Слухи о смерти Гюлена обросли загадочными деталями

00:53 20.11.2021

Слухи о смерти главного врага Эрдогана Гюлена обросли загадочными деталями

Судьба уехавшего в США проповедника остается неясной



В Интернете на этой неделе появились слухи о том, что влиятельный проповедник Фехтуллах Гюлен, один из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мог быть отравлен в своем доме в Пенсильвании (США). Но на официальном уровне подтверждения этой информации нет. Вместе с тем не слишком убеждают и опровержения гюленистов.



Сообщения о том, что Фехтуллах Гюлен был якобы отравлен внедренным в его окружение агентом турецких спецслужб, начали поступать еще 17 ноября. Эта информация мигом разошлась по миру, заставив прессу обратиться к представителям пенсильванской полиции. По данным турецких СМИ, помимо самого проповедника при отравлении якобы пострадал еще один человек. Утверждалось, что будто въезд и выезд из поместья Гюлена в Пенсильвании закрыт.



Однако американские правоохранители данные о смерти проповедника не подтвердили, а члены его организации FETO (другие названия – "Движение Гюлена", "Хизмет" ("Служение") опубликовали видео, призванное развеять все сомнения насчет судьбы их лидера. На этих кадрах показано, как Фетхуллах Гюлен молится.



Проблема в том, что запись, действительно, не внушает доверия. И речь даже не идет о каких-то умело или неумело сделанных склейках. Сам ролик в принципе состоит из двух откровенно наспех смонтированных фрагментов, в которых проповедник представлен в одной и той же одежде. Однако даже разница положения кресла, микрофонов и т.д. очевидна. Каким образом такая запись должна продемонстрировать здравие Гюлена – решительно не ясно.



С одной стороны, Гюлен действительно давно является мишенью для официальных турецких властей, которые вражды с ним и не скрывают. С другой, сейчас у того же президента Эрдогана хватает куда более актуальных проблем, чем беглый оппозиционер, который уже давно себя мало чем проявлял. В то же время в информационном пространстве высказывается мысль о том, что Гюлен – весьма пожилой человек, который к тому же давно болеет, так что было бы нелогичным скрывать информацию о его кончине.



Не стоит забывать также о том, что слухи о кончине Фетхуллаха Гюлена в некоторых турецких СМИ мелькали и ранее – летом 2018 года сообщалось, что проповедник будто бы скончался от онкологического заболевания.



Ситуацию может прояснить только личное появление Гюлена на публике, однако до этого дело пока не дошло.



Пятница так и не принесла ясности относительно состояния Фехтуллаха Гюлена. Однако, как отметил в разговоре с нами один из его сторонников, решивший сохранить анонимность, сейчас насильственная смерть проповедника не была бы выгодна никому, включая и представителей официальной власти. "Гюлена обвиняли во всем подряд, но в последние годы о нем редко вспоминали, – подчеркнул наш собеседник. – Возможно, речь идет о внутренней борьбе в FETO, где кто-то решил "сместить" Гюлена, распуская слухи. Но фигур, способных заменить его, никто не видит".



Движение проповедника, считающегося одним из влиятельнейших фигур в современном исламе, имеет миллионы (но никто точно не знает, сколько именно) последователей. В движения широко представлены студенты, учителя, бизнесмены, журналисты, профессионалы из различных сфер.



Западные СМИ характеризуют представителей движения как сторонников "умеренного ислама". Наиболее активно они работали в сфере образования. Помимо создания международной сети школ, основанных последователями Гюлена, многие гюленисты (в Турции их называют чаще "фехтуллахистами") занимали руководящие должности непосредственно в различных органах страны. Критики обвиняли их в стремлении завоевать политическое влияние. Сами же гюленисты говорят о том, что нацелены на поощрение благочестия и этичного поведения, на продвижение инициатив в области образования, гражданского общества и религиозной терпимости.



Их восьмидесятилетний лидер, Фетхуллах Гюлен, родился в Турции и по следам своего отца решил стать имамом. Как отмечают турецкие журналисты, изначально будущий оппозиционер не намеревался вести активную политическую жизнь. И вообще считается, что в свое время она сыграл немалую роль в приходе Эрдогана к власти.



