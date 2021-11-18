Смогут ли Генпрокуратура и Антикор заставить КазМинобороны платить по счетам?

00:50 20.11.2021

Смогут ли Генпрокуратура и Антикор заставить Минобороны платить по счетам?



Предприниматели, которым дочерняя компания Министерства обороны – ТОО "Әскери Құрылыс Астана" – задолжала за выполненные и принятые по акту работы и услуги огромную сумму, обратились с заявлением к генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову и председателю Агентства по противодействию коррупции Марату Ахметжанову. Обманутые бизнесмены надеются, что теперь только эти организации и смогут помочь им вернуть заработанные деньги.



Впрочем, подрядчикам никто и не говорит, что их требования не обоснованы, но заработанные деньги так и не отдают. Корреспондент Orda.kz встретился с инициативной группой и выяснил, что побудило директоров предприятий обратиться в правоохранительные структуры.



"Уже почти год мы бьемся за то, чтобы нам наконец-то выплатили причитающиеся суммы за выполненные по договорам госзакупок работы и услуги", – говорит директор ТОО "Промат-А" Андрей Гучаков.



Предприниматели просят генерального прокурора рассмотреть заявление и установить признаки состава преступления в действиях первых руководителей и должностных лиц ТОО "Әскери Құрылыс Астана". А если потребуется, то и возбудить уголовное дело.



"Руководство "Әскери Құрылыс Астана" кормит нас пустыми обещаниями выплатить долг, но пока не предпринимает каких-то реальных действий и шагов, а ответственные за свои дочерние организации генералы и полковники Минобороны вообще молчат. У нас нет другого выхода, как добиваться исключительно жестких мер от Генпрокуратуры, – объясняют свои требования предприниматели.



Напомним, несколько отечественных компаний в период с 2018 по 2020 годы оказывали услуги по договорам о государственных закупках с ТОО "Әскери құрылыс Астана".



Акты выполненных работ подписаны, никаких замечаний по ним не было, но расчет не произведен до сих пор. А задолжала "Әскери құрылыс Астана" предпринимателям один миллиард 642 миллиона 736 тысяч 285 тенге.



Последние, кстати, подчеркивают: они не сомневались, что деньги за работу получат, так как товары поставляли и услуги предоставляли на объектах государственного ведения с участием должностных лиц Министерства обороны РК.



"В апреле руководство Минобороны пообещало стабилизировать сложившуюся ситуацию. Однако с июня нам говорят о намерениях что-то сделать, но реальных действий по выплате задолженности мы не видим. Более того, от нас упорно скрывают результаты самой проверки ГФИ. Значит, им есть, что скрывать", – говорит предприниматель Андрей Гучаков.



Он уверен, что нынешний президент АО "Әскери құрылыс" Даурен Анапьянов тоже не должен оставаться в стороне, ведь это его АО должно было контролировать работу ТОО "Әскери құрылыс Астана", которое не справилось со своими обязательствами перед подрядчиками и задолжало огромную сумму.



"Почему зная о том, что нет денег на счету и нечем будет платить, они все равно заключали договоры по госзакупкам? Это вообще попахивает мошенничеством с их стороны", – продолжает задавать вопросы предприниматель.



Бизнесмены возмущены еще и тем, что на все их обращения в Главную военную прокуратуру, к министру обороны и депутатам, никто и внимания не обратил.



"Мы надеемся, что Генеральная прокуратура и Агентство по противодействию коррупции рассмотрит наше новое заявление и соответствующие меры к виновникам будут наконец-то приняты. Считаем, что в результате недобросовестной деятельности ТОО "Әскери құрылыс Астана" государству, гражданам, в том числе нам, предпринимателям, причинен ущерб в особо крупном размере.



Согласно выписке из решения Специализированного экономического суда и по данным КГД МФ РК на июль 2021 года задолженность по налогам у ТОО "Әскери құрылыс Астана" составляет 264 миллиона 999 тысяч 252,82 тенге, из них:



задолженность перед РГУ "УГД по городу Семей ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК" – 58 005 353,35 тенге;

задолженность перед РГУ "УГД по району "Байконыр" ДГД по г. Нур-Султан КГД МФ РК" – 6 608 155,86 тенге;

задолженность перед РГУ "УГД по Турксибскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК" – 200 385 743,61 тенге.



