Рукопожатие твердое, стул - жидкий. Стали известны результаты медицинского обследования Байдена

08:41 20.11.2021

Анастасия Лежепекова



Президент США Джо Байден, которому 20 ноября исполняется 79 лет, прошел первое медицинское обследование на посту главы государства. Об этом сообщает CNN.



"Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента, главы государства и главнокомандующего", - заключил врач Кевин О"Коннор, добавив, что Байден пригоден к выполнению своей работы "без каких-либо исключений".



Результаты медицинского осмотра содержат отчет о физическом здоровье президента. Сообщается, что его рост 5 футов 11,65 дюйма (около 183 см), его вес 184 фунта (83,5 кг), его кровяное давление - 120/70.



Последняя информация о состоянии здоровья Байдена появилась в декабре 2019 года. Тогда врач описал его как "здорового, энергичного 77-летнего мужчину, который способен успешно выполнять обязанности". Белый дом не опубликовал полного отчета о здоровье президента. По закону американским лидерам не требуется публично раскрывать результаты своих ежегодных медицинских проверок, но, как правило, президенты, как правило, сообщают гражданам об общем состоянии здоровья.



В январе Байден заменил врача Белого дома своим давним доктором - Кевином О"Коннором. Он работал на Байдена более десяти лет.



Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что участившиеся приступы кашля президента Байдена не являются поводом для беспокойства.