Турецкие издания заявили о смерти Фетхуллаха Гюлена



Когда-то взгляды сторонников Гюлена и Эрдогана на расширение прав и возможностей религиозных деятелей в гражданской жизни светской Турции совпадали. Политический альянс между ними работал вместе, чтобы ослабить кемалистов в судебной системе, вооруженных силах и полиции.



В оппозиции в Эрдогану Гюлен оказался, когда степень его влияния выросла настолько, что уже начала угрожать турецкому лидеру (на тот момент занимавшему пост премьер-министра страны). Сам же Гюлен неизменно характеризовал свое движение как неполитическое, однако для его противников это не играло роли.



Еще в конце 1990-х проповедник, к тому моменту уже вышедший на пенсию, уехал на лечение в Америку – в связи с обострившимся сахарным диабетом. Принимая во внимание угрозу на родине, в Турцию он уже не возвращался.



Анкара неоднократно – и официально, и закулисно – обращалась к Вашингтону с требованиями выдать эмигранта. Однако в Белом доме неизменно отвечали отказами.



Однозначно ответить на вопрос, что именно лежит в основе противостояния Гюлена и Эрдогана, могут, пожалуй, лишь они сами.



Эрдоган обвиняет своего бывшего союзника в создании "параллельного государства", организованного внешними подрывными силами, нацеленными на свержение турецкого правительства. Все школы, фонды и другие движения "Хизмет" в Турции были закрыты правительством после попытки переворота в 2016 году.



По данным официальных властей, проповедник сам инициировал заговоры против властей, и одним из главных моментов стало так называемое дело "Эргенекона" – тайной ультранационалистической организации, поддерживаемой гюленистами и якобы планировавшей госпереворот, – начатое аж в 2007 году. Реальная попытка военного мятежа действительно была предпринята в июле 2016-го, и тогда вся вина Анкарой была вновь возложена на Гюлена. Жертвами путча пять лет назад, по официальным данным, стали более 250 человек, еще около 2000 человек были ранены.



После подавления мятежа турецкие власти резко усилили давление на сторонников Гюлена были задержаны и арестованы тысячи людей, множество госслужащих лишились работы и были уволены из рядов вооруженных сил. Год назад суд в Анкаре приговорил 337 обвиняемых к пожизненному тюремному заключению по делу о попытке государственного переворота, еще 60 обвиняемых приговорены к различным срокам лишения свободы.



Сам же Фетхуллах Гюлен оказался недосягаем для турецкого правосудия. Несмотря на партнерские обязательства в рамках НАТО, Соединенные Штаты вновь отказались выполнить запрос Анкары на экстрадицию главного эрдогановского противника.



Осевший в Пенсильвании Гюлен все больше внимания уделял проповеднической деятельности, выступая как на публичных мероприятиях, так и с экранов онлайн- и телетрансляций и по радио. Обвинения в причастности к неудавшемуся госперевороту 2016-го Гюлен отвергал, а своему ближайшему окружению, как сообщала пресса, и вовсе запретил комментировать данные события.



Для Эрдогана, впрочем, это роли не сыграло, и он продолжил "вешать всех собак" на заокеанского оппонента. Гюлен выступал против турецкого лидера, пусть и не активно, но фактически – по всем фронтам. Он поддерживал вступление Турции в Европейский Союз, для которого Эрдоган остается сложным партнером, в Еврозону, а также выступал за расширение отношений с НАТО. Примечательно, что по российскому направлению у Гюлена четкой позиции не было озвучено. Однако возможности каких-либо провокационных действий он не рассматривал: хотя большинство школ под его именем, открытых в России, и были закрыты.



Между тем в самой Турции Гюлен стал заочным фигурантом уголовного дела об убийстве 19 декабря 2016 года посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. В обвинительном заключении, в частности, говорится, что убийство российского дипломата стало провокационным актом, совершенным с целью обострить и без того непростые отношения между Анкарой и Москвой.



Ренат Абдуллин