодую замминистра за прогул
Алексей Иванов

Ксения Викторовна Машкова родилась 27 апреля 1989 года в г. Узловая Тульской области. В 2010-м окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук; тема диссертации - "Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека в гражданском и арбитражном процессах" (2014). В 2009-16 годах занимала различные должности в юридических службах коммерческих организаций. В 2017-20 годах трудилась в МГЮА, переименованной к этому времени в Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (старший преподаватель кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальник Управления международного сотрудничества, заведующая Научно-экспертным центром спортивного права).

3.03.2020 девушка назначена статс-секретарем - заместителем министра спорта Российской Федерации.

18.11.2021 премьер-министр Михаил Мишустин уволил 32-летнюю чиновницу за прогул. "Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе"", - говорится в распоряжении №3224-p.

Указанный подпункт "а" подразумевает "отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня".

"В октябре Машкова отправилась в Санкт-Петербург на трехдневный Евразийский женский форум, где участницы обсуждали глобальную миссию женщин в новой реальности. Но Ксения забыла оформить командировку, поэтому начальство восприняло отсутствие как прогул и решило уволить ее по статье за однократное грубое нарушение обязанностей", - пояснил всезнающий Mash.

"Я не комментирую решение, которое принимает председатель Правительства Российской Федерации. У нас работает замена, заместитель министра, который курирует вопросы, связанные с взаимодействием с Государственной Думой, Советом Федерации, ведомствами, связанными с законодательным блоком", - сообщил министра спорта РФ Олег Матыцин.

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И что? Да ничего. Уверены, что 99,99% жителей России (включая подавляющее большинство политологов/политтехнологов/журналистов/прочих экспертов) не заметило присутствия этой мамзели на высоком государственном посту. Была - и нетути. А была ли вообще...

Гриня
01.01.2021
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Сегодня 02:10
Героиня мемов стала фигурантом дела. Знойная чиновница поймана на взятке в 25 млн

Павел-311
Капитонов-781
Сегодня в 06:44
А, депутатов будут увольнять за прогулы?

Борис
Сергеев
Сегодня в 08:18
Мамзель Голикова, конечно, более заметна, но этого не легче.

Александр
Трифонов
Сегодня в 09:01
Ну, "принципиальный" - молодец! Еще один "в гранит". Пусть купит себе чупа чупс. Он так же принципиально будет улучшать и жизнь народа эрэф. Как Путин? )))

Видно там ему совсем заняться нечем.

Сергей
Ужакин
Сегодня в 09:32
Пропагандистская дешевка. Хавчик для Путинского электората, типа, ого-го-го, какой этот премьер - мытарь крепкий хозяйственник.

Только для тех, кто понимает вкус в управлении, это сигнал об обратном. Это означает, что от них требуют не управлять отраслью, не вникать в то, чем и как живет страна, а протирать штаны и юбки за столом. Ковырять в носу от звонка до звонка.

Агония.

Владимир
Соболев
Сегодня в 10:04
Ужакин! Успокойтесь наконец. Что же вам везде электорат ВВП мерещится. Вы мне напоминаете героя из повести "Черный монах" Чехова.

Владимир
Соболев
Сегодня в 10:01
Что-то не так...
За однократное нарушение не должны бы сразу увольнять; да еще и в приказе отмечено "за однократное".
-----
Возможно она всех достала своей бесполезностью и только искали повод.
Возможно она вляпалась в историю - типа взятку взяла, как та дама в Крыму - органы копают, Мишустин узнал и заранее избавился.
----
Разберутся.
Куда вот она теперь денется, где всплывет; до пенсии еще далеко. А жить привыкла красиво. Впрочем, уверен, не пропадет, друзья помогут.
Но для прочих балбесов, протирателей штанов в органах власти ее увольнение пусть будет стимулом.

Маргарта
Медведева
Сегодня в 10:55
Владимир
Соболев..........................За однократное нарушение не должны бы сразу увольнять............................ НЕ знай как сейчас,но раньше ,прежде чем увольнять,на первый раз выносили выговор(я имею ввиду за нарушение труд. дисциплины)

Александр
Трифонов
Сегодня в 11:53
Возможно место для кого-то более своего подчистили. Может детки подросли.

