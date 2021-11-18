 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.11.2021
00:53  Слухи о смерти Гюлена обросли загадочными деталями
00:39  Мигрантский кризис принес Лукашенко дивиденды, - А.Ходасевич
00:37  Путин и Мирзиеев подписали "комплексную программу экономического сотрудничества"
00:26  Одиозного Ташкентского хокима Артыкходжаева выдвигают в вице-премьеры. Особо ценный краш-кадр
00:18  Мирзиеева в Москве принимают, как родного
00:09  РосПремьер уволил за прогул мамзельку Ксюшу (замминспорта). Кто ж ее назначал (и за что?)
00:01  Экономика, оружие и безопасность – темы переговоров президентов России и Узбекистана, - В.Панфилова

Пятница, 19.11.2021
20:13  У Саакашвили диагностировали болезнь мозга. Кто бы сомневался
19:45  Экскурсия "По следам Елбасы" прошла в Петропавловске
18:41  Умер известный казахстанский журналист Виктор Кияница
18:31  В Байдена вставят колоноскоп. Презом США с утра будет Камала
17:27  Рустам Эмомали распорядился не сносить дом-музей Айни
16:36  Кто распадется раньше: Россия или Украина? - "СП"
16:03  Цифровые магнаты: кто они? - Н.Баженова
16:00  Узбекистан и ЕАЭС. Интеграция есть, хотя и..., - А.Чичкин
15:17  Развал энергохозяйства Казахстана: кто виноват и что делать? - Е.Косенко
15:10  Организация тюркских государств: чем арба лучше телеги? - Е.Сейткемел
15:08  Зачем КазАрмии завод по сборке турецких броневиков?
15:06  Подвиг "панфиловцев" бессмертен! Попытки дегероизировать советскую историю бесплодны, - Ю.Рубцов
15:03  Турецкому президенту вручили карту "Тюркского мира" с половиной территории России
14:57  "Чашка кофею"... РосПевица Марина Хлебникова жутко обгорела и впала в кому после пожара
14:33  Не озорничать! У Узбекистана теперь новый закон "О чрезвычайном положении"
14:19  Рустам Асизбаев возглавил Национальный институт стратегических исследований Кыргызстана
13:52  "Для предателей не должно быть срока давности", - президент Жапаров
13:03  Турецко-польский "Интермариум" и как с ним бороться, - А.Игнатьев
12:26  Конгресс США "прокатил" кандидатуру казашки Омаровой. Припомнили членство в ВЛКСМ и дисер по "Капиталу" Маркса
11:40  Игровая эпидемия (гемблинг) захватывает Мир, - К.Ляпунов
10:46  Обвиненная в мошенничестве кыр-блогерша Мамытбек кызы объявила голодовку
10:38  Литва отважно открыла у себя посольство Тайваня
10:33  КазЕлбасы: "Мир балансирует на грани ядерной войны"
09:08  Китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила в харассменте вице-премьера Гаоли и... исчезла
07:48  УзбКадры: Зойир Мирзаев теперь хоким Ташобласти, Даврон Хидоятов - понижен в хокима Чирчика
01:30  Европу скоро затопит афганский героин, - Г.Петров
01:04  Назло китайскому соседу. Об опасности перевербовки уйгурских боевиков в Афганистане, - Лариса Шашок
01:01  Спор с Филиппинами может втянуть Китай в войну против Соединенных Штатов, - В.Скосырев
00:58  Сразу 2 замакима Атырауской области Казахстана обвинены в особо крупной коррупции
00:56  The Spectator: Россия готова к вторжению на Украину?
00:41  "Талибан" не выдерживает испытания властью. Между фракциями экстремистов назрел раскол , - "НГ"
00:40  77 лет насильственного изгнания ахысхаистанцев со своих исконных земель в Грузии, - Н.Мамедов
00:22  После русских в Казахстане "взялись" за уйгуров? - И.Джорбенадзе
00:03  США задумали сбить цены на нефть за счет Китая? - О.Самофалова
00:01  Акмалхужа Мавлонов назначен главой Таможни Узбекистана
00:00  Русские водолазы пытаются выудить со дна Средиземного моря брито-американский сверх-секретный F-35В
Четверг, 18.11.2021
23:09  Турецкие СМИ сообщают о смерти Гюлена. Отравлен?
20:10  Министрессу культуры Крыма Никольскую закрыли в кутузку. За откаты и "крышевание" театра кукол
18:22  Иракским мигрантам покажут путь из Белоруссии назад, - "Къ"
18:07  Защитить Тайвань США не могут, - Михаил Хазин
16:41  Симулякры. Политтехнологии погубят Россию, - Александр Дугин
15:05  Зеленский "перезагружается", чтобы не уйти в минус, - К.Карасев
14:16  США и Китай: столкновение или сотрудничество? - Патрик Бьюкенен
11:30  Архангельский министр образования Гнедышев оказался педофилом-растлителем. Сел под парту
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеева в Москве принимают, как родного
00:18 20.11.2021

В Москве состоялась встреча Шавката Мирзиеева и Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению главы РФ Владимира Путина 19 ноября прибыл с визитом в Россию.

Переговоры на высшем уровне прошли в московском Кремле, сообщила пресс-служба главы государства.

"Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник – мы так именно и относимся к Узбекистану, - отметил Президент России. - Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое – и исторически, и сегодня".

На сегодняшний день 18 процентов всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растет: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15 процентов.

"Особенно хочу отметить, что за последние годы произошел прорыв в наших отношениях – таких показателей никогда у нас не было. И, как Вы сказали, товарооборот растет: по итогам девяти месяцев он составляет уже пять миллиардов, по итогам года будет семь миллиардов. Такой цифры в наших отношениях еще не было", - отметил Мирзиеев.

"Если говорить о результатах, у нас сегодня на проработке уже проекты на 14 миллиардов долларов. Это и по итогам межрегионального форума – когда мы с Вами три года назад его начинали, ничего такого у нас не было. Результат серьезный: встречаются регионы, это дает очень большой толчок", - добавил глава Узбекистана.

"Сегодня, я думаю, у нас есть хорошая возможность обсудить вопросы межрегиональные, двусторонние, безопасности, вопрос Афганистана", – сказал Шавкат Мирзиеев.

В 2020 году объем взаимной торговли превысил 5,6 миллиарда долларов, а за десять месяцев текущего года этот показатель достиг 6 миллиардов долларов и, как ожидается, вплотную приблизится к 7 миллиардам долларов до конца года.

Сегодня объем накопленных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает 10 миллиардов долларов, и этот показатель продолжает динамично расти. Ведется совместная подготовка перспективных проектов на 14 миллиардов долларов.

Президенты отметили важность расширения инвестиционного сотрудничества с охватом практически всех отраслей экономики.

Подчеркнута важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами наших стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.

Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637356680
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  