Таким образом, должник имеет задолженность по заработной плате, налогам, социальным отчислениям, ОСМС и ВОСМС в общей сумме один миллиард 392 миллиона 903 тысячи 422,50 тенге, дебиторскую задолженность в сумме 423 миллиона 410 тысяч 243,79 тенге, кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме три миллиарда 453 миллиона 720 тысяч 520,73 тенге. Всего активов по балансу на сумму один миллиард 935 миллиона 651 тысяча тенге (основная часть – запасы и дебиторская задолженность), а обязательства составляют пять миллиардов 28 миллионов 352 тысячи тенге.



Министерство обороны РК – как раз тот самый государственный орган с правами владения и пользования контрольными пакетами акций АО "Әскери Құрылыс", государственными долями участия в уставном капитале ТОО "Әскери Құрылыс Астана". И именно оборонное ведомство как единственный акционер обязано было обеспечить контроль за целевым использованием и расходованием поступающих в АО и ТОО денежных потоков.



Ситуация требует вмешательства правоохранительных органов на республиканском уровне, уверены предприниматели. По их мнению, халатное отношение и неорганизованная финансовая деятельность руководителей хозяйствующих субъектов подведомственных структур, ответственных за использование государственных денег, нанесли колоссальный материальный ущерб, и теперь пострадавшие вынуждены терпеть огромные убытки.



"Мы очень разочарованы тем, что, заключая договорные отношения с дочерними компаниями Минобороны, оказались брошенными генералами на произвол судьбы. И суды почему-то встают не на нашу сторону, а выносят решения в пользу должника, – возмущается директор компании ABGY CAPITAL Ерлан Шилдебаев.



Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан под председательством судьи Кусмановой, рассмотрев дело о признании ТОО "Әскери Құрылыс Астана" банкротом, отказал в удовлетворении иска.



Суть дела такова. Товарищество с ограниченной ответственностью "Әскери Құрылыс Астана" (далее – Должник) зарегистрировано в качестве юридического лица 22 апреля 2003 года. Учредитель – Акционерное общество "Әскери Құрылыс" (100%), руководитель – Серикгали Есенгалиев.



В исковом заявлении ТОО "Промат-А" указано, что Должник по Договору о государственных закупках работ от 6 ноября 2020 года задолжал компании 11 миллионов 100 тысяч 793 тенге. Акты подтверждают, что "Промат-А" работы по Договору выполнил, однако оплату не получил.



Возбуждено исполнительное производство, до сих пор решение суда не исполнено.



Выяснилось, что у Должника есть множество другие кредиторов, в том числе и по налогам.



Имущество "Әскери Құрылыс"



По сведениям Комитета административной полиции, за Должником числятся четыре автотранспортных средства – автомобили "Шкода", на которые наложен арест.



По сведениям НАО "ГК "Правительство для граждан", за Должником зарегистрировано право на многоквартирный дом в Восточно-Казахстанской области.



"Мы выяснили, что в этом доме живут люди, не выгонять же людей на улицу. Иные активы отсутствуют", – делится сведениями Андрей Гучаков.



Подрядчики ведут свое расследование и выяснили, что на сайте министерства юстиции размещены более 100 исполнительных производств на сумму более одного миллиарда 860 миллионов тенге. Претензии поданы временному управляющему от 33 субъектов на общую сумму 855 миллиона 87 тысяч 372 тенге.



"100% доли Должника принадлежит АО "Әскери Құрылыс", 100% акций которого принадлежит государству. Таким образом, Должник – это собственность государства. Тогда государство пусть и находит возможность погасить перед нами долги этого ТОО. Пусть министерство обороны выплачивает из своего многомиллиардного бюджета эти деньги, раз не усмотрело в работе своей дочерней компании огрехи. Заместитель министра обороны генерал Таласов же заявил всем нам, что якобы деньги из ГУРВ ушли в ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по всем правилам. Но где же они тогда?! В чьих карманах осели?" – задают ставший уже риторическим вопрос предприниматели.



Они не понимают, почему даже Специализированный межрайонный экономический суд идет на поводу у должника и отказывает в удовлетворении иска о признании его банкротом только потому, что это товарищество с ограниченной ответственностью "имеет желание продолжать производственную деятельность".



"Мы не остановимся на этом пути в поисках правды и справедливости и, если потребуется, дойдем и до Верховного суда, и до главы нашего государства – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и до Елбасы Нурсултана Назарбаева", – делится планами Андрей Гучаков.



Он объясняет, что за каждым подрядчиком стоят родители, дети, жены, сотрудники и обязательства перед налоговыми органами. Поэтому предприниматели надеются, что проблема все-таки разрешится цивилизованно и мирно.



Автор: Елтебер Ашина