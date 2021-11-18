Одиозного Ташкентского хокима Артыкходжаева выдвигают в вице-премьеры. Особо ценный краш-кадр

00:26 20.11.2021

Главу Ташкента Джахонгира Артыкходжаева назначат заместителем премьер-министра - СМИ



Ожидается, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев будет назначен заместителем премьер-министра. Об этом сообщил Kun.uz, ссылаясь на источник в правительстве. Однако пока точно неизвестно, какую сферу он будет курировать в системе исполнительной власти.



Джахонгир Артыкходжаев родился в 1975 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический институт.



Он был назначен на должность хокима Ташкента в апреле 2018 года. До этого работал директором компании "Артель инжиниринг" и руководил ГУП Tashkent City. Является основателем компании Akfa.



Артыкходжаев утвержден в должности исполняющего обязанности хокима столицы на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов 26 апреля 2018 года.



В сентябре 2018 года он был избран членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



В декабре 2018 года Джахонгир Артыкходжаев был утвержден в должности хокима Ташкента спустя почти восемь месяцев исполнения обязанностей главы столичной администрации.