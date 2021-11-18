Мирзиеева в Москве принимают, как родного

00:18 20.11.2021

В Москве состоялась встреча Шавката Мирзиеева и Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению главы РФ Владимира Путина 19 ноября прибыл с визитом в Россию.



Переговоры на высшем уровне прошли в московском Кремле, сообщила пресс-служба главы государства.



"Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник – мы так именно и относимся к Узбекистану, - отметил Президент России. - Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое – и исторически, и сегодня".



На сегодняшний день 18 процентов всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растет: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15 процентов.



"Особенно хочу отметить, что за последние годы произошел прорыв в наших отношениях – таких показателей никогда у нас не было. И, как Вы сказали, товарооборот растет: по итогам девяти месяцев он составляет уже пять миллиардов, по итогам года будет семь миллиардов. Такой цифры в наших отношениях еще не было", - отметил Мирзиеев.



"Если говорить о результатах, у нас сегодня на проработке уже проекты на 14 миллиардов долларов. Это и по итогам межрегионального форума – когда мы с Вами три года назад его начинали, ничего такого у нас не было. Результат серьезный: встречаются регионы, это дает очень большой толчок", - добавил глава Узбекистана.



"Сегодня, я думаю, у нас есть хорошая возможность обсудить вопросы межрегиональные, двусторонние, безопасности, вопрос Афганистана", – сказал Шавкат Мирзиеев.



В 2020 году объем взаимной торговли превысил 5,6 миллиарда долларов, а за десять месяцев текущего года этот показатель достиг 6 миллиардов долларов и, как ожидается, вплотную приблизится к 7 миллиардам долларов до конца года.



Сегодня объем накопленных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает 10 миллиардов долларов, и этот показатель продолжает динамично расти. Ведется совместная подготовка перспективных проектов на 14 миллиардов долларов.



Президенты отметили важность расширения инвестиционного сотрудничества с охватом практически всех отраслей экономики.



Подчеркнута важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами наших стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.



Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.



По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов.