Путин и Мирзиеев подписали "комплексную программу экономического сотрудничества"

00:37 20.11.2021

Узбекистан и Россия подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022 – 2026 годы.



Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, программа придет на смену действующего соглашения. Новый документ учитывает необходимость развивать в постпандемийный период экономическое сотрудничество с использованием актуальных инструментов, в том числе электронной торговли, цифровизации экономики, новых энерго- и водосберегающих технологий, а также совершенствования подходов в миграционной сфере.



Кроме того, Узбекистан и Россия намерены реализовать практические меры в борьбе с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, вопросам профилактики, диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.



Программа также охватывает и все традиционные сферы – торговлю, промышленную кооперацию, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, связь, финансы, науку и образование, здравоохранение, культуру, туризм, межрегиональное сотрудничество.



Главная цель – укрепление и диверсификация торгово-экономических связей на основе взаимных интересов, повышение уровня жизни граждан Узбекистана и России.



Подписи под документом поставили сопредседатели межправительственной комиссии – министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков в рамках прошедшего в Москве второго форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.