Ефим-149
Липорт-576
Сегодня в 12:55
Владимир Соболев
Сегодня в 10:01
Что-то не так...
За однократное нарушение не должны бы сразу увольнять; да еще и в приказе отмечено "за однократное".
///////////////////////
ВОВА , ЗРИШЬ В КОРЕНЬ ! Видно кресло понадобилось другому человеку .
Про ту даму в Крыму : Написано взяли с поличным ,так укажите при каких обстоятельствах ,
кто дал взятку . Аксенов сказал ,шта суд разберется ,ну канешна разберется в пользу
следствия , один только раз удалось ГОЛУНОВУ выскользнуть из цепких рук СК .
Вова ,как жизнь ? Дровами ,углем запасся ?
Штойто на тебя Ужакин зуб имеет ,неровно дышит в твою сторону .

Владимир
Соболев
Сегодня в 17:22
Ефим, спасибо за заботу, за внимание.
А живу я хорошо, чего и вам желаю.

Дров у меня запасено; а дровами я только что баню топлю. По четвергам. А так уж кое-как газом топлюсь. Скучно оно, по правде сказать. Бывалоча возля печурки сядешь, - дровешки трещат, огоньки скачут...
Да-а-а. Опять же для разминки хорошо топором помахать.
Вообще-то у меня сад все чищу и чищу, а он все зарастает. Вот тут березу здоровенную спилил. Нет, вообще-то березу узбеки (или таджики, их не разберешь) спилили. Десять тысяч отдал. Но спилили аккуратно, молодцы.
А что делать, - так бы она на избу свалилась.

Липорту, почет и уважение.

Галина
Савельева
Сегодня в 10:14
Это у них там Наверху игры такие, сидят в госсоветах меняют того, кто сидит на стульях; сидят в министерствах тоЖА меняют сидящих на стульях, а такЖА в госдуме аж в 2-х палатах меняют иногда сидящих и спящих, а караван как-то все идет, только вот куда идет.........

Михаил
Уткин
Сегодня в 10:17
Статья для совсем уж наивных людей. Подобные формулировки используют когда хотят уволить, но вроде не за что. Помню у нас так уволили профессора, который поехал на профессиональный съезд за свой счет и отсутствовал 3 дня. Прелесть была в том, что в московской медицине давно перестали выписывать и предоставлять командировки для участия в научных форумах и все мы ездили на них за свой счет, а кому повезет, за счет спонсоров. Вон Ужакин сразу просек ситуацию. даром что кадровик. Действительно премьеру нечем больше заняться, как отслеживать почасовую явку членов правительства.

Сергей
Ужакин
Сегодня в 10:42
Уткин, что значит - даром, что...))) Как жестянщик скажу, увольнение за однократное нарушение, является одним из самых трудных увольнений.

Оно используется когда нарушение совершенно очевидно. Скажем укушался водки и борогозил с девками. А здесь все шито белыми нитками. Принесет барышня справку, что трамваи не ходили и впаяют мытарь-премьеру штраф, а бабенку вернут на работу. У меня такое чувство, что премьера тупо подставляют.)))

А насчет командировок, вы меня удивили. Вы работаете в коммерческой медицине?? Тогда, это возможно. А вот в ряде фирм, скажем - Нестле, так там платят даже за твои завтраки, обеды и ужины в кафе и ресторане, где ты пожелаешь. Только привези чеки. А не тупые триста рублей суточных.

Владимир
Ищенко
Сегодня в 14:48
-----------В октябре Машкова отправилась в Санкт-Петербург на трехдневный Евразийский женский форум, где участницы обсуждали глобальную миссию женщин в новой реальности. Но Ксения забыла оформить командировку,--------------

Значит Ксюша "спалилась" очень, очень по-крупному.

Сергей
Ужакин
Сегодня в 18:32
Владимир, сомневаюсь, что эта Гюльчатай сама оформляет командировку. В принципе это дело структурки, типа Административного или Общего департамента, или управления. Это они должны были издать приказ, выписать командировочное удостоверение. Хотя в Правительстве они давно уже перешли на электронный документооборот и ничего этого не требуется, главное, чтобы приказ был.

И если эта клуша поехала на тусовку не расписавшись в приказе, то тогда Мишустин и мог волосы на свое голове рвать - Мол, непорядок. Не потерплю, сгною, на галеры.

Но еще раз повторю, увольнение работника за одноразовое грубое нарушение для исполнения очень трудно. Оно как раз стоит после увольнения по сокращению штатов. Если посмотреть юридическую практику, то видно, что в 99 случаях суды становятся на сторону работника. Конечно, Мишустину они не указ и он может рявкнуть, - Стоять бояться. В очередь, сукины дети.

Но такое увольнение требует серьезного документального оформления, начиная с объяснительной от работника, и кончая актом, подтверждающим, что работник действительно отсутствовал, а Мишустин вместе со своими замами его искал)))

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637356140
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