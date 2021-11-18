Мигрантский кризис принес Лукашенко дивиденды, - А.Ходасевич

00:39 20.11.2021

С президентом Белоруссии теперь готовы разговаривать и в Берлине, и в Брюсселе

Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии



18.11.21



Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме

мигрантский кризис, граница, польша, белоруссия, лукашенко, политические дивиденды Большинство мигрантов продолжают ждать пропуска в ЕС.

Острота мигрантского кризиса на границе Белоруссии с ЕС несколько снизилась после двух телефонных звонков из Берлина. Небольшая часть мигрантов даже отправилась обратно на родину. Однако в Минске заявляют, что Европа не выполняет уже достигнутых договоренностей, и намекают, что большинство мигрантов никуда улетать не хотят.



В четверг около 400 граждан Ирака улетели из Минска к себе домой эвакуационным рейсом, организованным МИДом этой страны. Одновременно с этим сокращается количество граждан в лагере у границы с Польшей. Однако говорить об окончании кризиса на границе рано. По оценке польской стороны, у их границ находилось более 3 тыс. мигрантов, а всего в Белоруссии их около 20 тыс. Большинство не хотят улетать назад и готовы ждать удобного момента.



Власти Белоруссии предпринимают усилия, чтобы ожидание это стало комфортнее. Те, кто решил отойти от границы, расположились в логистическом центре, где для них организованы спальные места, их кормят, оказывают медицинскую помощь. Необходимая для жизни инфраструктура создается и для тех, кто остался в лагере у границы, – туда тоже подвозят продукты, организован пункт обмена валют и выездная торговля. Государственные пропагандисты продолжают вести прямые репортажи с этих мест, акцентируя внимание на бесчеловечности Польши.



Устами пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт в четверг официальный Минск уточнил, что всего на территории страны 7 тыс. мигрантов, 2 тыс. находятся непосредственно возле границы с Польшей. Она подтвердила, что желающих покидать Белоруссию, кроме тех, кто уже улетел, пока больше нет, но пообещала, что белорусские власти "будут над этим работать". Из сказанного Натальей Эйсмонт складывалось впечатление, что успех этой работы будет напрямую зависеть от действий европейских политиков. По ее словам, пока ничего из того, о чем договорились Александр Лукашенко и Ангела Меркель, не выполняется. "Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", – изложила она суть договоренностей.



Напомним, что и.о. канцлера Германии позвонила Александру Лукашенко дважды – в понедельник и в среду. "Договорились… о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС", – сообщала пресс-служба Лукашенко о содержании второго разговора. По ее информации, Минск и Брюссель на уровне "соответствующих должностных лиц" "немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем". При этом будет "решаться пожелание беженцев попасть в Германию". Германская сторона была еще более немногословна, сообщив лишь о фактах переговоров по поводу ситуации на границе. На дополнительные вопросы журналистов официальный Берлин отвечать не стал.



Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявляла, что Лукашенко выдвинул в качестве условия прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций. Наталья Эйсмонт этот факт опровергла. "Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы", – сказала она.



Ангела Меркель в среду поговорила по телефону не только с Александром Лукашенко, но и с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Согласно официальному сообщению, она "высказала солидарность с позицией Польши". Напомним, что днем ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не признает никаких договоренностей ЕС с Александром Лукашенко, достигнутых без участия его страны.



Что на самом деле говорили друг другу Меркель и Лукашенко, можно ли сказать, что это уже диалог на уровне Минск–Брюссель и победа белорусского руководителя, добивающегося легитимности, пытаются объяснить эксперты.



Ранее в комментарии "НГ" политолог Валерий Карбалевич говорил о том, что шантаж Лукашенко сработал и фактически он добился своего – с ним разговаривают. "Два телефонных разговора Ангелы Меркель с Лукашенко, также два разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, перенос решения о пятом пакете санкций ЕС в отношении белорусских властей – все это свидетельствует о том, что Брюссель изменил тактику. Решено начать диалог, торг с официальным Минском", – пишет эксперт в своем Telegram-канале. По мнению экспертов, среди дивидендов, которые получил Лукашенко, – в основном моральное удовлетворение: отомстил Литве и Польше, создав для них проблемы, и заставил Европу пойти на диалог по его повестке дня – речь идет не о зверствах и репрессиях внутри страны, а о мигрантах на границе. Речь об отмене уже принятых санкций не идет. Тем не менее, по мнению эксперта, Лукашенко продолжит шантаж, поскольку видит, что он работает.



"Я не буду делать вид, что прямой контакт на высшем уровне с Берлином и Брюсселем, пусть даже и по гуманитарному вопросу, – это пустяк, не стоящий внимания", – отмечает и политический аналитик Артем Шрайбман. "Если все удастся разрулить сейчас, то в отношениях Минска и ЕС будет первый за полтора года случай прямой договоренности о деэскалации", – пишет он в Telegram-канале. Олнако, по мнению эксперта, это совсем не значит, что за этим последует разморозка отношений. Этот контакт может остаться разовым эпизодом по решению гуманитарных проблем мигрантов, после которого "стороны вернутся к отсутствию диалога до новой эскалации". В пользу такой версии говорит то, что Меркель уходит, а ее преемник пока не демонстрировал желания общаться с Лукашенко, что Польша и Литва настроены решительно и не позволят Европе забыть все эти истории на границе, и наконец, то, что, по мнению Шрайбмана, никакого реального сближения без освобождения политзаключенных не будет. "Планка для перезапуска общения сегодня намного выше, чем 10 лет назад. Токсичности стало побольше, легитимности поменьше", – отмечает эксперт.



О том, что шантажом реальных уступок и диалога добиться не удастся, пишет и политический аналитик Петр Кузнецов. "В европейской политике важны не только слова Меркель… но и всеобщее согласие, и общественное мнение, как влияющее на общий рейтинг политиков и их политическое будущее", – отмечает он. "Невозможно для Минска подобными путями добиться легитимизации и "вернуть все, как было" – на это, возможно, могли бы пойти некоторые политики, но никогда не согласится массовый избиратель (после всех картинок белорусских протестов 2020 года и мигрантского кризиса 2021-го) и въедливая пресса", – резюмирует он.



Подтверждая этот тезис, министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) и верховный представитель Евросоюза в области внешней политики приняли совместное заявление в связи с миграционным кризисом на границах. "Действия белорусского режима – это попытка отвлечь внимание от пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа… Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных и поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси", – говорится в заявлении.



Минск